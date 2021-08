De Cariola a Díaz: Así quedó el equipo político del comando de Gabriel Boric

A las 9 de la noche de ayer un grupo de dirigentes de Apruebo Dignidad se conectó a una reunión por Zoom. El objetivo del encuentro era constituir el equipo político que acompañará la candidatura presidencial del diputado Gabriel Boric y sentar las primeras líneas de lo que será su campaña de cara a la primera vuelta el 21 de noviembre.

La conformación de ese grupo marca un paso más en la consolidación de la coalición que buscará sustentar un eventual gobierno entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, conversaciones que se abrieron luego de que el parlamentario por Magallanes se impusiera con el 60% de los votos sobre el abanderado del PC, Daniel Jadue, en las primarias presidenciales del 18 de julio.

El proceso que inició el conglomerado no ha estado exento de tensiones, como la disputa que se abrió entre los convencionales constituyentes de Apruebo Dignidad y que, incluso, provocó que algunos pusieran en entredicho al pacto. Pese a esto, la semana pasada el bloque alcanzó una serie de acuerdos para conformar distintas instancias de coordinación, las que volvieron a revisar el sábado durante una jornada de trabajo.

En ese último encuentro, dicen fuentes del bloque, el pacto definió a los nuevos integrantes del equipo político del comando y acordó un criterio común: que cada fuerza de Apruebo Dignidad tenga a un representante en esa mesa.

La reunión realizada por zoom anoche fue la primera cita formal del equipo político que enfrentará la nueva etapa de la campaña de Boric. La instancia fue dirigida por el diputado de RD, Giorgio Jackson. Junto con el parlamentario llegaron por el Frente Amplio el diputado de Unir, Marcelo Díaz; la vicepresidenta de Convergencia Social y representante del comando, Francisca Perales; la vicepresidenta de Comunes, Carolina García; el secretario general de RD, Sebastián Depolo; y el convencional constituyente y presidente de Fuerza Común, Fernando Atria.

Mientras que por Chile Digno llegaron en representación del PC la diputada Karol Cariola -quien hará dupla con su par Daniel Núñez-; la delegada política de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba; el presidente de la Izquierda Cristiana, Fernando Astudillo; el vocero de Acción Humanista, Efrén Osorio; y el representante de Comunidad por la Dignidad (el movimiento que formó la fundadora de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri), Roberto Rodríguez.

En ese encuentro, -en el que no participó el abanderado presidencial-, los dirigentes abordaron algunos de los objetivos que tendrá la instancia, como diseñar la estrategia de la campaña para enfrentar la primera vuelta y revisar temas de coyuntura. Además, según las mismas fuentes, quedaron de establecer una mecánica de trabajo, la que esperan resolver esta semana.

No obstante, previo a que se constituyera el espacio, desde el FA transmitían que una fórmula “ideal” para ellos sería que a ese equipo se sumara la diputada comunista Camila Vallejo. Desde el PC, no obstante, sostienen que la parlamentaria asumirá “otros roles” en la campaña y que, por ahora, formará parte de la mesa política de Apruebo Dignidad.

El factor Cuevas y el nudo parlamentario

Más allá de conformar la instancia política, en la reunión del sábado -que se llevó a cabo en la comuna de Independencia- los dirigentes avanzaron en otros temas que serán clave para la consolidación de la coalición, como el trabajo programático. De hecho, a esa cita asistieron por primera vez representantes de esa instancia, como el coordinador del programa de Daniel Jadue, Fernando Carmona.

Sin embargo, en la cita quedó pendiente una materia que sigue incomodando al bloque: si tendrán una o dos listas para las elecciones parlamentarias. Según presentes, en el encuentro los dirigentes del Partido Comunista volvieron a manifestar que aún no tenían resuelto ese tema dentro de la colectividad y que lo despejarían esta semana. En el PC aseguraban que hoy se volvería a reunir la comisión política para evaluar el tema.

“La decisión respecto a la lista única la tiene que tomar el partido, estamos discutiendo eso, estamos discutiendo nuestras propias candidaturas (...). Eso tendrá que decidirse en las próximas horas, en los próximos días, de acuerdo a las conversaciones que se mantengan”, sostuvo el presidente del PC, Guillermo Teillier, el domingo en Radio Nuevo Mundo.

Además, en el encuentro los dirigentes lograron despejar cuáles serían las fuerzas del bloque Chile Digno que sí respaldarán la opción de Boric, tema que se había vuelto a complicar luego de la aparición del candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Cristián Cuevas.

Pese a esto, según presentes, desde Chile Digno reconocieron las complicaciones que se habían levantado en ese bloque por la irrupción del abanderado de ese sector, en el que habrían algunas colectividades, como el Partido Igualdad, que estarían impulsando una nómina parlamentaria con la Lista del Pueblo. Asimismo, fuerzas de Chile Digno como Victoria Popular ya anunciaron su respaldo a Cuevas, mientras que otros como Izquierda Libertaria estarían analizando el punto.

“El acuerdo que hay es que cualquiera sea la iniciativa que tome un partido respecto de candidatura presidencial Chile Digno se mantiene como un conglomerado que tiene un programa”, sostuvo Teillier. Y agregó: “Hay un partido que ha planteado que ellos no van a apoyar a Boric, eso no es nuevo, lo que no sabíamos es que se iba a levantar uno (candidato presidencial) de la Lista del Pueblo y ese partido, Igualdad, podría hacer una lista parlamentaria con un sector de la Lista del Pueblo”.