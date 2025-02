Cristián Cuevas, presidente del Partido Popular: “Mientras no haya una sanción, Jadue tiene todo el derecho de ser una opción presidencial”

Son 3.897 los militantes que hasta el 31 de diciembre -según el Servel- tiene el Partido Popular. La colectividad que preside Cristián Cuevas está conformada por exfrenteamplistas, algunos provenientes de Comunes y otros de Convergencia Social, pero no se fueron en buenos términos entre 2019 y 2021. Por lo mismo, son críticos de la tienda del Presidente Gabriel Boric.

El partido está intentando ampliar su influencia en la izquierda y por eso han sostenido diálogos con el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Igualdad y el Partido Humanista.

En esta entrevista, Cuevas defiende una posible nominación de Daniel Jadue como candidato presidencial. Acá sus razones.

¿Su situación judicial no es un factor a considerar para no apoyarlo? Está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción.

Desde el Partido Popular hemos luchado hace ya un par de años, desde que nos hemos conformado, en contra del lawfare, y creemos que en este caso Daniel es parte de esa campaña destinada a cancelar los liderazgos que emergen en el campo social y popular. Mientras no haya una sanción, Jadue tiene todo el derecho de ser una opción presidencial.

¿Han conversado con Daniel Jadue sobre esta idea?

Con Daniel nosotros conversamos, porque nuestros equipos trabajan en la campaña internacional por la libertad de Daniel Jadue y es lo que hemos dialogado en esta idea de este factor de unidad. Daniel lo que está haciendo hoy es contribuyendo a poder ser un puente de relación entre las fuerzas que estamos por fuera de los gobernantes.

¿Qué les ha dicho Jadue sobre su voluntad de ser candidato a presidencial?

Él estaría en la disposición que lo que es su partido defina y obviamente que él dialoga con nosotros en ese marco también. Es un actor que se reconoce como un liderazgo que es gravitante en las fuerzas de transformación.

Ustedes plantearon una primaria, ¿esa no sería con el oficialismo y la DC?

No, nosotros hemos sido muy claros que apostamos una primaria por fuera del bloque gobernante, una primaria amplia de actores sociales y políticos, que haga una síntesis en un programa y que convoque a los sectores que empujamos un proyecto de transformación.

¿Pero incluyendo al Partido Comunista?

El PC definirá dónde ellos estarán. Nosotros lo que vemos es un reconocimiento en Daniel como uno de los eventuales candidatos de una primaria de estas características, donde también conversaremos con Marco Enríquez-Ominami; asimismo, conversaremos con Jorge Sharp y también con otros y otras.

¿Y el Frente Amplio?

No hemos tenido diálogo desde que nos fuimos del Frente Amplio en 2019.

¿Pero cómo impulsan a Jadue si es comunista y su partido es parte del bloque gobernante?

Con el PC hemos tenido un intercambio de observación del contexto político que estamos viviendo, pero no hemos sellado ningún pacto y tampoco el Partido Comunista ha definido una señal que vaya a estar por fuera del proyecto del gobierno. Más bien, nosotros hemos planteado este tema que Jadue sería un factor importante en esta fuerza de izquierda.

Si el Partido Comunista define que su abanderado es Daniel Jadue y decide participar en las primarias con el oficialismo, ¿ustedes se plegarían a esa campaña?

Lo que defina el Partido Comunista en relación a si Daniel va en una primaria de gobierno es un tema que no hemos abordado, pero que obviamente no cerramos la puerta en función de esa posibilidad.

¿Estarían dispuestos a apoyar a Michelle Bachelet?

Es un tema que nosotros no lo hemos abordado, necesitamos oxigenar la política. Valoramos en algunos aspectos que la propia Presidenta Michelle Bachelet hizo, pero entendemos que hoy día estamos en otro contexto político, en otra situación, es un tema que hoy día nosotros no estamos abordando y, por lo tanto, nosotros continuamos con nuestro itinerario de avanzar en una primaria presidencial en primera vuelta. El factor Michelle Bachelet no es un tema que hoy día esté en nuestra agenda.

¿Pero reconocen en ella un liderazgo como para asumir una nueva candidatura presidencial?

La verdad es que la reconocemos como una Presidenta de la República, pero no es parte de nuestro horizonte hoy día.

¿Son críticos de ella?

Somos críticos de los temas pendientes que obviamente no se allanaron en función de los intereses sociales y populares (…). Entendemos que en política tiene que haber coherencia, tiene que haber valentía y necesitamos de una izquierda que tenga esa valentía para transformar esa coherencia y esa capacidad también de señalar hacia dónde queremos llevar a nuestro país a un mejor bienestar social. Los que ya gobernaron no lograron ese objetivo y, por tanto, más bien son llamados de auxilio para el salvataje.

O sea, ¿no apoyarían a Bachelet si ella se repostulara?

Nosotros estamos en nuestro itinerario y levantaremos candidato presidencial con Michelle o sin Michelle.

Han mencionado a Marco Enríquez-Ominami y a Jorge Sharp como presidenciables, ¿por qué les gustan esos nombres?

Marco representa una mirada de progresismo, una apuesta que dialoga con esta izquierda transformadora, y creo que es un liderazgo que es contribuyente al avance de estas ideas y de este proyecto. Y en eso coincidimos y esperamos que también ponga a disposición la generosidad en función de poder avanzar en una primaria y que apoyemos al que salga electo.

¿Se consideran de oposición al actual gobierno?

Nosotros somos más que una oposición, somos una alternativa a quienes gobiernan.