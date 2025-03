Claudia Mix ante el casting presidencial del FA: “En el caso de Gonzalo Winter no creo que toda la puerta esté cerrada”

La definición del candidato presidencial del Frente Amplio no está siendo una tarea fácil. Y aunque tienen hasta el 30 de abril para inscribir una precandidatura, el hecho de que el partido del Presidente Gabriel Boric todavía no consiga una carta que tome la posta para seguir encabezando el gobierno, ha desatado soterradas críticas a la dirección nacional del FA, encabezada por Constanza Martínez.

La diputada Claudia Mix (FA), señala que “el partido esperaba quizás mayor disposición de aquellos nombres, sobre todo, que aparecieron en las encuestas”.

Como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic…

Como Tomás, como Gonzalo (Winter), como la Bea (Sánchez), en fin.

¿Pero cuál es su evaluación de la directiva?

No creo que hayan estado mal, ni tarde, simplemente que a lo mejor esperaban mayor proactividad de parte de quienes estaban apareciendo en las encuestas como para ponerse a disposición del partido y eso hasta ahora no está zanjado pero ya vimos que Vodanovic no, ya ha manifestado de todas las formas que se va a abocar a la labor de alcalde.

Y en el caso de Winter que también dijo que no, ¿para usted ya está cerrado el tema?

No, yo no creo que esté cerrado, yo creo que Gonzalo en ese sentido es mucho más militante, está mucho más conectado con los intereses más políticos del sector. No digo que Tomás no, pero yo digo que Gonzalo es más orgánico, como está en el comité central, sabe de los debates, ha disputado cosas interiores, es como una persona más militante, sabe de los requerimientos y las necesidades del partido más grande. En cambio el alcalde Vodanovic no participa de esos espacios, entonces quizás no ha dimensionado lo que significa estar comprometido con esas decisiones como de mayor forma.

Pero los “no” del diputado parecen definitivos…

Yo creo que nunca la respuesta está cerrada. Todavía hay cosas que pueden pasar en el escenario presidencial, yo no cierro la puerta a Gonzalo u otro. Nosotros como partido tomamos una decisión en el comité central, llevar candidato propio a la primaria del sector, y en eso estamos abocados.

¿Qué le parece que tanto Vodanovic como Winter no estén disponibles para encabezar un proyecto colectivo, cuando el propio partido se los ha pedido?

Yo creo que está bajo un punto que no sabía que adquirió Tomás, ahora en la última elección, con una votación histórica, obviamente lo ponen en una situación difícil de abandonar. Ahora, en el caso de Gonzalo Winter no creo que toda la puerta esté cerrada, yo creo que él está en un proceso de reflexión, y bueno, hay varios que esperamos que finalmente acceda, todavía tenemos un espacio para ello.

¿Es Winter la mejor carta para representarlos en una primaria?

Yo creo que en el contexto actual de Chile, Gonzalo Winter es la mejor carta para representarnos en primarias. Es un militante que es capaz de poner las ideas y las propuestas claramente, marcar la diferencia con otros, representar de buena manera el proyecto político del partido.

¿Y cómo lo podrían convencer?

Estamos todos conversando con él, yo creo que tiene argumentos más bien a nivel familiar, son respetables, pero de ningún modo es porque no esté convencido del proyecto del partido, o no esté convencido de lo que eso puede lograr, o no esté convencido porque no vaya a tener el acompañamiento, yo creo que no pasa por ese ámbito político. Y a veces a las personas, nos tienen que dar un poquito más de tiempo para reflexionar, porque todas estas cosas en la política tienen costos personales, requiere estar dedicado 24/7 a una campaña en todo Chile, no es tan fácil, es un costo que es difícil de tomar. Hay aspectos de la vida familiar que obviamente debe estar sopesando. Yo creo que ahí hay una puerta todavía junta, no está cerrada, y de verdad creemos que podría ser un buen representante en las primarias del oficialismo.

Pero el haberse jugado tanto por Vodanovic deja a Winter como un plan B…

No tuvo el debate antes en el espacio donde se tenía que dar. A mí varias veces me preguntaron, “¿oiga usted lo trataba de convencer?”, no, yo nunca fui a convencer a Tomás, porque no era el espacio.

Más allá del mandato del comité central, ¿sí o sí el FA debe llevar un candidato propio?

Sí, yo creo que el Frente Amplio debe estar en el debate presidencial, porque tiene características propias, es la izquierda del siglo XXI en este país, y necesitamos también que ese debate, a la hora de las ideas, estén expresadas y defendidas.

¿Y qué opina de Gael Yeomans? También fue mencionada durante el debate en el comité central.

Sí, fue mencionada, pero no se profundizó mucho, como había una gama de opciones, ella jamás se ha manifestado, porque de hecho ella misma ha defendido la candidatura de Gonzalo. Entonces me imagino que es la misma línea de lo que yo te planteo, todos los partidos tienen plan A, plan B, plan C, plan Z, etc., y estamos hablando ahí, yo creo que allí era algo interesante, que quizás todavía no está zanjado. También salió el nombre de Jaime Bassa, salieron otros nombres, incluso la misma presidenta del partido. Somos ciento y tantos en el comité central, tenemos distintas visiones, y lo vamos a cerrar prontamente.

O sea, será en un próximo comité central donde esperan que Gonzalo Winter sea el abanderado…

Donde esperamos tener un nombre para las primarias.