De la victoria de “los amantes de la libertad de Chile” a “un duro golpe para Boric”: Cómo vio la prensa internacional las elecciones de consejeros constitucionales

Los ojos del mundo estuvieron puestos en Chile durante la elección del pasado 7 de mayo, cuando se escogieron a los consejeros constitucionales, y dos ideas marcaron la cobertura de la mayoría de los medios más importantes del mundo y la región tras la victoria por amplio margen del Partido Republicano: la derrota del Presidente de Chile, Gabriel Boric, y el aplastante triunfo republicano tras lograr 23 de los 50 escaños para la redacción de una nueva Constitución.

“Los partidos conservadores chilenos liderarán la revisión de la Constitución tras su victoria masiva en un desaire al Presidente Boric”, tituló Bloomberg, medio especializado en economía, mientras que Reuters afirmó que “los resultados supusieron un duro golpe para Boric y la izquierda chilena en general, que no podrán forzar ningún tema en la redacción de la nueva Constitución y no tendrán ningún poder para rechazar lo que no les guste”. En tanto The Guardian, periódico británico, tituló: “Duro golpe para el presidente de Chile: la extrema derecha triunfa en una votación clave sobre la Constitución”.

Este rótulo, precisamente, fue una de las grandes diferencias entre los medios. Mientras algunos calificaron al Partido Republicano y a su fundador -para muchos de ellos, el gran vencedor de la jornada-, José Antonio Kast, como pertenecientes a la corriente de extrema derecha, otros lo calificaron de derechista, en una disputa semántica y política que está lejos de terminar.

La visión angloparlante

Para Reuters, agencia internacional de noticias, “la extrema derecha chilena fue la gran vencedora de la votación del domingo para elegir a los miembros de la comisión encargada de redactar una nueva Constitución que sustituya a la impuesta por el general Augusto Pinochet”, siendo este último un factor que se repitió en los análisis.

También destacó el rechazo previo a la propuesta emanada de la Convención Constitucional, la que fue definida por el medio como “la más progresista del mundo”, y que caracterizaba a Chile como un Estado plurinacional que establecía “territorios indígenas autónomos” y daba prioridad “al medio ambiente y a la paridad de género”, rechazada por el 62% de la población.

En esta votación, en cambio, el “gran ganador de la votación del domingo fue José Antonio Kast, quien lidera el Partido Republicano y perdió la segunda vuelta presidencial frente a Boric en 2021″, escribió la agencia.

El excandidato presidencial Jose Antonio Kast da un discurso frente a sus adherentes luego del triunfo del Partido Republicano en las elecciones para consejeros constitucionales. Foto: Juan Farias/La Tercera

Según Reuters, la victoria del republicano se da “en un momento en que otros países de la región también están viendo cómo la extrema derecha gana terreno”, donde en Paraguay, “Payo” Cubas logró un “inesperado” tercer lugar en las recientes elecciones presidenciales y en Argentina “las encuestas muestran que el legislador de extrema derecha Javier Milei podría ser un fuerte contendiente en las elecciones presidenciales de octubre”, cerró.

The Wall Street Journal, en cambio, centró su editorial del 10 de mayo en la victoria de “los amantes de la libertad de Chile”, aseverando que “la centroderecha podrá redactar una constitución protectora de las libertades”, marcando también una diferencia con el rótulo al Partido Republicano El influyente periódico económico también destacó en su editorial que “Boric es el mayor perdedor del domingo”, y que “el peso y la bolsa local han subido desde el lunes (8 de mayo)”.

Bloomberg, otro medio con una mirada económica, destacó que “los conservadores de la oposición chilena asestaron un importante golpe al gobierno de Gabriel Boric, en un vuelco electoral que socava la agenda progresista del presidente y establece un potencial repunte en los activos locales”.

Para el medio especializado, los resultados significaron “un nuevo revés para Boric, de 37 años, que se subió a la ola de ira pública para llegar a la presidencia con una plataforma de cambio que incluía la revisión de la Constitución del país, que se remonta a la época del dictador Augusto Pinochet”, pero también “confirman el ascenso del ultraconservador Partido Republicano, cuya lista fue la más votada al Consejo Constitucional, aunque critica la reescritura prevista”.

En tanto, la revista Foreign Policy habló del giro versus las pasadas elecciones para la Convención Constitucional. “En un dramático vuelco político, las elecciones celebradas en Chile el pasado domingo pusieron a los partidos de derecha al mando de un proceso de reforma constitucional largamente reclamado por los progresistas”, resaltó.

Pero también tuvo palabras para el mandatario chileno. “El resultado fue una gran derrota para el presidente de izquierda Gabriel Boric”. Según dicho medio, “los candidatos de la derecha triunfaron y ahora controlan más de los tres quintos de la comisión necesarios para aprobar artículos; la coalición de Boric carece de los votos para vetarlos”, y el “Partido Republicano de Kast, de extrema derecha, es el partido con más escaños en la nueva asamblea”.

Armando un contraste entre la pasada victoria presidencial de Gabriel Boric, cuando se enfrentó en diciembre de 2021 a Kast en la segunda vuelta, The Guardian presentó los resultados constitucionales como una vuelta de mano.

Los entonces candidatos de las elecciones presidenciales de 2021, Gabriel Boric y José Antonio Kast.

“Boric venció a Kast, un abogado ultraconservador a menudo comparado con el exlíder brasileño Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de 2021″, inició el periódico inglés. Y continuó: “Pero el domingo por la noche era Kast quien celebraba después de que el 35% de los votantes respaldara a Republicanos, el partido de extrema derecha que fundó en 2019″.

Al igual que Reuters, The Guardian destacó que “la victoria de Kast consolida su estatus como la figura dominante de la derecha chilena, y es el último recordatorio del atractivo continuo de la extrema derecha populista en toda América del Sur, a pesar de la derrota de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil en octubre pasado”.

La lectura en España y la región

Latinoamérica y los medios hispanohablantes también debatieron al respecto. La revista colombiana Semana, por ejemplo, se enfocó en la derrota del gobierno. “Estruendosa derrota para el presidente de Chile, Gabriel Boric”, tituló el medio, que no escatimó en críticas.

“Significa una nueva derrota para el gobierno de Gabriel Boric”, planteó la revista, agregando que el mandatario “que había llegado con altas expectativas para gobernar Chile, parece estarse desinflando en su popularidad”.

El diario ABC, de España, inició su artículo al respecto afirmando que “Boric fracasa en su intento de pilotar la nueva Constitución chilena”, y que la derecha consiguió la mayoría en el Consejo. “En una votación histórica, la derecha consiguió hacerse con la mayoría absoluta en el futuro Consejo Constitucional”, escribió.

A diferencia de otros medios, ABC tuvo espacio para destacar lo ocurrido con los históricos partidos de la otrora Concertación. “En un hecho inédito cuyas consecuencias no son previsibles aún, los partidos de centro como la Democracia Cristiana, los radicales y el PPD no lograron ningún representante”.

Según el medio español y los analistas que consultaron, la votación estuvo “influenciada” por “la contingencia, donde los temas de seguridad y control de la migración aparecen como urgentes, pero se traduce en la segunda derrota del gobierno en menos de un año”.

Este lunes, en una columna publicada en ABC, el filósofo, ensayista y escritor francés Guy Sorman se refirió a lo ocurrido en las elecciones de consejeros constitucionales, donde inició su reflexión planteando una pregunta: “¿Por qué es Chile el laboratorio político y el barómetro del mundo latinoamericano? Todo lo que allí ocurre acaba pasando en los países vecinos del continente. En Europa también le prestamos una atención incesante, mientras que las naciones vecinas nos parecen exóticas y nos dejan indiferentes. Pero no Chile. Es cierto que la política chilena suele deleitarse con los extremos: la izquierda está más a la izquierda que en otros lugares, y la derecha más a la derecha”.

Para Sorman, esta pregunta surge nuevamente “a raíz del rotundo fracaso del Presidente Gabriel Boric y la izquierda en el poder”, criticándolo porque, en vez de mantener la anterior Constitución, es “incapaz de admitir su primer fracaso, acaba de regalarse un segundo”.

También tuvo palabras para la nomenclatura del Partido Republicano, donde planteó que “fue inmediatamente tildado de extrema derecha por los medios de comunicación de todo el mundo, lo que no significa nada. Es mejor pensar que los chilenos, que han rechazado la extrema izquierda de Boric, creen que al país no le va tan mal”.

En esa misma línea, sobre el desempeño del mandatario chileno, CNN en Español tituló de forma similar. “Una derrota más para Boric: la extrema derecha se impone en las elecciones constituyentes”, se lee en el portal del medio internacional.

“La extrema derecha chilena consiguió una contundente victoria en las elecciones constituyentes de este domingo, en la que los ciudadanos eligieron a los encargados de redactar la nueva Constitución. Estos resultados se suman a la lista de reveses que acumula el Presidente Gabriel Boric en un poco más de un año de mandato”, planteó la cadena de televisión.

El País, diario español, resaltó lo que consideró un “giro” en Chile, asegurando en su titular que “Boric retrocede y la extrema derecha se convierte en la primera fuerza política”. Para el medio europeo, una de las grandes conclusiones de la jornada fue cómo la “extrema derecha ha superado por mucho al conservadurismo histórico, que ha alcanzado un 21% y obtuvo 11 consejeros”, pero agregó que “las dos derechas, la extrema y la tradicional -liderada por una nueva generación que se ha comprometido con una nueva Constitución- han tenido un muy buen resultado”.

Una mujer prepara votos en un colegio electoral el día de los comicios en Santiago. Foto: Reuters

En Argentina, los dos principales medios, Clarín y La Nación, coincidieron en el rótulo del gran vencedor de la jornada, el Partido Republicano. Pero el primero puso el foco en la derrota política del mandatario, asegurando que fue un “golpe para el gobierno de Gabriel Boric y su proyecto de nueva izquierda”.

Según Clarín, el resultado puso de manifiesto que “la ciudadanía le ha dado un portazo definitivo al paquete de soluciones y el ideario” de la “Nueva Izquierda”. Para el periódico, la derecha -y especialmente “las posiciones más conservadoras”- obtuvo el “mejor resultado electoral de su historia democrática”, mientras que “Gabriel Boric sufrió una aplastante derrota, pues el oficialismo no fue capaz de alcanzar los 21 escaños necesarios para tener algún tipo de incidencia en el nuevo Consejo Constitucional”, relató.

En su análisis, el medio afirmó que “no está claro si el 37% del partido ultraconservador, los republicanos de José Antonio Kast, son realmente suyos. Lo que está claro es que ese partido fue el elegido como instrumento para entregar el mensaje de repudio al pasado reciente”.

La Nación, en la otra vereda, tituló: “La ultraderecha arrasa en la elección de constituyentes y redactará una nueva Constitución”. Para este periódico, la “derecha ultraconservadora” se impuso “con holgura”, y definió al Partido Republicano como un conglomerado que “se opone al aborto y tiene un discurso contra los migrantes”. Además, afirmó que, para analistas y políticos, la elección fue “un virtual plebiscito a la gestión del Presidente Boric, cuya desaprobación bordea el 70%, según sondeos”.