De la hegemonía a la angustia: los hitos que amenazan el tricampeonato de Católica

Durante toda la temporada, Universidad Católica ha encabezado la tabla del Torneo Nacional. En buena parte, ese liderato fue sin mayores sobresaltos y hasta con algunos partidos menos, producto de su participación en la Copa Sudamericana. Sin embargo, en los últimos dos meses, el cuadro cruzado cayó en la irregularidad en su juego, y hoy, a cuatro fechas del final, el primer tricampeonato de la historia del club no se ve tan seguro como hace un par de meses. A continuación, una radiografía para entender el actual momento.

La partida de César Pinares al fútbol brasileño aparece como el primero de los factores a analizar. El 8 de noviembre pasado, se hizo oficial su fichaje en Gremio. La UC recibió US$ 1,5 millones por el 80% del pase. Sin embargo, y a pesar de algunos intentos por fichar un reemplazante, la vacante no se llenó. El funcionamiento del equipo se despotenció y Diego Buonanotte tampoco ha podido llenar del todo el paladar de Ariel Holan, ya que tiende a perder el balón con facilidad y el entrenador lo prefiere por la banda, lo que lo ha llevado a improvisar a diversos jugadores en esa posición.

En ese momento, el conjunto precordillerano lideraba la tabla con 39 puntos, producto de 12 victorias, 3 empates y una derrota, con dos partidos más sobre su escolta Unión La Calera, que se encontraba con 36 unidades. De esa ocasión hasta ahora, los cruzados han disputado 14 encuentros más, con un saldo de cuatro triunfos, siete igualdades y tres caídas. Es decir, apenas 19 puntos. Además, hoy se encuentra con un partido más que los cementeros, que suman 55, y resta el enfrentamiento entre ambos, que probablemente defina el título.

Otro episodio clave en el último tiempo para la UC está relacionado con la lesión de su emblema José Pedro Fuenzalida. El Chapa sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el partido frente a Santiago Wanderers, el 30 de diciembre, y desde ese instante no ha podido jugar. Esa situación también golpeó duro a los de San Carlos de Apoquindo, ya que cuando ocurrió esto, lideraban con 49 puntos, producto de 14 triunfos, siete empates y 3 derrotas, con cuatro unidades de ventaja sobre los caleranos, aunque con un encuentro más, debido a la suspensión de los encuentros de sus escoltas por casos de Covid-19. Sin su capitán, los estudiantiles cosecharon dos victorias, tres igualdades y una caída, la última frente a Palestino, ayer. A la baja del lateral, también se suma la de Edson Puch, otro de los elementos claves de esta campaña, además varios otros valores, obligando al DT a recurrir a las promesas de las divisiones menores, como Gonzalo Tapia y Clemente Montes, entre otros.

Ante el bajón de resultados, en Las Condes están reclamando por el arbitraje. Por penales que dicen no son cobrados, como el de Puch en La Florida, o por la segunda amarilla que recibió ayer Carlos Salomón molestan, a tal punto de que Holan expresó toda su indignación. “(Carlos) Salomón se fue hoy injustamente de la cancha, amonestado dos veces injustamente. Es una impotencia enorme”, comentó. Mientras que Luciano Aued disparó contra quienes “tienen que defenderlos”. “¿Qué le van a reprochar al equipo? Podemos ganar o perder, ¡pero hacemos un gran esfuerzo para seguir manteniendo al club en lo más alto! ¡Hay que exigirles a los que tienen que defendernos para que no nos perjudiquen más y no lo hacen! A pesar de todo, sigamos juntos. Vamos Católica”, escribió en sus redes sociales. El victimismo como síntoma de que los resultados no llegan.

Mientras Universidad Católica saborea el trago amargo de la derrota frente a Palestino, La Calera intentará alcanzar al líder. Una victoria el jueves ante Iquique le permitirá llegar a la cima del Torneo. Los de Juan Pablo Vojvoda, eso sí, también arrastran un rendimiento irregular, especialmente desde su regreso a los partidos tras 21 días sin jugar por el contagio masivo del plantel. De ahí en adelante, acumulan tres victorias, tres derrotas y un empate.

El elenco de la Quinta Región tiene el sábado el partido pendiente frente a Colo Colo en el Monumental y luego enfrentará las tres fechas finales del campeonato. El 6 de febrero recibe a Antofagasta, luego visita a la UC y cierra su participación jugando ante Curicó Unido en el Nicolás Chahuán.

En tanto, el cuadro de la franja va a Rancagua el sábado para medirse con O’Higgins; el 5 de febrero, viaja a La Portada para enfrentar a La Serena, la fecha siguiente juega el citado duelo ante La Calera y termina el torneo en la Octava Región, frente a la Universidad de Concepción, en una recta final que se vislumbra emocionante.