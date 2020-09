Desprecio a los negros, curiosas técnicas de peinado y vínculos con Putin: Los detalles del explosivo libro del exabogado de Trump

Como abogado de Donald Trump, Michael Cohen era una de las personas más cercanas al Presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el lazo se rompió luego que en 2018 se declaró culpable de nueve cargos de delitos federales, incluida la evasión de impuestos, mentir al Congreso y violaciones al financiamiento de campañas que él y los fiscales dijeron que se cometieron bajo la dirección de Trump para ayudarlo a ganar las elecciones presidenciales de 2016.

Ahora, Cohen cobró su revancha con la publicación del libro Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump, que relata una serie de episodios vinculados con el mandatario, que van desde su fijación con el exPresidente demócrata Barack Obama, su admiración por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en otros.

El exabogado de Trum, Michael Cohen regresa a su departamento en Nueva York, para cumplir su arresto domiciliario, en julio pasado. Foto: AP

Cohen se encuentra en arresto domiciliario desde julio y el gobierno levantó la prohibición de hablar en público. “Esta historia es todo lo que me queda para mi esposa, mis hijos y el país que amo tanto”, escribió el abogado.

A continuación los detalles más destacados del libro, que salió publicado hoy, y al que tuvieron accesos distintos medios estadounidenses.

Problemas capilares

Cohen divulga detalles personales sobre Trump, dice la cadena CNN, entre los que se incluye su rutina para peinarse el pelo, la que describe como un peinado de tres pasos diseñado para tapar “cicatrices antiestéticas en su cuero cabelludo de una operación fallida de implante de cabello en la década de 1980”.

El abogado señala que una vez vio a Trump poco después de ducharse. Cohen recuerda que “cuando su cabello no estaba peinado, sus mechones de cabello teñido de oro llegaban por debajo de sus hombros a lo largo del lado derecho de su cabeza y en su espalda, como uno de los Allman Brother calvo o un hippie de los sesenta”.

El Presidente Donald Trump previo a firmar cuatro órdenes ejecutivas en agosto pasado. Foto: AP

Vínculos con Rusia

Cohen también retrata a Trump como un aspirante a tener vínculos con Putin, según CNN. Después de que Trump vendió en US$ 95 millones una mansión de Palm Beach que compró por US$ 41 millones a un oligarca ruso llamado Dmitry Rybolovlev, dice Cohen, Trump le dijo a Cohen que creía que el verdadero comprador era Putin.

Cohen, sin embargo, cuestiona la validez de un video en el que se rumorea saldría Trump durante un viaje a Moscú, diciendo que “esta afirmación nunca ocurrió, según mi saber y entender”.

Pero Cohen revela que durante el verano de 2016, recibió una llamada anónima de un hombre que dijo que estaba en posesión de una cinta que coincidía con su descripción. Cohen le dijo a la persona que llamó que necesitaría ver unos segundos de la cinta para determinar si era real, y la persona que llamó exigió US$ 20 millones antes de colgar, y nunca más supo de ella.

Equipo desorganizado

Una de las sombras que ha teñido la presidencia de Trump son las denuncias de colusión con los rusos para perjudicar a su rival, la demócrata Hillary Clinton, durante la carrera a la Casa Blanca en 2016. Según Cohen, Trump y los funcionarios de su campaña estaban demasiado desorganizados para coordinarse con los rusos durante las elecciones.

“Lo que parecía ser una colusión fue en realidad una confluencia de intereses compartidos en perjudicar a Hillary Clinton de cualquier manera posible, hasta incluso interferir en las elecciones estadounidenses, un tema que causó a Trump precisamente cero malestar”, escribió el abogado.

También argumenta que, con el propio Trump esperando perder la carrera presidencial, el objetivo de Trump al acercarse a Putin era posicionarse para beneficiarse financieramente de un desarrollo inmobiliario planeado en Moscú después de las elecciones.

Imagen de la portada del libro de Michael Cohen, Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump. Foto: AP

“Al congraciarse con Putin e insinuar cambios en la política de sanciones estadounidenses contra Moscú bajo la presidencia de Trump, el jefe trató de impulsar el proyecto de la Torre Trump de Moscú”. (Uno de los crímenes de los que Cohen se declaró culpable fue mentir al Congreso sobre la duración de las negociaciones sobre el desarrollo de Moscú).

Desprecio hacia latinos y negros

El desprecio que según Cohen tiene Trump hacia negros y latinos es generalizado. Cohen caracteriza al mandatario como racista y dice que si bien nunca escuchó a Trump usar la “palabra N” (negro), Trump usó otro lenguaje ofensivo.

Luego del triunfo de Obama en 2008, Trump dijo: “Dime un país dirigido por una persona negra que no sea una mierda. Todos son inodoros”, señala Cohen. Después de la muerte de Nelson Mandela, Trump supuestamente dijo de Sudáfrica que “Mandela jodió a todo el país. Ahora es una mierda. Que se joda Mandela. No era un líder”.

Trump se refería a las personas que llegaban a Estados Unidos desde México como violadores y asesinos. Cohen dice que sus hijos le pidieron que convenciera a su padre de que abandonara la carrera, argumentando que su retórica estaba “matando a la empresa”. Cohen dice que a Trump no le preocupaba ningún daño a sus negocios. “Además, nunca obtendré el voto hispano”, dijo Trump, según Cohen. “Como los negros, son demasiado estúpidos para votar por Trump. No son mi gente”, sostuvo, de acuerdo a la copia del libro obtenido por The Associated Press.

Relación con las mujeres

Cohen hace una descripción de la actitud de Trump ya estando casado cuando “se comía con los ojos a las concursantes en su concurso de Miss Universo” y se jactaba de que podía “tenerlas todas” si quisiera. También afirmó haber visto a Trump arrinconar y besar a la fuerza a mujeres en su oficina.

En un episodio mucho más personal, Cohen escribe que Trump miró lascivamente a la hija de Cohen, entonces de 15 años, en el club de golf de Trump en Nueva Jersey en 2012. Cohen escribe que cuando le dijo a Trump que era su hija, Trump respondió: “¿Cuándo ella se puso tan atractiva?”