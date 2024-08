Caso Gustavo Gatica: defensa de Claudio Crespo presentó pre-informe que apunta a detective de la PDI que habría realizado firmas falsas en peritajes

22 páginas tiene el informe elaborado por la defensa del ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo donde se alegan irregularidades en los peritajes ordenados por la Fiscalía Centro Norte en la investigación por el caso de Gustavo Gatica, joven que perdió la vista de sus dos ojos tras ser alcanzado por un disparo en una manifestación del 8 de noviembre de 2019. Caso por el cual el Ministerio Público mantiene como imputado al excomandante Crespo, para quien pide 12 años de cárcel.

En específico, los abogados Pedro Orthusteguy y Mauricio Bascur ordenaron realizar un peritaje de varios documentos realizados por la Policía de Investigaciones, principalmente del detective Cristian Lizama, luego de la detección de lo que serían firmas falsas.

Con esos antecedentes, los abogados de Crespo solicitaron se realizará una audiencia de cautela de garantía y además pidieron el sobreseimiento temporal de su defendido.

A eso de las 9.00 de este viernes, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se discutieron dichas solicitudes, las cuales fueron rechazadas por el juez Freddy Cubillos. Con ello, se dio paso a la primera audiencia de preparación de juicio oral, instancia que se extenderá por cerca de una semana.

En el texto, la defensa privada afirma que hay 9 documentos con firmas que no corresponden a quien realizó las pericias.

Por su parte, la fiscal Ximena Chong cuestionó el trabajo realizado por los defensores, criticando los abogados del excarabinero tenían “un ánimo dilatorio”.

Tal como publicó La Tercera el martes, Orthusteguy explicó que dichas firmas falsas fueron detectadas a propósito de la causa de 2018 contra Crespo, donde se habría producido la misma situación, y donde finalmente el exuniformado fue absuelto.

“No estamos en presencia de una situación de falsificación de instrumento público”, afirmó Chong, quien puntualizó que se trataba de “casos aislados” y que en algunas ocasiones, según establece el reglamento de la policía civil, las firmas las pudo haber realizado otro oficial de la PDI del mismo rango jerárquico.

Por su parte, el abogado de Gustavo Gatica, el exfiscal Carlos Gajardo, dijo: “Me llama la atención que la defensa no puso en conocimiento de esto a la fiscalía inmediatamente y no haya hecho una denuncia”.

“Yo lo encuentro escandaloso. No sé cómo la fiscalía y ex colega Gajardo no se espantan, yo habría montado un escándalo”, respondió Orthusteguy, quien pedía un plazo de 60 días para completar el preinforme, lo cual también fue rechazado.

El informe de la defensa

La Tercera tuvo acceso al preinforme realizado por el perito en Documentoscopia Rodolfo Sebastián Sáez Muñoz, quien es licenciado en Historia y Geografía, Magíster en Criminalística y quien también ha trabajado realizando pericias para la PDI.

En una primera parte, se tomó la firma del comisario Cristián Lizama Loyola obtenida desde la declaración prestada por el imputado Claudio Crespo Guzmán con fecha 29 de septiembre del año 2022, ante los fiscales. Ximena Chong y Francisco Ledezma “para cotejarla y compararla con otras firmas que se encuentran insertas en diligencias de la causa”.

Así las cosas, se cuestionan documentos titulados “Anexo 01 del 19 de julio de 2021, el Informe policial 04017 del 30 de septiembre de de 2021 y el Anexo 02 del 19 de julio de 2021, donde ese detective habría estampado su rúbrica.

En ese apartado de concluye que las formas estampadas a nombre de Cristian Lizama Loyola en los tres documentos descritos no se corresponden con el modelo de firma genuino del comisario en cuestión.

No es el único al que se le ponen en duda sus firmas. Siempre acompañado de fotos con sus distintas firmas, en otro ítem se cuestionan las firmas de la subprefecta de la Policía de Investigaciones Carolina Namor Esbry.

Ahí se puntualiza en cinco informes: del 13 de julio de 2020, del 12 de mayo de 2020, del 4 de agosto de 2020 y dos del 25 de junio de 2020.

“Al no existir la certeza de la existencia de una firma indubitada de la subinspectora Namor Esbry, existen a lo menos 4 firmas que son visiblemente diferentes entre sí, que se le atribuyen a su autoría, no permitiendo asegurar cuál es su firma que podría considerarse una muestra genuina, no obstante, de lo anterior se puede a lo menos determinar que existen fundadamente 3 de ellas que no corresponden a la firma de Carolina Namor Esbry”, concluye sobre esto el texto.

El mismo ejercicio se realizó con el detective Rodrigo Pávez Videla en la toma de declaraciones a testigos, lo que está contenido en el tomo 6 de la carpeta de la fiscalía, con fecha 15 de abril de 2020.

En el texto se mencionan varios otros PDI, 10 en total, que habrían realizado esta acción.

El documento concluye lo siguiente: “Los documentos expertizados en los cuales existen firmas a nombre de los funcionarios de la PDI: Cristián Lizama, Carolina Namor Esbry, Rodrigo Pavez Videla, Francisco Herrera Saldaña, Gonzalo Arévalo Soto, Pablo Villena Avendaño, Angelina Mendoza Rodríguez, Orlando Jara Bravo, Manuel Pavez Contreras y Rober Sepúlveda Echeverría, las firmas no corresponden de forma indubitada entre sí, por lo cual no se puede determinar fehacientemente quien lso realizó por no existir un patrón único de firma que identifique a su autor.

“No es que lo haya firmado un oficial a cargo en ese minuto, es que no sabemos quién firma los documentos cuestionados”, argumentó el exfiscal Orthusteguy en la audiencia de este viernes.

Según señaló el magistrado Cubillos, dichas alegaciones podrán ser planteadas por la defensa a lo largo del juicio, que, estiman los intervinientes, puede comenzar recién a fines de 2024 o inicio de 2025.