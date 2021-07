Debates, el talón de Aquiles de Jadue: peleas con periodistas, “enojo” y errores no forzados

Para muchos no fue una sorpresa, pero el momento más tenso del tercer debate televisivo de los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Frente Amplio) y Daniel Jadue (Partido Comunista), no se dio entre ambos adversarios.

Anoche, ante la consulta de la periodista de Canal 13 Mónica Pérez por la propuesta de un Ministerio de Comunicaciones, el también alcalde de Recoleta repitió un guion que ha marcado su desplante comunicacional: el enfrentamiento con los periodistas y, según dicen algunos en su equipo, la proyección del “enojo” como una característica de su imagen.

“No me interesa pelear con usted. Yo no soy su contrincante de ninguna manera, y yo creo que la mejor manera de zanjar esto es que su programa es público. Así que todos lo pueden leer. Y seguramente van a poder comprobar que lo que usted dice, yo no he faltado a la verdad”, sostuvo la conductora.

“¿Cómo no? Si evaluar no es lo mismo que crear, Mónica. Por favor. Usted quiere insistir en que evaluar es lo mismo que crear. Son verbos distintos”, le espetó el alcalde. Y luego agregó: “Yo no peleo con usted. Pero yo le pido que usted no ponga en nuestro programa cosas que no están en nuestro programa. Si quiere escribir un programa yo la invito a ser candidata. Muchos la podríamos apoyar incluso. Pero para eso hay que ser candidato y escribir un programa. No escriba el nuestro, por favor”.

La escena provocó una serie de críticas en redes sociales -particularmente de dirigentas feministas, incluso del FA- y causó inquietud en algunos sectores del comando del alcalde, quienes durante la campaña han visto como un “error” las peleas en vivo que ha protagonizado su abanderado.

En el equipo remarcan que el “estilo Jadue” obedece a un carácter más “frontal” y “duro” y sostienen que el análisis que existe en el equipo es que “no pueden dejar pasar las imprecisiones” que, según ellos, existen sobre el programa. “Más allá del personaje, lo que vimos ayer es Daniel”, sostienen en el PC. Sin embargo, pese a que en todo el comando comparten que ha habido un trato “más insidioso” con Jadue, son varios los que reconocen temas de “forma” a resolver.

Cercanos al alcalde, de hecho, reconocen que ese factor es un tema que se debe trabajar y remarcan la importancia de las habilidades blandas en campaña. “No les estamos hablando a los periodistas, sino que a la ciudadanía”, dicen en el comando.

Y si bien desde el equipo del alcalde sostienen que para este debate tuvo una performance “mucho más sólida” que en el primer encuentro televisivo y sacan cuentas alegres del desempeño en general -de hecho, algunos ponían en contraste cuando el abanderado quedó “en blanco” hablando sobre su programa en esa primera ocasión-, Jadue tuvo que salir a explicar algunos de los dichos que dejó en su paso por TV.

Más allá del episodio en que Jadue aseguró que en su programa no se hacía alusión alguna a un Ministerio de Comunicaciones -en el texto de 209 páginas se habla de una “institucionalidad pública de comunicación”, en la que se “propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de informaciones o comunicaciones” en otras partes del mundo-, el alcalde protagonizó un traspié al responder sobre su propuesta de legalización de algunas drogas, en la que se le consultó si era “partidario de legalizar la cocaína y la pasta base”. De hecho, el abanderado tuvo que salir a explicar sus dichos anoche a través de Twitter.

“Sobre las drogas, no puse acento en que preguntaron tanto por cocaína como por pasta base. La verdad es que la segunda no está considerada en la legalización escalonada, porque más que una droga es un residuo, que con la implementación de nuestro programa dejaría de existir”, escribió sobre el episodio que varios en el equipo calificaron como una “equivocación”.

Los pasos en falso, además, fueron mirados de cerca desde el Frente Amplio, desde donde sacan cuentas alegres de cada enfrentamiento entre Jadue y Boric en TV. “El mayor problema de Gabriel es el tiempo que tuvo de instalación, pero en cada aparición, Gabriel crece y Jadue se empequeñece”, dicen desde el equipo político de Boric. Pese a esto, en el comando de Jadue sostienen que anoche Boric quedó como “personaje secundario”.

“En el debate de ayer vimos un Daniel Jadue con una mayor capacidad de pararse frente a una destemplada campaña que busca deslegitimar su programa, tanto así que prácticamente es el único programa de gobierno que está en el centro del debate y la discusión. Y a pesar de todos esos intentos de caricaturizar su programa, Daniel se mostró muy claro en sus propuestas y muy sólido en sus respuestas”, sostuvo la diputada del PC Marisela Santibáñez.

¿Hablándole a la izquierda?

Algunos en la mesa política del alcalde tienen otra opinión: que sus enfrentamientos con la prensa y el “estilo Jadue” son funcionales al discurso del abanderado y logran apelar al público de izquierda más duro y menos tradicional.

El tema, de hecho, se ha hablado en algunas reuniones del comando político, desde donde algunas voces creen que existiría una campaña en contra de su abanderado. Por eso mismo, dicen que Jadue se “enfrente” a los periodistas le hablaría a un público de izquierda que tiene una fuerte crítica a los medios de comunicación. “Si tuviera que ganarme el voto de la DC y estuviéramos en segunda vuelta sería una mala performance, pero esta es una elección de la izquierda”, dicen.

Ese mismo punto, de hecho, ha sido celebrado por el alcalde en algunas transmisiones en vivo. “La gente les dejó de creer a los medios. Yo estoy muy contento de que los medios me ataquen todos los días, porque eso me va a convertir en el candidato de la gente que no les cree a los medios”, manifestó en un live de la Universidad Adolfo Ibáñez el 29 de junio.

Y si bien desde ese sector reconocen que Jadue proyectaría una imagen distinta en TV a que “en la calle” y “con la gente”, en ese lado del equipo aseguran que sus enfrentamientos demostrarían su “solidez” como candidato.

“Vemos un buen desempeño del candidato y maneja con solidez los temas (...) A pesar de este asedio de la prensa, el candidato logra transitar estas situaciones; encuentro sorprendente su tolerancia y paciencia, aunque, cuando es necesario, contesta de forma firme y frontal”, manifestó la directora de la Fundación Daya y miembro del comando, Ana María Gazmuri.