De escritores a cineastas: Los artistas que compiten por un cupo en el Palacio Pereira

Son varios los artistas que han decidido plantarse como opciones constituyentes para reivindicar las demandas de la cultura que en medio de la pandemia evidenció lo frágil que es con los cines, teatros y sitios análogos cerrados.

Que la cultura quede plasmada como un derecho fundamental para la sociedad, asegurar protección para los artistas en medio de las crisis, garantizar el derecho de autor sobre creaciones intelectuales, y la protección estatal para crear y difundir las artes, son algunas de las demandas de escritores, cineastas, dramaturgos y pintores que apuestan por probarse como candidatos a la convención que redactará la nueva Constitución.

También desean poner en el tapete otras problemáticas sociales como garantizar la protección a los pueblos originarios, un nuevo sistema de pensiones y solucionar la situación de las zonas de sacrificio medioambiental.

Estos son los candidatos vinculados a las artes que aspiran a contribuir con su creatividad en la Convención.

Letras: Una Constitución narrada por escritores

Una de las expectativas que existen desde la ciudadanía es tener una Constitución que se pueda leer sin ser un especialista en derecho. Crear este relato será uno de los roles de los constituyentes que han dedicado su vida a escribir historias.

El escritor Jorge Baradit decidió inscribirse en la Lista del Apruebo con un cupo del PS, para intentar ganar los votos en el competitivo distrito 10, el cual agrupa a La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago.

Para Baradit, uno de los puntos fundamentales en una Constitución es la norma de que “el Estado asegure el acceso, la producción y la protección de los productos culturales”. De esta idea -dice- podrían salir proyectos que apliquen la enseñanza del lenguaje y la cosmovisión de los pueblos originarios en los colegios.

Otro de los puntos que señala Baradit es que hay que redactar esta Constitución con ”la vista en la historia del país” (..) por ejemplo, Chile no es un país individualista y esta es la razón de uno de los principales choques con la Constitución del 80”, describió el escritor.

Ernesto Garratt, periodista, crítico de cine y escritor que cuenta con el Premio Marta Brunet del Ministerio de las Culturas, va en la Lista del Apruebo por el distrito 18, que incluye las comunas de Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Pelluhue, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas.

El escritor explica que “el derecho a la cultura no es sólo considerar la cultura académica, solemne, canónica o occidental”, sino que debe incluir a los pueblos originarios. Asegura que esto iría enlazado con “la necesidad de crear un Estado Plurinacional que respete y divulgue todos los tipos de cultura que hay hoy en nuestro territorio, no sólo la dominante”.

La poesía tiene su carta constituyente al sur del país: Rosabetty Muñoz, escritora y poeta de Ancud. Entre sus distinciones guarda el Premio Pablo Neruda que le dieron el año 2000 y el Premio Altazor, que ganó en 2013. En la cosmovisión de Rosabetty, escribir poesía y trabajar desde la provincia son actos políticos.

La poeta estará visible en la papeleta de constituyentes por medio de la Lista del Apruebo. A través de un cupo del Partido Liberal, Muñoz quiere representar al distrito 26, formado por las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Maullín, Palena, Puerto Montt, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao.

A sus 60 años, sigue dando clases en el Liceo Polivalente de Ancud. Rosabetty deja en evidencia que si la cultura queda establecida como un valor fundamental, se podrá cruzar con otros derechos como la educación. Esta unión podría motivar proyectos de ley educativos para recuperar la Cívica o la Filosofía, además de iniciativas como potenciar más la Literatura en los colegios, ya que “ha ido desapareciendo de las clases de Lenguaje”, declaró la escritora.

Ricardo Mahnke es una de las cartas constituyentes en territorio penquista. De oficio cineasta y escritor, ha estado constantemente activo en actividades sociales y políticas desde el año ’83. “Huesos rotos” es el último largometraje que escribió y dirigió el cineasta, el cual trata sobre la historia de los detenidos desaparecidos.

En la papeleta constituyente, Mahnke luchará por un cupo en el distrito 20, formado por Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. El pacto que lo lleva como candidato es “La lista del pueblo”.

En cuanto a la cultura, el cineasta afirma que es necesario que la Constitución lleve a valorar el trabajo del artista. Mahnke espera que esto despierte una verdadera política cultural en los proyectos de ley, ya que “lo que hay ahora es un sorteo de premios, pero no hay una política que se dedique estratégicamente al desarrollo íntegro del arte en general”, aseguró el candidato independiente.

Drama: Actores y dramaturgos que quieren ser parte de la Convención

Para llegar a la Convención, los profesionales del teatro también buscan sumar fuerzas en la creación de esta carta constitucional.

El movimiento Fuerza Cultural impulsó la candidatura de Patricia López Menadier, actriz y gestora cultural. La artista irá en la Lista Apruebo Dignidad, en un cupo del Partido Federación Regionalista Verde Social (FVRS) por el distrito 8, compuesto por las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

La actriz explica que frente a la evolución de las plataformas artísticas, “es importantísimo agregar la situación de la producción digital y los derechos que emanan para la creación y producción tecnológica digital”, en los puntos de la carta constitucional sobre el derecho a la libre expresión de los creadores y el derecho de autor, ante la evolución de las plataformas artísticas.

Andrea Gutiérrez es actriz, dramaturga, docente y gestora cultural. La candidatura a convencional de Gutiérrez fue levantada por la Red de Actrices Chilenas (RACH) y va en la Lista de Movimientos Sociales como independiente por el distrito 10: Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, Macul y San Joaquín.

Según la actriz, hoy los derechos culturales son vulnerados. En ese sentido, Andrea cree que esta vulneración es dual: en el caso de los pueblos originarios y la “participación cultural, como la libertad de manifestación”.

Gutiérrez relata que lo fundamental de esta nueva carta constitucional es que se pensará una “estructura fundacional de la sociedad”, de la que se van a desprender proyectos de ley que permitan ver la cultura. “No como un bien de consumo, sino que como un derecho que se pueda garantizar”, reveló la dramaturga.

En la región del Maule, surge la propuesta constituyente de Carlos Aragay. Es gestor cultural y actualmente trabaja como Director Ejecutivo del Teatro Sidarte. Además, es artista y disidente queer. Aragay es uno de los alternativas constituyentes de la Lista Asamblea Popular por la Dignidad, de independientes. Su distrito es el 17, compuesto por Talca, Curicó, Constitución, Molina, Sagrada Familia, entre otras.

Su pasión por el escenario y las tablas debe repartirla entre dos puntos del país: el Maule y la RM. Mientras en Santiago se desempeña como director en el Teatro Sidarte, en Romeral desarrolla proyectos culturales como obras de teatro y talleres artísticos.

Nació en la localidad Rural de Los Guaicos, en la provincia de Curicó. Desde su infancia en ese lugar, Aragay percibió que en estas comunidades “viven casi de forma completa en función de la agroindustria”. Por ende, cree fervientemente que es fundamental crear espacios de creación artística y cultural en esos territorios, y así “generar sentidos, imaginarios y emociones en la gente”.

Música: Los cantantes y compositores que ansían recitar la carta magna

En representación de los músicos, se levanta la candidatura de Pedro Barraza al norte del país. El vocalista de la banda de cumbia Viking 5 se presentó como independiente apoyado por la DC en la Lista del Apruebo por el distrito 5, que lo forman las comunas de Coquimbo, La Serena, Illapel, Salamanca, Vicuña, Ovalle, entre otras.

No se considera de izquierda ni de derecha, pero asegura que la desigualdad lo llevó a tomar la decisión. De ser electo convencional, a Barraza le interesa “cambiar totalmente las pensiones, que sea una pensión digna para una persona que ha dado todo por su país. Sin embargo, ahora estoy luchando más por los derechos de los músicos, ya que soy artista”.

En ese sentido, el músico cuenta que en una nueva Constitución debería garantizarse el amparo laboral para todos los artistas, en caso de nuevas crisis. “Nosotros no tenemos protección si nos toca otra crisis, estamos desprotegidos. Nuestro trabajo es la música, si no tocamos, no tenemos ingresos”, establece Barraza.

Milem Soto, traductora, compositora e intérprete musical, estará en el distrito 21. Por medio de la lista de independientes “Biobío sin partidos”, Soto intentará representar las demandas de las comunas de Los Ángeles, Antuco, Arauco, Santa Bárbara, Nacimiento, Yumbel y varias más.

Desde la perspectiva de Milem, se debe ser más crítico con las artes en la nueva Constitución: “Mientras en nuestro país no se entienda lo que realmente es cultura y se le deje de ver como el pariente pobre del fisco, un “hobby”, una mera entretención del momento, recién ahí se podrán actualizar o crear leyes que tienen que ver con esto”, señala.

Al mismo tiempo, la compositora manifiesta la necesidad de asegurar y respetar las múltiples culturas de los pueblos: “En esencia, la Constitución debe estipular la multiculturalidad, la protección y la buena gestión de las artes, así como también el derecho a la creación y a la cultura para todos”.

La directora de orquesta, Alejandra Rivas estuvo durante dos años a cargo de la Orquesta Regional de la Araucanía y hoy dirige la Orquesta Regional del Bío Bío, agrupación sinfónica de jóvenes. Rivas es otra de las opciones constituyentes vinculadas a la música.

Rivas nació en Purén y se inscribió a su primer conjunto folclórico a los seis años. Fue inscrita como candidata independiente de la Lista Organizaciones Sociales Territorio Wallmapu en el distrito 22, formado por Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Melipeuco, Perquenco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria y Vilcún.

La directora musical asegura que el acceso a las manifestaciones artísticas y culturales debe ser un derecho ya que “lo que hace trascender a una comunidad más allá de su tamaño y recursos económicos, es la difusión de su patrimonio cultural”.

De este derecho, explica que puede surgir una “formación integral desde la infancia”. Su idea es que esto implique un funcionamiento distinto del Ministerio de Educación que podría empezar a diseñar “programas que busquen formar personas y no adiestrar futuros consumidores”.

Arte visual: Dibujando la nueva Constitución

María Pilar Triviño es artista visual y activista medioambiental. Representando a la Asamblea Ciudadana de Huasco, María Pilar decidió inscribir su candidatura en sus propios territorios: el distrito 4 de la región de Atacama. Oriunda de Huasco, la artista visual se ha dedicado a la pintura, el mosaico y la creación de murales, mezclando esto con un interés por la recuperación de las zonas de sacrificio.

Triviño ya fue confirmada como candidata por la “Lista del pueblo” en las comunas de Copiapó, Chañaral, Huasco, Freirina, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Vallenar.

La artista plástica y abogada Rocío Veas, es una de las representantes del mundo de la cultura que se sitúa en el distrito 6. Además de dedicarse al arte, ha ocupado sus últimos 10 años en activismo social por medio del derecho, herramienta que utilizó para intentar controlar “los actos que atentan contra el uso del agua, el medioambiente, la equidad de género y la justicia social”.

Rocío competirá con la lista Independientes No Neutrales, por lo que ya se oficializó su candidatura en Quilpué, Quillota, Villa Alemana, Puchuncaví, Los Andes, Calera, Olmué, Zapallar y varias comunas más.

Desde la perspectiva de Veas, es fundamental en una nueva Constitución “consagrar el arte como elemento de la esencia de la integridad y dignidad de las personas, esto se traduce en el derecho de expresar arte, cultura y oficios en libertad bajo el apoyo del estado”.

En ese sentido, la artista plástica asevera que “se deberá incluir en los programas de estudios y abrir la posibilidad de dedicarse profesionalmente al arte sin ser castigado por no ser un producto de consumo”.

Candidaturas rechazadas: Los artistas que están apelando en el Servel

El pasado 23 de enero, 189 personas que buscaban ser constituyentes supieron que sus candidaturas fueron rechazadas.

Una de las listas que el Servel devolvió es la de Creadores de Arte y Cultura (CEAC), en la que participan el cineasta Silvio Caiozzi, además de los artistas visuales Concepción Balmes y Arturo Duclos. Los tres intentaban representar al distrito 10.

Sin embargo, los artistas explican que siguen existiendo como lista y que ahora están a la espera de que el Servel acepte la apelación que presentaron por sus candidaturas. En el caso de Caiozzi, fue rechazado por no presentar la declaración de patrimonio; por otro lado, Balmes y Duclos no presentaron la cantidad mínima de patrocinios.

Otra de las listas conformada por trabajadores del mundo del arte rechazada por el Servel, es la de Independientes No Neutrales por el distrito 11. Este pacto estaba conformado por el ex director del Museo de Bellas Artes, Milan Ivelic; la voz de la canción principal de la campaña del No, que hoy es documentalista y fotógrafo, Claudio Guzmán; el director de orquesta, Pablo Carrasco; y por el realizador audiovisual, Felipe Vera.

Según consignó el Servel, los candidatos podrán dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la resolución de rechazo de candidaturas, reclamar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Este Tribunal fallará en los siguientes diez días. Luego, la resolución será comunicada al director del Servel y a los candidatos interesados.

Desde este pacto por el distrito 11, señalaron que esto fue un error administrativo del Servel y que están en el proceso de apelación. En este caso, la lista completa fue rechazada por no cumplir con la paridad de género que se exige por ley.

Felipe Vera, uno de los candidatos de esa lista rechazada, explicó que su candidatura es más como ciudadano que como actor cultural. Sin embargo, denuncia que es fundamental que existan actores de la cultura que pongan su punto de vista y más aún en “un país con una Constitución que no ha garantizado ni promovido la cultura en un sentido comunitario”