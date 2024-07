Desde querellas hasta condenas: los candidatos de Chile Vamos cuestionados que inquietan a los partidos

Para esta semana se espera que haya una reunión entre Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y otros partidos de la oposición como Amarillos, Demócratas y el Partido Republicano. En esa cita, las colectividades deberán comenzar a negociar las candidaturas pendientes, pero además ha habido durante el último tiempo un tema que inquieta a las colectividades: algunos de los 284 nombres confirmados por Chile Vamos presentan cuestionamientos en materia de probidad y transparencia.

Uno de los casos que se menciona es el del postulante por Río Bueno Luis Reyes (UDI), quien el pasado 3 de abril fue querellado por la Municipalidad de Río Bueno. De acuerdo al escrito en el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno -interpuesto por el abogado Luis Masferrer- se le acusa de supuesto fraude al fisco cuando fue alcalde entre el 2018 y el 2024. Según los hechos descritos en la causa, el 2017 y 2018 la empresa Gestión Global Spa se adjudicó procesos licitatorios para proveer servicios de estudios financieros al municipio.

Sin embargo, se acusa que hubo “intervenciones de particulares en procesos propios del municipio” en favor de Global Spa y que dicha sociedad ”no solo intervino en el proceso licitatorio de apertura de cuentas corrientes, como se identifica en la I. Municipalidad de Río Bueno, sino que además, entregó todos los términos financieros, contables y presupuestarios para generar el marco regulatorio del proceso de contratación de los servicios y realizar el llamado a licitación pública para la contratación del citado Estudio Financiero, afinando rangos y condiciones de limitaciones para que los potenciales oferentes del proceso no obtuvieran nominalmente”.

Luis Reyes, Iñaki Busto y Jorge Muñoz.

El asunto provocó revuelo en la región, pues la actual alcaldesa -Carolina Silva, ligada al gremialismo- no fue respaldada por la tienda de Suecia 286, y anunció que correrá como independiente para buscar reelegirse. La empresa Gestión Global Spa está siendo investigada en el denominado “Caso Cuentas Corrientes”, que indaga irregularidades en diversas municipalidades del país. Hay alcaldes que han sido procesados, y el dueño de la empresa está en prisión preventiva.

En la UDI dicen que la querella tiene fines políticos pues Silva busca reelegirse, y que el criterio que primó es que el postulante no ha sido formalizado. En ese sentido, los abogados gremialistas revisaron su causa en particular y concluyeron que no se justifica bajar su candidatura.

Otro caso es el de Jorge Muñoz -ligado a RN- quien va como postulante por Cauquenes para intentar ocupar el cargo que ocupaba su padre. Según se puede revisar en una causa concluida en 2014, en el Juzgado de Garantía de Cauquenes, en el contexto de subsidios habitacionales por el terremoto de 2010, Muñoz se inscribió como damnificado para recibir un subsidio, en circunstancias que su padre -Juan Muñoz- era alcalde del municipio.

La sentencia del caso declaró que tanto Jorge Muñoz como su convivente “falseó” información para obtener de forma fraudulenta los subsidios con colaboración de su padre. El caso fue revelado por el programa “Contacto” de Canal 13 llamado “Falsos damnificados”. En la sentencia de 51 páginas se informa que se condenó a Jorge Muñoz a una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y una multa de 11 UTM por el delito de “obtención fraudulenta de subsidios y subvenciones estatales”.

En ese momento, se le condenó también la prohibición de ejercer en el servicio público, pero luego a través de una solicitud vía Ley de Transparencia del abogado Fernando Leal, se supo que el 2021 que no cumplió esto último. Ello debido a que el Servicio de Salud del Maule, informó que el odontólogo trabajó en el Hospital de Cauquenes.

En Graneros, también está la situación de Iñaki Busto, quien es recordado por situaciones de 2008 con la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), que en ese momento fue investigada por irregularidades de convenios con distintas municipalidades, entre ellas Recoleta. Busto era justamente uno de las personas con participación en esa empresa, además de un reconocido operador político de la UDI que tuvo incidencia en casos complejos, como el “Caso Spiniak”, cuando -según publicaron los medios de la época- estuvo intentando buscar testigos para desacreditar la versión de la principal acusadora del caso, Gema Bueno.

Respecto de GMA, en 2008 la Contraloría General de la República determinó que hubo ilegalidades en los contratos entre Recoleta y GMA, además de otros municipios como Huechuraba y Viña del Mar. En esa oportunidad, se cuestionaron los vínculos del alcalde, Gonzalo Cornejo, con una de las dueñas de GMA, quien era también socia del alcalde y exjefe de gabinete suya. El caso generó repercusiones directas a la UDI.

La Tercera pidió versión a las directivas de RN y la UDI, sin embargo, no dieron respuesta oficial.