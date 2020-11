¿Donald Trump se postulará en 2024? La prensa de EE.UU. lo da por hecho

El portal Axios informó por primera vez el lunes que Donald Trump estaba considerando postularse nuevamente en 2024 a la Casa Blanca. La noticia llegó solo dos días después de que los principales medios de comunicación estadounidenses adjudicaran a Joe Biden la victoria en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Desde entonces, el Presidente republicano se ha negado a reconocer el triunfo de su rival demócrata.

“En lugar de hablar de un segundo mandato, Trump ha estado hablando de manera casual sobre una posible campaña de 2024, una indicación de que sabe que su tiempo como Presidente está llegando a su fin, al menos por ahora”, afirmó The Washington Post. Una versión similar a la entregada por The New York Times. Según el periódico, el mandatario les habría dicho a algunos de sus asesores que, si Biden es certificado oficialmente como el ganador de las elecciones, podría anunciar su plan de postularse a la Casa Blanca en 2024 poco después.

El Times informó el jueves que en una reunión en la Casa Blanca el miércoles, Trump habló con varios consejeros, muchos de los cuales le dijeron al Presidente que sus posibilidades de cambiar el resultado de las elecciones de 2020 por medio de una batalla legal en varios estados son extremadamente bajas. “Él sabe que ha terminado”, dijo un asesor al periódico.

Bajo ese escenario, el mandatario podría postular nuevamente a la Casa Blanca, ya que en EE.UU. es posible que un Presidente sirva por dos períodos, sin que necesariamente sean consecutivos, informó Axios. “Constitucionalmente, no hay nada que impida que Trump vuelva a postularse”, dijo a La Tercera John Zogby, analista y encuestador norteamericano.

Donald Trump durante la conmemoración del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, el miércoles. Foto: AP

De acuerdo a la 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”. Pero no estipula que estos dos períodos deban celebrarse consecutivamente, por lo que el republicano podría postular para un segundo mandato sin problema alguno. De hecho, de resultar vencedor, sería el segundo Presidente en la historia del país en recuperar la Casa Blanca luego de perderla en la reelección. Grover Cleveland gobernó Estados Unidos de 1885 a 1889, después perdió la reelección ante Benjamin Harrison. Sin embargo, logró recuperar el sillón presidencial para el período 1893-1897.

“La era de Trump no ha terminado”

“Para todos aquellos que están celebrando el final de la era de Trump, una palabra de precaución: La era de Trump no ha terminado”, afirmó en The Washington Post el columnista Marc A. Thiessen, quien dijo que el republicano podría ostentar el título de haber sido el Presidente número 45º y número 47º de EE.UU.

Y es que, pese a su derrota con Biden, Trump ha aumentado con creces su base de electores respecto a 2016 y este año consiguió -hasta ahora- más de 72,6 millones de votos. Además, su campaña de reelección cuenta con un banco de datos de números de teléfono y direcciones de correo electrónico que supondría un gran activo. Según Thiessen, esa base de votantes le daría la nominación del 2024 por parte del Partido Republicano si así lo desea.

“Tiene la base más leal de cualquier presidente en la historia moderna y un ejército de millones de votantes. Ningún republicano en su sano juicio lo desafiaría. Pero si Trump quiere hacer otra carrera en la Casa Blanca, la forma en que maneje los próximos meses será decisiva”, afirma el columnista, que asegura que el mandatario tendrá un tiempo limitado para seguir con sus quejas de fraude en las elecciones, sobre las que no ha presentado ninguna evidencia, y para colaborar en la transición de poder para Biden.

Para Chris Cillizza, analista de CNN, “es muy difícil imaginar que alguien pueda evitar que Trump sea el candidato del partido en cuatro años si así lo desea”. “La decisión que tomó este miércoles de respaldar públicamente a Ronna McDaniel para otro mandato como presidenta del Comité Nacional Republicano envía un mensaje claro. Justamente, que el futuro expresidente no tiene planes de renunciar a su control sobre el Partido Republicano, únicamente porque perdió las elecciones de 2020”.

Entre los que piensan que Trump podría apuntarle a la carrera electoral de 2024 está su exjefe de gabinete Mick Mulvaney. “Esperaría absolutamente que el presidente se mantuviera involucrado en la política y lo pondría en la lista corta de personas que probablemente se postularán en 2024”, dijo Mulvaney al diario USA Today.

Lo mismo piensa Bryan Lanza, quien se desempeñó en el equipo de transición de Trump como director de comunicaciones en 2016. A su juicio, el presidente republicano estaría en una “buena posición para postularse nuevamente” en 2024. “Tiene el aparato, tiene el apoyo (…) Creo que puede presentar un caso sólido para postularse nuevamente y creo que los republicanos se harían a un lado y dejarían que suceda”, señaló Lanza a la BBC.

Y si bien Lanza asegura que “no hay nadie en el partido republicano que pueda desafiar al presidente Trump en las primarias”, el jueves, el sitio de apuestas Bovada colocó a Trump, al vicepresidente Mike Pence y a la exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, como las tres figuras republicanas con más probabilidades de ganar las primarias republicanas en 2024.

Pero, de postularse en 2024, Trump representaría un problema para la Convención Nacional Republicana, pues, según señala Axios, esta decisión podría congelar la recaudación de fondos, así como la presentación de candidatos individuales en las primarias, especialmente ahora que el comité busca reagruparse y “avanzar más allá de Trump”.

Cillizza, sin embargo, recuerda que “Trump ha transformado la base del Partido Republicano en los últimos cinco años”. “Antes lo constituía un grupo de personas generalmente conectadas por puntos de vista similares sobre política económica y social (impuestos más bajos, gobierno más pequeño, protección de los no nacidos, designación de jueces conservadores). Ahora es lo que se entiende mejor como un culto a la personalidad que gira en torno a él”, escribió.

Según el columnista de CNN, el republicano se las arreglará para mantener vigente su opción electoral hasta 2024. “¿Perderá Trump algo de brillo una vez que esté fuera de la Casa Blanca y no sea lo más importante cada minuto? Por supuesto. Algo. Pero Trump no tiene planes de ceder totalmente el centro de atención que lo ilumina. Ya se rumorea que está considerando empezar una cadena de televisión para desafiar el dominio de Fox News en la mentalidad conservadora. Ha creado un comité de acción política que le permitirá recaudar dinero y repartir dólares a candidatos que se postulen a su imagen. Y luego está su cuenta de Twitter, junto a sus 88,9 millones de seguidores, donde Trump sin duda seguirá arrojando las carnadas que han hecho que la base del partido le sea tan leal”, destaca Cillizza.

En 2024 Trump tendrá 78 años y quién sabe si los diversos enredos legales que enfrentará una vez que deje la Casa Blanca lo hagan tropezar o cambien sus planes. Con todo, su opción electoral parece innegable. Así, al menos, lo reitera Cillizza: “Lo que está claro es que, a menos de que la base republicana se someta a un replanteamiento drástico de sus opiniones sobre Trump, la próxima candidatura presidencial republicana es suya”.