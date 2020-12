Distrito 9: Zoom a la intensa disputa por un escaño constituyente en el bastión opositor

Una batalla que se jugará, en parte, en el respaldo de los alcaldes. Así definen en la centroizquierda la disputa que sorteará el sector de cara a la convención constitucional en el distrito 9. La zona es considerada un bastión de la oposición y, de hecho, en siete de las ocho comunas a las que se extiende son lideradas actualmente por militantes o exmilitantes de sus partidos.

En Huechuraba, de la mano del PPD Carlos Cuadrado; en Recoleta, comandada por una de las figuras mejor posicionadas para la próxima presidencial, Daniel Jadue (PC); en Cerro Navia, a cargo del excomunista Mauro Tamayo; en Lo Prado, con Maximiliano Ríos (PPD), en Quinta Normal, liderada por la democratacristiana Carmen Fernández; en Renca con Claudio Castro (ex DC) y en Independencia de la mano del exsocialista y ahora miembro del Frente Amplio, Gonzalo Durán (Unir). El único municipio del distrito que no tiene un edil opositor es el de Conchalí, dirigido por el independiente René de La Vega.

Ante ese escenario, en algunas colectividades prima el análisis de que los ediles podrían terminar convirtiéndose en los “grandes electores” del territorio al apoyar a una u otra carta entre las decenas de postulantes que aspiran a conseguir uno de los siete escaños que se eligen el próximo 11 de abril.

En terreno comunista

En la oposición reconocen que el distrito 9 es uno de los territorios fuertes del Partido Comunista en la Región Metropolitana. De hecho, además de Jadue, la colectividad tiene a dos parlamentarios por la zona: Karol Cariola y Boris Barrera. En ese sentido, las mismas fuentes aseguran que la candidata que impulsa la colectividad, la exdirectora de Abofem Bárbara Sepúlveda, correría con ventaja.

Al ser un distrito que en el sector reconocen como “ciudadano y que se inclina a la izquierda”, varios dirigentes proyectan que las cartas vinculadas a los partidos le hablan a ese mundo en el Frente Amplio tendrían posibilidades. Tal sería el caso de la dirigenta de la Corporación Agrupación de Familiares de ex Prisioneros Políticos, Haydee Oberreuter, quien competirá por Comunes y, asimismo, la carta de Convergencia Social, el abogado y activista LGBTIQ, Rodrigo Mallea.

Ante ese escenario, a su vez, Revolución Democrática -cuya representante en el distrito es la diputada Maite Orsini- apostó por la presidenta del sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Luz Vidal, quien postulará como independiente en un cupo del partido.

En el PPD -que además de Cuadrado y Ríos tiene a la diputada Cristina Girardi-, en tanto, apostarán por la exsubsecretaria de Economía, Natalia Piergentilli y por el ex futbolista y expresidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, Carlos Soto.

Pese a este cuadro, tanto desde la DC como desde el PR apuntarán al electorado más “moderado” del distrito, con candidaturas que representan “nuevas generaciones”. Ese es el caso de una de las cartas que suena en la tienda liderada por Fuad Chahin, el expresidente de las juventudes de la falange, Jorge Cash. El abogado ambientalista -quien aún no ha sido proclamado-, según dicen en su entorno, buscará perfilar eso sí un perfil más ciudadano y “verde” para diferenciarse. Con todo, ya habría tomado contacto con el alcalde Castro para tantear un eventual respaldo.

Desde el radicalismo, por su parte, buscarán un escaño de la mano de Valeria Villegas, abogada y ex dirigenta estudiantil en la Universidad Central. Mientras que en el PS -que no tiene autoridades en la zona- siguen analizando nombres aunque admiten que no es un terreno en que tengan un electorado fuerte.

La apuesta de la derecha no tradicional

En Chile Vamos saben que la centroizquierda es más fuerte en esa zona, sin embargo, también recalcan que en ese distrito han salido electos parlamentarios ligados a un mundo de derecha menos tradicional, más ciudadana y popular. En ese sentido, remarcan el caso de los díscolos de RN como los diputados Jorge Durán y Erika Olivera o su par de Evópoli Sebastián Keitel.

Si bien la UDI no tiene parlamentarios electos en esa zona, buscará posicionar como carta a la convención a la exdiputada Claudia Nogueira y al ex concejal de Lo Barnechea, Carlos Ward. De cualquier manera, en esa colectividad sostienen que esos nombres no estarían cerrados ya que al ser “figuras nacionales” podrían competir en otros distritos.

En Evópoli, por su parte, manejan los nombres de Macarena Venegas y la modelo Francisca Ayala para el distrito 9. Eso sí, recalcan que como siguen las negociaciones los nombres de ellas también suenan para otros distritos de la Región Metropolitana.

En RN, en tanto, apostarían por el académico Felipe Obal y de la excandidata a Core, Magnolia Saavedra. Asimismo, también barajan los nombres de Jorge Bravo, Loami Tillería, Santiago Guillen, Tomás Guevara y Alan Roldán.

En el PRI esperan que se imponga el ingeniero comercial Daniel Moya Gallardo, quien destacan como una carta con conexiones importantes en el mundo social y de los comités de seguridad de Conchalí, Huechuraba y Renca.

La hazaña de los independientes

Hasta el cierre de esta nota, en el Servicio Electoral aparecían 30 candidatos inscritos para conseguir los patrocinios que les permitirán competir por un escaño en esa zona. Entre ellos, por ejemplo, de la lista de Independientes No Neutrales destacan el emprendedor Iván Silva, el abogado Juan Pablo Labra, la trabajadora social Loreto Rebolledo, Margarita Guerrero, quien se define como ligada al movimiento social y católico, la trabajadora social Nicole Romo y Rolando Abarzúa, ingeniero y presidente de la unión comunal asociación de básquetbol de Cerro Navia.

Asimismo, pese a que estuvo en conversaciones con algunos partidos, figura en la lista el denominado “abogado del pueblo”, Rodrigo Logan.