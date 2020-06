Centros comerciales arreglan cuentas con locatarios y proyectan reapertura de tiendas incluso para marzo de 2021

Una analogía que se repite entre locatarios de centros comerciales de Santiago es que su situación se asemeja a estar bajo el agua sin poder respirar. ¿La razón? El cierre de los malls por el avance del Covid-19 -en lugares con y sin cuarentenas- está afectando fuertemente la sostenibilidad financiera de sus tiendas que ya venían afectadas, luego del denominado “estallido social” del 18 de octubre de 2019.

Si bien a la fecha, la mayoría de los malls están cerrados y sólo mantienen los servicios esenciales, las medidas de cuarentena afectan actualmente a 79 de 150 centros comerciales a nivel nacional. Estos no pueden abrir por mandato de la autoridad sanitaria, salvo servicios esenciales, como bancos, farmacias, supermercados y centros médicos. Hoy el escenario para los malls es complicado: al aumento en el número de muertos y contagiados se suma el interés por no repetir aperturas frustradas como las ocurridas con Apumanque en Las Condes y Mall Vivo Coquimbo. Ambos centros comerciales debieron volver a cerrar, luego de una breve marcha blanca.

El impacto es fuerte -dicen entre locatarios- y tampoco ven con certeza fechas de reapertura, aunque ya comienzan a surgir las primeras luces. Los operadores de grandes malls como Cencosud (de propiedad de Horst Paulmann); Parque Arauco (controlado por Grupo Said) y Pasmar (vinculado a la familia Mosa), han comunicado nuevos ajustes a sus cláusulas comerciales con sus arrendatarios, junto con proyectar que el cierre incluso puede llegar hasta marzo de 2021.

“Estimado Locatario. Para enfrentar estos días difíciles, nos permitimos proponerles en forma excepcional y por el periodo de tiempo que se indica, una facturación adaptada a las ventas estimadas que se generarán en los próximos meses". Así comienza el correo electrónico enviado el pasado lunes por Germán Cerrato, CEO de Cencosud Shopping.

El ejecutivo argentino de Cencosud -el segundo mayor operador de centros comerciales detrás de Mallplaza en Chile- dio cuenta de que ya miran en un largo plazo para retornar a la normalidad. “Los locales que se encuentren cerrados entre los meses de junio 2020 y marzo 2021 por definición de la autoridad pública o la no operación del shopping, no se les cobrará renta de arrendamiento durante los días en que los locales permanezcan cerrados”, estableció. En efecto, agregó que la facturación de renta de arrendamiento y publicidad no se hará efectiva entre los meses de abril y junio de este año. De paso, el valor mínimo mensual que cobrarán será gradual a futuro: en junio será de un 20%; julio y agosto 40%; septiembre a noviembre 60%. Y finalmente en diciembre 100%.

Otra de las señales del holding, que obtiene cerca del 70% de sus ingresos vía el canal de supermercados, que dan cuenta que se prepara a largo plazo por el impacto de la enfermedad radica en su propuesta de pagos. “Si por problemas de caja las facturas de marzo a mayo del 2020 no las puede pagar, le extenderemos el plazo de pago por 12 meses. En este caso, no tendrá acceso a los descuentos ofrecidos anteriormente”, explicó la compañía. “El descuento que sí regirá para Usted por las facturas de Gastos, Renta de Arrendamiento y Publicidad serán por los meses de junio 2020 hasta marzo 2021, en las condiciones indicadas en la letra anterior”, acotó la misiva.

“Los pagos deben ser exclusivamente por transferencia bancaria. No se aceptarán pagos en efectivo ni cheques”, solicitó Cerrato, quien acotó que las condiciones detalladas en el correo sólo rigen para locales que no fueron considerados “rubros esenciales” por las autoridades.

Cencosud explicó que mantiene abiertos todos sus supermercados Jumbo y Santa Isabel, así también los locales de Easy en Chile. En cuanto a tiendas por departamentos están operativas en regiones, en ciudades de bajo contagio y controlado, 17 locales de Paris y 20 de Johnson. En cuanto a shopping, este 4 de junio Portal Temuco, Rancagua y Valdivia reabrirán sus puertas. La decisión es tomada en coordinación con las autoridades locales. Se excluyen cines, restaurantes y juegos infantiles.

La presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, Paula Valverde detalló que aún se encuentran digiriendo el mail de Cencosud, porque "dentro de lo que hemos recibido probablemente es una de las propuestas a más largo plazo, pero igualmente tiene harta presión. Es como: págame todo lo que me debes. Tiene un lado bueno y otro lado malo”, acotó la ejecutiva que también es dueña de la cadena de moda infantil Limonada.

¿Cómo se compone el pago de arriendo de los malls? Según explica Valverde, los cobros van desde 0,5 UF/m2 a 5 UF/m2 o más. Sin embargo, para el gremio que surgió a pocos meses del estallido social persiste un desconocimiento entre sus asociados sobre qué parámetros fijan los centros comerciales sus cobros. “Algunos locales pagan más de seis millones mensuales por el arriendo de un local que incluye también el pago de gastos comunes”, culminó.

Frente a las tensiones entre locatarios y malls, Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales sostuvo que “los gremios no pueden intervenir”. “Cada centro comercial tiene un vínculo individual con sus locatarios que respetamos porque, además, así lo establecen las normas de libre competencia. Pero es de público conocimiento que los centros comerciales han flexibilizado sus contratos para atender las necesidades de sus locatarios y en muchos casos han disminuido sus arriendos, gastos comunes e incluso han ofrecido apoyo financiero”, acotó.

“El cierre de los centros comerciales (con excepción de servicios esenciales) se ha prolongado por más de dos meses. Hay mucha preocupación como en la mayoría de las industrias del país, pero en el caso del comercio la amenaza es mayor. Nuestro gremio agrupa a grandes, medianas y pequeñas empresas, todas estructuradas sobre el consumo de bienes y servicios, que por la emergencia está muy disminuido”, añadió.

Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio explicó que “está muy lenta” la recuperación por el bajo consumo de las personas. “El cierre de los malls en la Región Metropolitana durará al menos lo que dure la cuarentena obligatoria. Pasada esta pandemia habrá que trabajar mucho los protocolos sanitarios. Será lento y difícil para nuestro sector del comercio y turismo. Además de la reconversión del modelo de negocios que será necesario implementar”.

Aperturas pendientes

Bajo la lógica de flexibilizar las condiciones comerciales con locatarios, Nicolás Mundi, gerente Comercial de Parque Arauco, detalló que trabajan en una serie de medidas que permitan realizar una reapertura gradual y coordinada de sus centros comerciales, “siempre que las condiciones del entorno lo permitan”.

“Dadas la evolución de la pandemia y el impacto que esta ha tenido en el comercio, como empresa hemos tomado la decisión de extender los beneficios comerciales de mayo durante todo el mes de junio, no cobrándoles las rentas de arriendo mínimo de sus locales por los días que abran a público durante estos meses”, sostuvo en un correo electrónico enviado a locatarios el pasado 19 de mayo.

A la fecha, Parque Arauco mantiene abiertos Arauco Premium Outlet San Pedro de La Paz (Región del Biobío), Arauco Premium Outlet Coquimbo y Parque Angamos en Antofagasta. Es decir, solo 3 de 13 en total (entre formato outlet y centros comerciales) se encuentran abiertos para público con insumos que no son esenciales.

Mientras, otros centros comerciales, como Grupo Pasmar, han sido más insistentes en la reapertura de sus tiendas. En efecto, Aziz Mosa Yousef, gerente Comercial del conglomerado -que opera en Puerto Montt, Puerto Varas y Castro- ha realizado gestiones con los arrendatarios para que reabran sus locales. No obstante, a través de correos electrónicos ha aclarado que no rebajarán los gastos comunes. En contrapartida ha ofrecido rebaja del canon de arriendo del 50% por los días de mayo, si los locatarios reabrían sus locales antes de culminar mayo.

“En estos momentos, la reapertura de los locales en los Mall de Pasmar alcanza alrededor del 40% del total, comenzando por la tienda ancla Falabella, en cumplimiento estricto de las recomendaciones y restricciones establecidas por la autoridad, a lo que se suman nuestros propios protocolos”, explicó Grupo Pasmar.

A diferencia de los casos anteriores, Mallplaza -filial de Falabella- no ha enviado nuevas propuestas económicas a sus arrendatarios. Desde la compañía explicaron que desde el 19 marzo sólo mantienen operativos un cuarto de los metros cuadrados de la superficie arrendable. Se trata básicamente de locales con bienes y servicios de primera necesidad. Todas las aperturas de tiendas anclas son coordinadas con la autoridad sanitaria.

A la fecha, Falabella Retail opera con 25 tiendas por departamento de un total de 47 a nivel nacional. “Entre las medidas que ha dispuesto están: cambios en horarios de apertura y turnos de trabajo, demarcación de distancia, ingreso controlado y toma de temperatura en entrada de la tienda, uso obligatorio de mascarillas, dispensadores de alcohol gel, rutinas permanentes de sanitización y limpieza, señaléticas con medidas de prevención, y capacitación a colaboradores para atender los nuevos requerimientos de nuestros clientes y responder a las exigencias sanitarias”, acotó Laura Viegas, Gerente de Comunicaciones Falabella Retail.