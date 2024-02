Después de resistida renuncia, Instituto de Salud Pública busca nuevo director

Después de una alerta errónea, una solicitud de renuncia por parte de la ministra de Salud, Ximena Aguilera; una resistida salida y la manifestación de los gremios en contra de la decisión de la secretaria de Estado, Rubén Verdugo dejó el cargo de director del Instituto de Salud Pública (ISP) el pasado 13 de octubre, solo 141 después de haber asumido el cargo.

Y aunque el episodio mantiene un sumario abierto, el organismo público inició una nueva búsqueda de director y tanto en su sitio web como en diarios de circulación nacional dio a conocer la convocatoria por Alta Dirección Pública para llenar el cargo vacío, proceso de postulación que cerró hace dos semanas.

De acuerdo a la publicación, para el puesto se requería contar con al menos tres años de experiencia en cargos directivos o gerenciales en materias de salud, en organizaciones públicas o privadas. “A la máxima autoridad del ISP le corresponderá dirigir un organismo autónomo de referencia del Estado que promueve y protege la salud de la población, gestionando con eficiencia y eficacia las funciones de los laboratorios nacionales y de referencia del ámbito biomédico, salud ambiental, salud ocupacional, de control de medicamentos y otros productos sujetos a control sanitario, y de dispositivos médicos, entre otros”, detallaba la convocatoria. Asimismo, las bases especificaban que el cargo dura tres años -con posibilidades de renovación- y la renta líquida promedio referencial asciende a $6.275.000.

Actualmente, y de acuerdo a la Información del Servicio Civil, la empresa especializada en reclutamiento y selección a cargo de este concurso ya inició el análisis curricular de 84 candidatos, proceso que termina con los tres o cuatro candidatos finales para que el Ejecutivo tome la decisión definitiva.

Una resistida salida

Rubén Verdugo postuló en la convocatoria anterior que se inició el 10 de octubre de 2022 y fue nombrado el pasado 25 de mayo como director. Y aunque debía ocupar el cargo por tres años, en 2023 la ministra de Salud solicitó su salida a tres meses de llegar. ¿La razón? Todo empezó el 29 de septiembre, día en que la entonces máxima autoridad del instituto ordenó el retiro de todos los productos del Laboratorio Sanderson por un brote de la bacteria Burkholderia, causando la suspensión de prestaciones a lo largo de todo el país. Pero el problema escaló y desencadenó en un conflicto mayor luego de que, solo horas después, Verdugo echara marcha atrás y acotara el retiro a un solo producto del proveedor en cuestión.

Exactamente dos semanas después, y luego de que su labor fuera cuestionada e incluso descrita como “improvisada” por el Colegio Médico, a través de una carta la ministra Aguilera le pidió que diera un paso al costado. “Se solicita que se haga efectiva la renuncia requerida a contar del día 16 de octubre de 2023 en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.882″, establecía la misiva enviada por la secretaria de Estado.

Sin embargo, eso no sucedió, pues el director nunca formalizó su salida. Y los gremios del instituto tampoco tomaron a bien la solicitud y se movilizaron en contra de la titular de Salud. De hecho, en el frontis de la institución se podían leer carteles con mensajes como “ministra, con el ISP no se juega”, o “el dire no se va”.

Con las semanas el instituto retornó a la normalidad, Verdugo dejó el cargo y Judith Mora, quien desde 2015 es la jefa del Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia del mismo organismo, quedó como directora subrogante. En ese rol asistió a la Comisión de Salud del Senado a explicar y responder las dudas que dejó el brote Burkholderia.