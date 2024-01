Caso cuentas corrientes: Contraloría detecta irregularidades en licitación de Municipalidad de San Bernardo y envía antecedentes a Fiscalía

Más de 70 páginas son las que tiene el informe que remitió la Contraloría General de la República a la Municipalidad de San Bernardo, en el cual advierte una serie de irregularidades en el proceso de licitación de asesorías económicas en el marco del denominado Caso Cuentas Corrientes. Antecedentes que, además, derivará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público, quien investiga una serie de causas a lo largo del país por hechos de similares características.

El informe del ente contralor auditó los procesos de licitación de estudios financieros y de apertura de cuentas corrientes realizados por la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, así como también del propio municipio dirigido por Christopher White (PS) entre el 2021 y 2022. Investigación que buscaba aclarar si dichos contratos se ajustaron a la normativa, espacio en el que específicamente detectó las irregularidades.

Contraloría detecta irregularidades en licitación de Municipalidad de San Bernardo y envía antecedentes a Fiscalía.

El origen de estos cuestionamientos fue a comienzos del 2022, cuando la Municipalidad de San Bernardo contrató a la empresa Gestión Global Spa. Misma empresa que hoy está siendo investigada por la Fiscalía Regional del Ñuble por presuntos delitos de corrupción en las licitaciones de asesorías en diferentes municipios del país.

Caso que incluso ha derivado en que se decrete la prisión preventiva de funcionarios municipales a lo largo del país, incluso del alcalde de San Ignacio, César Figueroa (ex-UDI), así como también del dueño de la empresa, Rodrigo Carmona Olivares, y su colaborador Rodrigo Sandoval Terán.

La administración White en el ojo de Contraloría

La Municipalidad de San Bernardo, desde 2021 en adelante -ya en la administración del alcalde White-, adjudicó dos contratos con la empresa Gestión Global Spa, quien asesoraría a la municipalidad en la contratación de servicios financieros de un banco para “mejoras en servicios y proyección de ingresos financieros para la municipalidad”. A cambio, la compañía dirigida por Carmona recibe parte de los intereses que se generan en la mantención de las cuentas corrientes.

Son precisamente los servicios prestados por esta empresa los que cuestiona el organismo actualmente dirigido por Dorothy Pérez, al advertir que la empresa “proporcionó al municipio las bases administrativas, especificaciones y anexo técnico para la licitación” de los bancos que mantendrían las cuentas corrientes de San Bernardo. Algo que no se ajusta a la normativa, ya que dicha función corresponde a la administración de White realizar. Ante aquello, la entidad municipal le informó a la Contraloría que se abrió un sumario en noviembre de 2023 para indagar dichas ilegalidades.

Pero además de eso, el órgano fiscalizador verificó que el municipio entre septiembre y diciembre de 2022 percibió $263.956.731 en intereses de las cuentas corrientes de la Municipalidad de San Bernardo. Fondos que se generaron a partir del dinero que mantienen en esas cuentas y que provienen de fondos propios y de terceros, como los fondos de subvención escolar provenientes del Ministerio de Educación.

Montos de los cuales “no poseen autorización por parte de las entidades otorgantes (...) para utilizar dichos fondos, cuyos intereses generales no se han reintegrado, incumpliendo lo dispuesto”.

Contraloría detecta irregularidades en licitación de Municipalidad de San Bernardo y envía antecedentes a Fiscalía.

Además de eso, el ente fiscalizador advierte irregularidades administrativas en el proceso de licitación. Así como también cita los reparos que realizaron tres concejalas: Marjorie del Pino Díaz, Marcela Novoa y Mariela Araya, quienes durante la votación de la licitación cuestionaron la forma en la que se pagaría a la empresa y se abstuvieron por lo mismo.

En esa línea, la Contraloría advierte que se deben tomar medidas para regular todo lo observado en el informe, detallando los intereses generados por la apertura y mantención de estas cuentas corrientes.

Cuestionamientos a la corporación

No solo la administración municipal es la entidad cuestionada en la investigación de la Contraloría. Y es que el organismo dirigido por Pérez también levanta reparos a la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo.

En ese sentido, se advierte que la corporación pagó dos veces a Gestión Global Spa durante el 2022, por los mismos servicios de asesorías financieras. “Lo que resulta improcedente considerando que dichos pagos no tienen relación directa con el objeto del contrato y el precio pactado por los estudios licitados no se encuentra claramente fijado, hecho que no se ajusta a los principios de eficacia y eficiencia”.

A raíz de estos antecedentes, la Contraloría agrega que enviará todos los antecedentes expuestos en el informe administrativo al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público para “los fines que en derecho corresponda”.

Además de eso, agrega que existieron irregularidades en el resguardo de la documentación asociada al trato directo con la empresa, concluyendo que “no existen antecedentes que acrediten la necesidad de contratar este servicio”. Por lo mismo, Contraloría concluye que la corporación deberá adoptar medidas para tener el control y supervisión de los procesos de licitación, así como también de resguardar los antecedentes de estos procesos.