Casi 1.300 viajeros que dieron positivo para Covid-19 en el aeropuerto no han sido contactados por Salud

hace 15 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

Según datos a los que tuvo acceso La Tercera, desde diciembre 7.054 viajeros han dado positivo para Covid-19 en el testeo aplicado en el terminal internacional. De ese grupo, casi 1.300 no han sido ubicados. "No contesta" o "no responde" son algunos de los rótulos bajo los que se reporta en las planillas de trazabilidad.