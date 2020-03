¿Cuánto tardan los resultados de los test? Gobierno admite demora de al menos 48 horas y hospitales, de hasta cinco días

¿Cuánto demoran los laboratorios en entregar los resultados de los exámenes para Covid-19? Esa ha sido una de las preguntas que ha rondado en las últimas semanas. En sus reportes diarios las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) han sido consultadas al respecto sin dar una respuesta clara, pero admitiendo que se trabaja para aumentar la cantidad de exámenes, que se han reforzado zonas extremas y así disminuir los tiempos de respuesta.

La Tercera PM consultó al Minsal sobre esta situación para clarificar el asunto y desde la cartera de salud reconocieron que los resultados de los exámenes PCR se están demorando “un plazo de 48 horas, dependiendo del número de muestras a procesar” y agregaron que “a esto se le deben sumar los tiempos requeridos en la logística de entrega”.

El gobierno explicó que en Chile “el método oficial utilizado es el PCR para coronavirus”, que hasta la fecha se han “adquirido 205.600 exámenes” y que en el país hay hasta el momento “31 laboratorios habilitados para hacer el PCR, tanto públicos como privados”. Según el reporte de hoy se han realizado un total de 35.142 “exámenes informados” de los cuales casi la mitad los procesan los hospitales públicos, el resto la red privada y cerca del 20% restante lo asume el Instituto de Salud Pública.

Este medio además consultó en varios hospitales, clínicas y laboratorios de distintas partes del país para constatar cuánta ha sido la demora. El sondeo muestra que los laboratorios más eficientes logran entregar los resultados en 6 horas y aquellos que tienen más demanda —y que reciben muestras de otras localidades— tardan hasta cinco días en entregar los resultados. Algunos laboratorios, como Barnafi, han tenido falta de stock de reactivos.

Marcela Potin, infectóloga y miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, asegura que “la demora tiene que ver con la sobrecarga de exámenes que se están haciendo, porque la indicación es hacer y hacer exámenes”. Potin comenta que se están habilitando más unidades y laboratorios para procesar estos exámenes ya que es “la única solución" para disminuir el tiempo de espera de los resultados. “Entendemos que la red está saturada, además era una situación donde no había nadie preparado”, dice Potin.

El médico internista del Hospital Sótero del Río Juan Carlos Said comenta cuáles los riesgos de tener estos rangos de demora en la entrega de resultados. “Los riesgos son, en primer lugar, que no tenemos una situación epidemiológica al día en el país. Hay varios reportes que plantean que los exámenes están demorando 3-4 días. A veces puede ser más dependiendo del lugar. Esto significa que si yo comencé con tos hoy, tuve otros tres síntomas y después al tercer día decidí hacerme un examen el cual tarda cinco días, entonces la foto que veo hoy de haberme diagnosticado positivo es lo que sucedió hace ocho días y eso es grave”, dice Said.

Esta es la realidad que se vive en 18 centros asistenciales, tanto públicos como privados. Los datos fueron levantados según información entregada por las clínicas y laboratorios. En el caso de los hospitales, los antecedentes se obtuvieron de los representantes del Colegio Médico en sus respectivas regiones: