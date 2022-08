Corte Marcial lanza salvavidas a general (R) Martínez y revoca procesamiento de jueza Rutherford: “No están acreditados los montos defraudados”

hace 54 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

Por tres votos contra dos, el tribunal de alzada militar acogió el recurso de apelación de la defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, porque a su juicio la magistrada no ha reunido los antecedentes suficientes para imputarle el delito de fraude al fisco. La magistrada apunta a que el ex jefe castrense habría desviado a sus arcas personales más de $44 millones. La Corte, de hecho, le ordenó realizar un nuevo peritaje contable, ya que sostienen que durante esta etapa investigativa no se ha acreditado el perjuicio causado.