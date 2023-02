Hassler se defiende ante Contraloría y compara polémica compra de exclínica Sierra Bella con adquisiciones de alcalde Alessandri

La determinación de la Municipalidad de Santiago de adquirir un inmueble para ampliar sus instalaciones destinadas a servicios de salud ha traído aparejados varios reproches. Entre ellos, que en medio de las diligencias se dejó de lado un recinto que estaba siendo ofertado por una inmobiliaria con la que la comuna llevaba meses conversando y se optó rápidamente por otro, por la exclínica Sierra Bella, que incluso costaba más del doble del inicialmente seleccionado. Pero, además de hacer frente a eso, la jefa comunal Irací Hassler justifica el cuestionado proceso comparando adquisiciones que hizo su antecesor, el alcalde Felipe Alessandri (UDI).

Se hace presente, en ese sentido, que la compra del recinto de calle Sierra Bella se adquirió en circunstancias de similar naturaleza que algunas efectuadas, por ejemplo, en 2017, “bajo el mismo procedimiento de adquisición”. Y es que en junio de ese año, el exalcalde Alessandri realizó las gestiones necesarias para adquirir un inmueble ubicado en calle Carmen, por más de cinco mil millones de pesos.

Como se manifiesta en el escrito, el Servicio de Impuestos Internos informó que la propiedad tenía un valor de $ 3.500.256.434, “siendo comprado, finalmente, al precio de $ 5.339.658.126, según consta en Certificado de Inscripción de Escritura Pública ante el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, emitido con fecha 17 de abril de 2018, no siendo objeto de reclamación ni reparo alguno ante la Contraloría”, se expresa en el documento.

Igualmente, se afirma que en 2018 se hizo una oferta para adquirir un inmueble en calle Erasmo Escala, respecto de la cual había una tasación hipotecaria hecha por BancoEstado que indicaba que su precio era $ 3.150.000.000, mientras que el avalúo fiscal era de $ 1.173.139.103.

Así las cosas, aseguraron que la Contraloría efectuó dos auditorías a ese proceso sin efectuar reproches acerca de las acciones de compra de los bienes raíces respectivos.

¿Qué pasó con Carmen 35?

El abogado de la primera empresa que inició conversaciones serias con Santiago, Inversiones Las Malvas SpA, consideró que algo irregular podría estar sucediendo, por lo que ingresó el primer requerimiento en Contraloría. Sin embargo, en el informe remitido a la entidad liderada por Jorge Bermúdez por parte de Santiago, el jefe de la unidad jurídica de la comuna detalló que se puso fin a esa eventual transacción porque la mencionada compañía no les notificó que habían cedido el inmueble.

Iracía Hassler

En el informe de 23 páginas que ingresó Santiago, y al cual tuvo acceso La Tercera PM, se detalla que en abril de 2022 reciben información de que un inmueble que había funcionado como preuniversitario en Calle Carmen 35 estaba disponible y que era de propiedad de Inversiones las Malvas SpA, por lo que ordenan tres tasaciones a profesionales independientes para determinar el justo precio comercial del mismo.

“Con fecha 17 de noviembre de 2022 fue realizado el respectivo estudio de título del inmueble, siendo remitido a la Secretaría Comunal de Planificación y a la Dirección de Salud. En las conclusiones del referido documento se consignó: ‘La propiedad ubicada en Calle Carmen 35, de esta comuna y ciudad, se encuentra apta para ser objeto de una compraventa por parte de la I. Municipalidad de Santiago[...]’”. Sin embargo, la situación cambió siete días después, cuando Las Malvas comunicó al municipio que el citado recinto fue objeto de una dación en pago a favor de inversiones Angostura SpA.

En ese momento, Jurídica le envió los nuevos datos a la dirección de Salud, agregando -como se lee en el informe- que “se desconoce si los nuevos propietarios, Inversiones Angosturas SpA, tiene interés de enajenar dicho inmueble”.

Días después, el 9 de diciembre de 2022, “la Dirección de Asesoría Jurídica remitió carta a don Santiago Urzúa Millán, representante legal de Inversiones las Malvas SpA, comunicando que no es posible continuar con la tramitación legal y administrativa para la adquisición de dicho inmueble, en virtud de que se habría realizado la transferencia de aquella a un tercero, sin ponerlo en conocimiento a esta entidad edilicia”.

Asimismo, como indicó a La Tercera PM la concejala Virginia Palma, causó polémica el hecho de que Las Malvas estuviera constituida por familiares directos del exalcalde Felipe Alessandri, y que les ofertaran el recinto por 3.500 millones de pesos sin presentar ninguna tasación. “Además de eso, va un arquitecto nuestro que advierte que el edificio no cumpliría con la infraestructura suficiente, por más que hiciéramos adecuaciones. No tiene permisos para ser un recinto de salud y, en específico, los pasillos eran demasiado angostos para lo que requeríamos”, indicó.

“Cuando se nos hizo esto presente, al menos yo me negué. A todos los concejales nos hizo sentido que no se siguiera adelante. Esa maniobra que hacen, de esta dación en pago, traspasar la propiedad a dueños que no conocíamos, para mí no es algo transparente, no es una gestión normal. No nos daba seguridad y el abogado de Las Malvas, Diego Berríos, manifestó fuertemente su molestia, lo que a mí, al menos, me generó más dudas”, agregó la concejala.

Fue en ese momento, entonces, que Santiago comenzó nuevamente su búsqueda, llegando, esta vez, a la ya polémica exclínica Sierra Bella, aunque costaba más del doble que el recinto de Carmen 35.

Justificaciones para Sierra Bella

Como persistía la necesidad del municipio de contar con un centro de salud para atender a la población de la comuna, “en virtud de los problemas de funcionamiento del Cesfam Padre Orellana, funcionarios de la dirección de Salud continuaron la búsqueda, dando con la exclínica. “Con la finalidad de resguardar el principio de legalidad y acatar de manera estricta los dictámenes de la Contraloría, en el marco de la determinación del justo precio comercial de un inmueble que pretenda adquirir un órgano de la Administración del Estado, solicita por parte de la Dirección de Salud la confección de tasaciones comerciales externas”, manifestaron.

Exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri

Así, como publicó La Tercera, se encargaron tres tasaciones a profesionales respecto de los cuales el municipio tiene una alta valoración, dada la trayectoria que tienen. “Han participado en el proceso de tasación de la propiedad profesionales que han acreditado su expertiz, tanto en el desarrollo profesional y laboral como en el diseño de estudios de inmuebles, tanto para bancos, cortes superiores de Justicia, y órganos de la Administración del Estado, y en algunos casos con varias décadas de esta actividad, cumpliendo con ello los requisitos establecidos por el legislador para la realización de la mentada tarea”, agregaron.

De esta forma, el 26 de diciembre se envió carta de oferta a los propietarios de la exclínica, ofertando como precio el monto de $ 8.285.327.610. A juicio de la entidad municipal, además cumplían con todos los requisitos para concretar esa compra, pues había justificación para la adquisición, un estudio de título de los inmuebles singularizados, tasaciones de expertos, el consejo lo había aprobado, al igual que la comisión del consejo.

Por lo mismo, indican, “el 27 de diciembre de 2022 el representante legal de la Sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA aceptó de manera pura y simple la oferta realizada, notificándonos de esta aceptación de acuerdo a la forma señalada en la precitada misiva que contenía la oferta”.

Transparencia con el consejo

Más allá de los cuestionamientos por el valor fijado para comprar la exclínica, los cuales no son abordados en el informe de Santiago, el municipio ha sido reprochado por, supuestamente, no entregar toda la documentación a los concejales a la hora de votar la determinación. Y en ese caso, sí hacen presente que dispusieron a los ediles todos los detalles queridos para la toma de decisiones.

Se indica que el 6 de enero de 2023 se envió la citación de Comisiones Permanentes de Trabajo del Concejo Municipal, a realizarse el día 10 de enero, incorporándose ese mismo día como sobretabla a esta sesión de comisiones, lo que decía relación con la presentación de la Dirección de Salud y Dirección de Asesoría Jurídica para informar sobre el proyecto de adquisición del recinto ubicado en calle Sierra Bella.

El mismo 10 de enero se envía vía nube de datos Google Drive una serie de antecedentes acompañados de manera electrónica -lo que fue certificado por el secretario municipal (S), don Mauricio Oros Bravo-, donde se especifican detalles sobre los certificados de la propiedad, de los informes de las tasaciones realizadas, las resoluciones de las entidades de gobierno que justificaban el proceder del municipio, planos del recinto, antecedentes legales de los propietarios, entre otros insumos.