Gremios hoteleros, de restaurantes y tiendas refutan a Hassler y acusan que 77% de los comercios de Santiago se han visto afectados directamente

Durante la celebración del aniversario n° 483 de la ciudad de Santiago, la alcaldesa Irací Hassler (PC) encabezó una ceremonia donde afirmó que la comuna “está mejor que hace dos años, y con muchos desafíos aún por delante”. Empero, tal visión no ha sido del todo compartida por gremios turísticos y hoteleros del centro histórico de Santiago, quienes sostienen que hasta la fecha el sector se ha visto sumergido en una ola de inseguridad y delincuencia que les ha impedido desarrollar su trabajo. Incluso, aseguran, lo anterior ha llevado a un éxodo de locales emblemáticos de la comuna.

El café italiano Pascucci es uno de ellos. La franquicia administrada por Carlos Concha funciona desde 2019 al interior del portal Bulnes, a un costado de la Plaza de Armas. Y como el negocio iba bien, ese mismo año Concha tomó la decisión de expander el local a unas cuadras, en Paseo Ahumada, pero a solo un mes de abrir debió cerrar producto de la pandemia. “Ya cuando había pasado un poco la situación sanitaria volvimos a reabrir, pero nos encontramos con otro problema: las bandas criminales y comercio ambulante”, relata.

Cierre de locales en el centro de Santiago.

El escenario obligó al empresario a cerrar el segundo local por completo, debido a que según argumenta no era posible entregar seguridad al público ni a sus 15 empleados. “Nos vimos en la obligación de despedir a nuestro personal, que eran tres en cocina y 12 atendiendo. A diario veíamos por la calle a carros de comida corriendo, con las cocinas encendidas. Antes de instalarse uno contrata estudios para evaluar el lugar y una inversión millonaria se perdió”, sostiene.

La Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS), que reúne a cerca de 30 organizaciones (19 relacionadas con hotelería y el resto a restaurantes y locales del centro de Santiago) señala que 77% de los comercios de la zona se han visto afectados directamente por delincuencia, bandas organizadas, comercio ambulante y estigmatización del centro de Santiago. Esto ha llevado, según una encuesta del Centro de Formación Técnica ENAC, que un 66,9% de los locales comerciales considere como principal problema la seguridad, seguido de un 26% que considera relevante la reactivación económica y un 7,1% indica que el turismo y el patrimonio se debe abordar. Tal estudio fue aplicado a 479 locales comerciales durante el 16 y 17 de enero.

Entre los socios de TUCHS se encuentran pymes nuevas, así como empresas emblemáticas de más de 15 años en el sector, como el emblemático Hotel Plaza San Francisco, pero también el Hotel Gran Palace y Café Caribe, entre otros.

La presidenta de la asociación -y maganer del Hotel Magnolia-, Consuelo Pfeng, enfatiza en que la situación en el casco histórico de la ciudad es “crítica”, producto de la inseguridad y el descuido en la zona. Dentro de las razones están por ejemplo, la cantidad de empresas que buscan irse de la comuna.

“Hay una cantidad de empresas de más de 2 mil metros cuadrados que están esperando moverse”, afirma, pese a los planes y estrategias que la Municipalidad de Santiago, Delegación Presidencial y Gobierno Regional han tratado de levantar.

¿La razón? “Las autoridades han iniciado diagnósticos del problema, pero no hay un plan estratégico al cual se le haga seguimiento, ni recursos humanos que estén dispuestos para enfrentar esta situación en particular”, recalca. A eso agrega que hasta la fecha no ha sido posible conversar con la alcaldesa Hassler sobre este tipo de problemas. Según detalla, “hay una serie de mails, una serie de conversaciones a las cuales no hemos tenido respuesta”.

Desde Santiago enfrentan las críticas y señalan que a través de la Subdirección de Desarrollo Económico Local han mantendio estrecho vínculo con la Asociación Gremial desde su conformación en septiembre pasado. Incluso apuntan a una “buena relación”, que además ha permitido la instalación de una mesa de trabajo permanente y acciones colaborativas en conjunto “para reactivar la economía local del casco histórico, en espacios como París-Londres, paseos Ahumada y Estado, sectores que se han dinamizados con la realización de ferias de emprendimientos, instalación de sellos con ofertas y actividades para potenciar el comercio en fechas relevantes, para locatarios y locatarias”.

En cuanto a la inseguridad de la zona, la municipalidad sostiene que se han desplegado diferentes estrategias para recuperar los espacios públicos, despejar el comercio ambulante y terminar con las mafias. Esto, detallan, gracias a la instauración del Destacamento Santiago y los agentes de copamiento que han reducido un 45% los robos por sorpresa en el casco histórico, además de disminuir en un 22% la sensación de inseguridad en el sector.