“Comparó el caso Weinstein con el de Nicolás López”: Juan Pablo Hermosilla al borde de sanción ética tras formulación de cargos del Colegio de Abogados

Una silenciosa arremetida ante el Colegio de Abogados desplegó la defensa del cineasta Nicolás López -sentenciado a 5 años y un día de cárcel efectiva por abusos sexuales reiterados- en contra del abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de las denunciantes. Esto, por una serie de declaraciones que el profesional emitió una vez destapado el caso, tras un reportaje de Revista el Sábado. Y a pesar de que la acción se había mantenido en reserva hasta ahora, La Tercera PM tuvo acceso a documentos que dan cuenta de que la investigación disciplinaria se encuentra cerrada y que el abogado instructor ya formuló cargos en contra del integrante de la Fundación para la Confianza.

Como dan cuenta los antecedentes, el proceso en contra de Hermosilla se inició con la interposición de un reclamo de la abogada que representa a López, Paula Vial, posterior a lo cual el abogado instructor del caso, Sebastián Rivas, llegó a la conclusión de que el recurrido “formuló entre julio y noviembre de 2018, una serie de declaraciones inmoderadas, inexactas y prohibidas por el ordenamiento disciplinario”, pasando a llevar una serie de disposiciones contenidas en el reglamento establecido por la asociación gremial.

Se asegura que el aludido “participando en un proceso penal en contra del Sr. Nicolás López, no se abstuvo de relacionarse con los medios de comunicación a través de declaraciones que tenían la habilidad o potencialidad de afectar la imparcialidad en la conducción de la investigación y la decisión del asunto sometido al conocimiento de los tribunales”.

Así las cosas, se agrega que dicha conducta “se verificó interviniendo en reiteradas oportunidades ante distintos medios de comunicación, con declaraciones que no observaron los estándares de cuidado, honor, dignidad, veracidad y moderación profesional, contenidos en el código de ética”.

Por lo mismo, y en atención “a la gravedad de los hechos valorados” -como se explicita en la petición de audiencia- el abogado instructor solicitó que se imponga al reclamado la sanción de suspensión de sus derechos colegiales por 15 días con publicidad en la Revista del Abogado, “castigo” considerado como uno de los más gravosos en la normativa que rige al Colegio de Abogados.

Justicia paralela

Como se advierte de la revisión de los antecedentes, entre las declaraciones cuestionadas aparecen expresiones donde el abogado de las denunciantes sostuvo que estaban esperando más testimonios, se refería al estado de ánimo de las víctimas, otras donde daba cuenta que gracias al apoyo que recibieron denunciantes en la fundación, se estaba pudiendo poner en evidencia al director de Qué pena tu vida y también expresiones donde se mostraba de acuerdo con instancias paralelas a los tribunales para la discusión de culpabilidad.

Por ejemplo, se incluye parte de la entrevista que Hermosilla dio a Duna en julio de 2018, donde dijo: “Quien abusó del poder, de personas frágiles, en una relación completamente asimétrica, es Nicolás López, lo que sucede es que ha sido expuesto así como uno puede haber expuesto las violaciones a los derechos humanos de Pinochet, o a Adolfo Hitler que tampoco nunca fue condenado por nadie, pero sostener que aquí el único lugar para debatir estas cuestiones son los tribunales es no entender nada de nada porque en el caso del Sr. López hay un espectro de acusaciones que versan sobre él, algunas que tienen relevancia legal y otras que no, que tienen sólo relevancia ética”.

“Hay un debate paralelo, que es legítimo tener y sostener que una persona mientras no ha sido condenada no puede ser criticada, o no puede ser expuesta por la prensa de algunos actos, como digo según ese criterio no podría decirse nada contra Adolfo Hitler que nunca fue condenado”, agregó también en medio de esa entrevista.

También, se hacen presente comentarios donde aparece cuestionando a la defensa de López, como lo hizo en radio Infinita en julio de 2018. “Ella puede defender a su cliente y decir lo que estime pertinente, yo celebré cuando Pinochet tenía a su abogado, el debido proceso es para todo el mundo. Pero hay un engaño que está en marcha, yo imagino que viene de la agencia de comunicaciones que está detrás, Imaginacción, porque además piensa que ellos defendieron a Christian Precht, al cardenal Errázuriz, a Herval Abreu, a López, a Cheyre, que es el cuento de sostener que es ilegítimo denunciar públicamente a alguien y que para eso están los tribunales, eso no es cierto”, dijo en ese momento.

Asimismo, se incluye cuando compara el caso con el de Harvey Weinstein, en conversación con Cooperativa en septiembre de 2018: “Cada vez que se presenta una acusación de este estilo, la respuesta es de desacreditar y atacar a las víctimas, decir que esto es mentira, que se sacó fuera de contexto, etc. Por suerte para nosotros acá hay un número importante de personas que comparecen declarando, muchas de ellas, la mayor parte, no se conocía entre sí, y describen en distintos momentos, en distintas circunstancias hechos que son prácticamente iguales, aquí ellos han seguido muy de cerca el modelo Harvey Weinstein en Estados Unidos, ahora esto se hace muy difícil cuando no es una, no son dos, sino que son más de diez las personas a estas alturas”.

El descargo de Hermosilla

Durante el proceso disciplinario, como también se advierte en los documentos de la causa, el abogado Juan Pablo Hermosilla -quien fue representado en esta pasada por su hermano Luis- presentó sus descargos, oponiéndose a cualquier sanción y defendiendo su actuar.

Entre otros argumentos, sostiene que la defensa de López “alega o pretende sostener a través de su reclamo y ante los medios de comunicación una protección y trato especial, atribuyéndose un tratamiento de resguardo fortalecido en relación con los demás ciudadanos ante las acusaciones por delitos tan graves como el de violación y abuso sexual”.

“Tal situación no puede ser tolerada ni aceptada por este Colegio de Abogados ni por ningún tribunal de nuestro país. Manifiesta verse perjudicado y desagradado por ser presentado mediáticamente como un personaje despreciable, en circunstancias que está siendo acusado por el Ministerio Público por cinco hechos constitutivos de agresiones sexuales, o bien, afirma que las expresiones y posiciones de las víctimas y su defensa son completamente falsas y fantasiosas, pretendiendo convencer a la opinión pública”, complementa.

En el mismo sentido, el abogado de la Fundación por la confianza hace presente que “resulta fundamental considerar que todas las afirmaciones y posiciones de las víctimas han sido sostenidas por medio de acciones legales y han sido materia de procesos e investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público, no siendo meras afirmaciones sin un sustento legal fáctico”.