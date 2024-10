Crecen temores sobre ayuda humanitaria a Gaza tras prohibición de Israel a agencia de la ONU para los refugiados palestinos

Un día después de que el Parlamento israelí prohibiera efectivamente a UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, operar dentro de Israel, las diferentes agencias humanitarias que trabajan en Gaza y en Cisjordania manifestaron su preocupación por la situación, ante el temor de que se produzca un colapso en el enclave palestino.

Ese fue el caso del portavoz de Unicef, James Elder, quien dijo que es “probable que se produzca el colapso del sistema humanitario en Gaza”. En una conferencia de prensa, indicó que “una decisión como ésta significa que de repente se ha encontrado una nueva forma de matar a los niños”. Otras agencias de la ONU presentes en la conferencia de prensa indicaron que sería imposible llenar el vacío dejado por UNRWA, la principal organización de la ONU que trabaja sobre el terreno en Gaza para brindar ayuda de emergencia al pueblo palestino.

“Es indispensable y no hay alternativa en este momento”, señaló el portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, Jens Laerke, mientras el continuo ataque de Israel al territorio está empeorando las ya terribles condiciones en las que los palestinos se enfrentan a una escasez generalizada de alimentos, agua y medicinas.

Palestinos se reúnen para comprar pan en una panadería, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Las leyes aprobadas por Israel prohíben a la UNRWA operar y, además, cortan todos los vínculos entre la agencia y el gobierno israelí. Se trata de la culminación de una larga campaña contra la UNRWA, que Israel sostiene que ha sido infiltrada por Hamas. De hecho, tras la aprobación de la primera ley, Boaz Bismuth, miembro del Likud, artífice del proyecto de ley, declaró: “Cualquiera que se comporte como un terrorista no tiene derechos en Israel... La UNRWA es igual a Hamas, y punto”.

Pero los partidarios de la UNRWA dicen que el verdadero objetivo de Israel es dejar de lado la cuestión de los refugiados palestinos. Según CNN, los funcionarios israelíes han rechazado la definición de la UNRWA sobre qué palestinos son elegibles para el estatus de refugiado, argumentando que los descendientes de los refugiados de 1948 no califican y, por lo tanto, no tienen derecho a regresar a sus hogares ancestrales en lo que ahora es Israel.

El contacto entre empleados de UNRWA y funcionarios israelíes quedará prohibido dentro de tres meses, lo que limitará gravemente la capacidad de la agencia para operar en Gaza y Cisjordania ocupada por Israel.

La agencia es el principal distribuidor de ayuda en Gaza y proporciona educación, salud y otros servicios básicos a millones de refugiados palestinos en toda la región, incluida Cisjordania.

La cooperación con el Ejército israelí, que controla todos los cruces fronterizos con Gaza, es esencial para que la UNRWA pueda trasladar la ayuda hacia el enclave. Se trata de la principal organización de las Naciones Unidas que trabaja sobre el terreno allí.

Israel acusa a la agencia de hacer la vista gorda ante miembros del personal que, según afirma, pertenecen a Hamas, desviar ayuda y utilizar las instalaciones de la UNRWA con fines militares. Israel afirma que alrededor de una docena de sus 13.000 empleados en Gaza participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

La ONU investigó la denuncia de Israel y despidió a nueve de los acusados, pero afirmó que Israel no había aportado pruebas de acusaciones más amplias. La UNRWA insiste en que los tratos con Hamas tienen como único fin permitir que la agencia haga su trabajo.

El personal trabaja en un centro de salud dirigido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Las acusaciones contra UNRWA llevaron a muchos países occidentales, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, a retirar su financiamiento a principios de este año, pero desde entonces han restablecido su apoyo.

El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, instó a Israel a reconsiderar la prohibición y afirmó que UNRWA es “insustituible” en este momento en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que las leyes israelíes corren el riesgo de hacer “imposible el trabajo esencial de UNRWA para los palestinos, poniendo en peligro toda la respuesta humanitaria internacional en Gaza”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la medida tendría “consecuencias devastadoras para los refugiados de Palestina”.

Junto con la Media Luna Roja Palestina, la UNRWA se encarga de casi toda la distribución de la ayuda de la ONU que llega al territorio. La agencia tiene 11 centros de distribución de alimentos para un millón de personas en Gaza, más de la mitad de las cuales, según la UNRWA, viven por debajo de la línea de pobreza extrema de US$ 1,74 por persona y día.

En respuesta, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, indicó que “los trabajadores de UNRWA involucrados en actividades terroristas contra Israel deben rendir cuentas”, pero agregó que “la ayuda humanitaria sostenida debe seguir disponible en Gaza”.

“Estamos dispuestos a trabajar con nuestros socios internacionales para garantizar que Israel continúe facilitando ayuda humanitaria a los civiles en Gaza de una manera que no amenace la seguridad de Israel”, dijo en X.

Palestinos caminan afuera de un centro de salud administrado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Al presentar la legislación, Yuli Edelstein, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad del Knesset (Parlamento israelí), acusó a UNRWA de ser utilizada como “encubrimiento para acciones terroristas”. “Existe una conexión profunda entre la organización terrorista (Hamas) y UNRWA, e Israel no puede tolerarlo”, dijo en el Legislativo.

La población de Gaza, de unos 2,3 millones de habitantes, depende casi por completo de la ayuda para sobrevivir. Alrededor del 90% de la población ha sido desplazada. Cientos de miles viven en campamentos de tiendas de campaña y escuelas convertidas en refugios, la mayoría gestionadas por la UNRWA. Los expertos afirman que el hambre es rampante. La campaña de Israel en Gaza en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023 ha matado a más de 43.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo recuento no diferencia entre civiles y militantes.

La agencia The Associated Press señaló que Israel está considerando hacerse cargo de la distribución de la ayuda o subcontratarla, pero aún no ha presentado un plan concreto. Cualquier iniciativa de ese tipo probablemente requeriría un gran número de tropas y otros recursos en un momento en que Israel está en guerra en dos frentes, en Gaza y Líbano.

Otras agencias de la ONU y grupos de ayuda dicen que no hay sustituto para la UNRWA, que también administra 96 escuelas que albergan a unos 47.000 estudiantes, tres centros de capacitación vocacional y 43 centros de salud en Cisjordania.

UNRWA fue fundada por las Naciones Unidas un año después de la creación de Israel en 1948, que provocó el desplazamiento de cientos de miles de palestinos de sus hogares en un acontecimiento conocido por los palestinos como la “Nakba” (catástrofe).

La agencia, que comenzó ayudando a unos 750.000 refugiados palestinos en 1950, ahora atiende a unos 5,9 millones en todo Medio Oriente, muchos de los cuales viven en campos de refugiados en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, así como en Jordania, Líbano y Siria.

En la Franja de Gaza, devastada por una devastadora guerra israelí desde hace más de un año, la UNRWA atiende a unos 1,7 millones de refugiados palestinos. En Cisjordania y Jerusalén Este, asiste a unos 871.500 refugiados, indicó la cadena CNN.