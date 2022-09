Columna de Pablo Ortúzar: Los Panchos buenos

La nueva izquierda que nos gobierna parece no estar al tanto de lo seria que es la situación. Cada vez que repiten que aquí no hubo derrota, que hay que dar un pasito para atrás para seguir con dos hacia adelante o que se adelantaron a su época pero ya vendrá su hora, confirman las sospechas de quienes ya no están dispuestos a tratar más que de forma manipulativa con ellos.

La centroderecha no ganó el último plebiscito. Eso es claro. Su principal virtud fue un disciplinado no aparecer, junto con establecer compromisos centristas que le dieron viabilidad al Rechazo (contra el gusto de buena parte de la “derecha alternativa”). Pero la nueva izquierda sufrió una de las mayores derrotas democrática de la historia de nuestro país, llevando al Presidente de la República y su gobierno como guaripolas. ¿Con qué cara andan ahora apuntando con el dedo y exigiendo cosas? ¿Tampoco quieren hacerse responsables de esa derrota? La centroderecha no ganó el plebiscito, pero tiene una manija democráticamente ganada en el Congreso (la misma en la que descansa el gobierno para renovar los estados de excepción y aprobar el TPP11) y pretende usarla de una forma no suicida. ¿Qué hay de irracional o inmoral en eso? De hecho, es porque no ganó el plebiscito que no pueden llegar y pactar que la cosa siga rapidito no más. Necesitan construir una posición que haga sentido más allá de ellos mismos.