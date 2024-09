Cómo el “guiño” de Boric presiona a Bachelet para que decida si postular (o no) a la ONU

Sin mencionarla, el Presidente Gabriel Boric posicionó a su antecesora, Michelle Bachelet, como una seria carta para suceder a António Guterres en la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Lo hizo durante su discurso ante la 79a. Asamblea General de dicha instancia. “No me cabe duda que es el posible liderazgo de una mujer, como señala el acuerdo de la Convención del Futuro, que provenga de nuestra América grande, según el criterio de rotación territorial de la ONU, el que podrá encabezar este proceso, siguiendo la senda reformista de António Guterres”, afirmó el Mandatario, lo que fue entendido en el mundo político como un “guiño” a la expresidenta.

En Presidencia indicaron que Boric no apuntó a ninguna persona en particular, pese a que las características calcen con el perfil de Bachelet, quien ya ha sido sondeada -incluso con encuestas en la ONU- para suceder a Guterres. El propio Presidente reafirmó que no se refería a Bachelet e indicó este miércoles, en el Morningside Park de Nueva York, Estados Unidos, que aquello sería una “irresponsabilidad” y una “falta de respeto anunciar candidaturas” sin conversar antes con la exmandataria.

Al mismo tiempo, el Presidente se apegó a que su alocución en Naciones Unidas no apunta directamente a Bachelet, sino que obedece al criterio que se conversó entre los distintos países que acordaron este domingo el Pacto por el Futuro: que, tras 80 años de historia, quien suceda a Guterres sea mujer y pertenezca al continente americano.

Sin embargo, más allá de las explicaciones del Ejecutivo, en el sector una mayoría entendió las palabras de Boric como un “guiño” a la expresidenta y que eso incrementa la presión para que ella fije una postura.

Desde Cancillería, en tanto, afirmaron que no se encuentran en negociaciones ni gestiones para posicionar a Bachelet como carta de Chile ante la ONU. “No estamos realizando ninguna gestión, a ningún nivel, porque la expresidenta es quien debe señalar si se postulará o no para esta tarea, tal como señaló el Presidente”, respondieron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a La Tercera.

Esta postura es compartida al interior del gobierno y revela que todo dependerá de lo que decida la expresidenta, quien ha advertido públicamente ser contraria a dicha idea, al igual que también se ha expresado en contra de la posibilidad de asumir una nueva candidatura para la Presidencia en 2025. Esto, sin embargo, aún no ha sido conversado en los equipos de la exmandataria, tras las palabras del Presidente Boric..

Como sea, lo cierto es que en el gobierno de Boric están al tanto respecto del interés que existe en otros países por posicionar a Bachelet como sucesora de Guterres.

Y es que hasta la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, siguen llegando personeros de Naciones Unidas para expresar este deseo. Dentro de la delegación que acompaña a Boric en Nueva York comentan que, hasta hoy, permanentemente representantes de diversos países demuestran interés por una posible candidatura de la expresidenta Bachelet.

Sin embargo, indican también dentro del gobierno, esto no habría sido un tema de conversación en las diferentes reuniones bilaterales que sostuvo el Presidente Boric en el marco de su tercera participación de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La misma Narváez confirmó hace unos meses los “sondeos informales” que han realizado otros países con Chile para ubicar a Bachelet como opción para la Secretaría General. “Lo que yo puedo decir es que me parece normal que para muchas personas ella surja siempre como una alternativa, por la envergadura política que ella tiene y el impacto que ella tiene; pero lo que puedo contar es lo que me pasa a mí en Naciones Unidas y es que, informalmente, representantes de distintos países la señalan como la próxima secretaria general de Naciones Unidas también”, sostuvo con Tele13 Radio.

Luego agregó que “de manera informal debo decir, yo en mi calidad de embajadora, por supuesto, escucho y me han planteado directamente, me han abordado, porque la próxima secretaria general, la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas debiera corresponder a Latinoamérica y al Caribe, porque esto siempre es por rotación de regiones. Y por lo tanto el nombre de Michelle Bachelet siempre está”.

Este miércoles Narváez volvió a ser consultada al respecto. “Desde hace ya varios años, incluso para la segunda elección del actual secretario general, hubo un movimiento a nivel global, de voces de mujeres, principalmente, solicitando y haciendo campaña para que la próxima secretaria general sea una mujer. (...). Nos parece importante la representación de América Latina y el Caribe en este espacio multilateral, desde un liderazgo que, desde esa posición, no hemos tenido desde Pérez de Cuéllar”, comentó la embajadora a Biobío.