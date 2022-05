Cineasta Nicolás López es sentenciado a cumplir 5 años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual

Cinco años y un día de cárcel. Esa fue la sentencia que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó para el cineasta Nicolás López por dos abusos sexuales cometidos entre 2015 y 2016.

Con todo, el magistrado Fernán Rioseco Pinochet, quien leyó el fallo, señaló que, además, López queda inhabilitado para cargos y oficios públicos de derechos políticos en forma perpetua, así como también inhabilitado para profesiones titulares mientras dure la condena.

El 26 de abril, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó al cineasta Nicolás López por esos delitos. En ese veredicto, sin embargo, el Juzgado absolvió al realizador nacional por varios delitos: no se dio por acreditada la violación de una mujer, que habría ocurrido en 2004 en Viña del Mar, cuando ella era menor de edad; se absolvió por otro delito de violación y abuso sexual reiterado, ocurridos en Santiago entre 2015 y 2016 y lo mismo ocurrió por el delito de ultraje público, en un hecho denunciado por una modelo nacional en un encuentro en el bar Liguria en 2012.

Eso sí, desde el Poder Judicial informaron que la sentencia aún no está ejecutoriada, por lo que no ingresará a la cárcel aún y esto podría ocurrir tras una audiencia solicitada por la fiscalía para revisar sus medidas cautelares, el viernes. López, quien asistió a la audiencia en forma telemática, se encontraba hasta hoy con las medidas de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Sin embargo, se extenderán hasta el viernes, cuando estas sean revisadas. Ello, explicó el fiscal Francisco Lanas, por un eventual peligro de fuga.

El persecutor, parte del equipo de fiscales que logró la condena de López, dijo a La Tercera estar “muy conforme” con la sentencia, por cuanto “era lo que nosotros habíamos solicitado en la audiencia, era consecuente con las atenuantes que nosotros considerábamos que comparecían, que no solamente era la irreprochable conducta anterior (…). Lo más probable es que no hayan acogido la colaboración sustancial, y que por eso llegaron a una pena de cinco años y un día”.

Luego de la lectura de la sentencia, Lanas pidió al tribunal la revisión de las medidas cautelares vigentes para López -que está sujeto a arraigo nacional-, “porque si lo condenaron a pena efectiva lo que corresponde es la cautelar de mayor intensidad, que debiese ser la prisión preventiva del imputado” pues “hay un peligro de fuga evidente cuando ya sabe que tiene cumplimiento efectivo de la pena”.

El fiscal explicó que la defensa del condenado tiene diez días para presentar un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones o en la Suprema, “dependiendo de las causales del Código Procesal Penal”.

Gendarmería está a la espera del informe de traslado de unidad penal del condenado, por lo que aún se desconoce a qué cárcel debiese ingresar. Esto podría ser en Santiago o Valparaíso.

Paula Vergara, directora del área de atención de la Fundación para la Confianza, que asesoró a las víctimas, señaló: “Que el tribunal haya reconocido el testimonio de las víctimas es algo muy importante dentro del proceso de reparación. Esto le da sentido al acompañamiento psicosocial y jurídico que requieren las personas que han vivido agresión sexual y, por otra parte, le da mayor seguridad a las víctimas para denunciar”.

Por su parte, la abogada querellante Grace Schmidt afirmó que la sentencia “marca un hito en el sistema penal, en cuanto se reconoce a las mujeres víctimas de violencia sexual”.

La defensa de Nicolás López señala que apelarán

La abogada de Nicolás López, Paula Vial, lamentó la resolución y señaló que apelarán del fallo.

“Lamentamos profundamente la resolución del tribunal en orden a determinar la prisión efectiva del señor Nicolás López. El Sr. López no es un peligro para la sociedad, tiene intachable conducta anterior y colaboró en todo momento con la investigación penal”, señaló la jurista.

En esa línea, la abogada anunció: “Recurriremos de esta decisión y de la propia condena por abuso sexual, ya que estimamos que no se logró el estándar probatorio exigido en los dos casos por los que fue condenado”.

“Sr. López no es un violador ni un abusador de mujeres”, aseguró.

Audiencias previas

El Ministerio Público afirmó durante las audiencias que López borró más de 2700 mensajes de WhatsApp, que luego fueron recuperados. En estos mensajes el acusado reconocería los hechos presentados en juicio, según el Ministerio Público. Además, según el órgano persecutor el cineasta demoró meses en entregar su celular para ser registrado.

El caso de Nicolás López se destapó luego de que se publicara un reportaje en revista Sábado de El Mercurio, donde un grupo de mujeres, entre ellas actrices, denunciaban que el imputado realizó abuso sexual y acoso laboral contra ellas. En ese sentido, según acusaron, López las habría forzado a sostener encuentros sexuales tras contactarlas para participar en sus películas.

Por el juicio testificaron varias actrices, algunas cercanas al imputado, como Ignacia Allamand, Paz Bascuñán y Loreto Aravena, quienes declararon a favor del acusado. Josefina Montané y la asistente de vestuario Alba Giner, en tanto, han testimoniado en contra del realizador.

Al cierre del juicio, el 25 de abril, el director de cintas como “Qué pena tu vida” y “Hazlo como hombre” afirmó ser inocente. “Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”.