Claudio Salinas, de La Coordinadora: “Somos apartidistas, en ningún caso seguimos lineamientos de un partido político”

Hasta Valparaíso llegaron este martes cientos de personas para congregarse frente al Congreso Nacional. Detrás de la convocatoria estaba La Coordinadora, movimiento que agrupa cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil y que será parte del espacio que Chile Vamos cedió de su franja por el Rechazo de cara el plebiscito del 4 de septiembre.

El concejal de Buin Claudio Salinas es su director ejecutivo y será parte de la elaboración de la pieza audiovisual. Un registro que dice debe ser “esperanzador” y con la sociedad civil como protagonista, proyectando el “plan C”, es decir, una propuesta de contenidos desde la sociedad civil.

¿Por qué decidieron participar en la franja de los partidos si la sociedad civil tiene su espacio propio?

Esto fue un ofrecimiento que nació de los partidos. Estábamos dispuestos a participar cualquiera sea el espacio. Porque creemos que hoy es el momento de transmitir entre todas las plataformas posibles las ideas del “plan C” y las reformas que Chile necesita. Si bien teníamos un espacio que era destinado justamente para la sociedad civil, vimos una buena posibilidad y estamos profundamente agradecidos.

Aunque les cedan el espacio, igual están detrás los partidos: pusieron a cuatro representantes por cada colectividad y ellos van a elaborar la franja. ¿Se respetará la autonomía de la sociedad civil?

En ningún momento sentimos que nuestra autonomía sea pasada a llevar. La Coordinadora, que representamos más de 60 organizaciones de la sociedad civil, son todas autónomas, somos apartidistas, en ningún caso seguimos lineamientos de un partido político. Agradecemos que los partidos políticos hayan dado este espacio, pero al hacerlo, van a ser justamente las ideas de la sociedad civil las que salgan. Nosotros lo tomamos no solamente en el objetivo de ocupar un cara visible en torno a esto, sino que también vamos a ser parte del contenido, de la creación misma de la franja. Esta franja es ciudadana.

Usted fue elegido concejal con cupo UDI, en otra sociedad inscrita por Chile Vamos “Con mi plata no” hay un vicepresidente de RN y en otra, “Cabilderos”, un integrante del tribunal supremo de RN. ¿Es una sociedad civil auténtica o son partidos camuflados?

Yo no soy militante, sí ejerzo un cargo como un ciudadano más que pude postular a un cargo. Fui como independiente con cupo de la UDI y aquí, en definitiva, lo que uno quiere sacar adelante son estas ideas y estas causas ciudadanas. No por el estar en partido en algún momento de tu vida te excluye de tener voz y visión de lo que está pasando en el país. El martes estuvimos con 1.500 personas en el Congreso presentando el plan C y eso no lo mueven los partidos, lo mueve la gente. Esto nace de los movimientos que llevan años trabajando, la Coordinadora desde el 2019 que está trabajando. La sociedad civil es la que tiene que tomar el protagonismo en torno a lo que va a pasar.

¿Cómo debiera ser la franja del Rechazo?

Muy esperanzadora porque vemos a partir del Rechazo que este va a ser un espacio para que la sociedad civil pueda plasmar sus anhelos, sus esperanzas, en torno al país que queremos construir y que lamentablemente la Convención perdió la oportunidad. Nosotros estamos muy conscientes desde La Coordinadora que Chile requiere transformaciones. Mejor salud, seguridad, lo que hemos llamado agenda social. Y la Convención perdió esa oportunidad. Lo que buscamos es que el “plan C” sea un acuerdo transversal, político y ciudadano. Los partidos políticos por supuesto que tienen que ser parte de este acuerdo ciudadano transversal. Por eso es que nos hemos juntado con la senadora Ximena Rincón (DC) y Matías Walker (DC). Porque necesitamos que todos sean parte.

La idea del “plan C” es que sean propuestas ciudadanas, ya que el “plan B” es el impulsado por políticos. ¿No es contradictorio que ustedes participen en una franja con políticos?

Es al revés. Vemos como una oportunidad que nos cedieron y agradecemos para demostrar este “plan C”, que es ciudadano. Mientras no nos pasen a llevar esa autonomía de poder transmitir nuestro mensaje, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. El partido que crea profundamente en la libertad y la democracia, que nos hubiese cedido ese espacio, nosotros lo hubiésemos utilizado porque hoy día es el momento que la sociedad civil pueda representar, por todos los medios posibles, estas urgencias sociales.

¿A su juicio qué falló del proceso constituyente?

El proceso convencional fracasó en varios aspectos. El primero, que me parece más grave, es que no se hizo cargo de las legítimas expectativas que tenía la ciudadanía por un Chile mejor y eso me refiero justamente a las urgencias sociales que es nuestro centro, seguridad, salud, pensiones, entre otras materias. En segundo lugar porque instauró, a través de varios artículos, más poder a los políticos, distintos sistemas de justicia. A nosotros como ciudadanos este borrador de texto nos está limitando derechos de garantías como la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres o la libertad de consciencia. También en cuanto a la forma. La forma dice mucho, todo el mundo es muy consciente de que el proceso no fue el más puro posible. Desde que tuvimos convencionales que no dijeron la verdad.

¿Cómo se debiera dar continuidad al proceso constituyente?

Hay que establecer qué mecanismos van a ser los más convenientes de acuerdo a las circunstancias, para poder seguir avanzando en este proceso. Pueden ser a lo menos se me ocurren tres, un panel de expertos ciudadanos, que tienen que establecer los mecanismos, un segundo mecanismo puede ser a través de la propia elección de la ciudadanía de personas que lo puedan representar y una tercera opción puede ser a través del mismo Congreso que puedan hacer reformas. Nos sentimos cómodos con esas tres alternativas.

¿Qué le incorporaría a una nueva Constitución?

Sí o sí debe ser la titularidad de las viviendas y que éstas sean dignas. Se debe hacer cargo del tema de pensiones. Y también es súper importante que una nueva propuesta consolide un buen sistema político que es fundamental. Un estado social y democrático de derecho. Luego estamos muy jugados por el tema de la defensa de las víctimas, una descentralización integrada.

¿Cómo se financia La Coordinadora?

Se financia con donaciones de personas naturales. Tenemos un plan de socios y estamos por lanzar el plan aporta $1.000 mensual. La franja se financiará con aportes dentro de la legislación electoral del Servel, lo que es información pública.