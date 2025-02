Dos semanas y posible paso por el sur: las vacaciones de Boric en su penúltimo verano en La Moneda

Presidencia confirmó este lunes que el Presidente Gabriel Boric se tomará vacaciones desde este lunes hasta el próximo 21 de febrero. En total serán dos semanas el tiempo que el Mandatario se encontrará con descanso legal, tiempo que, dicen en Palacio, tendría un paso por el sur.

Sobre esto último, en Presidencia plantearon que no se refieren “a las actividades privadas” del Jefe de Estado. El diseño original que pensó Boric para sus penúltimas vacaciones de verano en La Moneda es muy distinto al que hoy se ha proyectado.

“Próximamente voy a ir, en mi pequeño periodo de cinco días de vacaciones, si es que los incendios y la contingencia lo permiten, voy a ir a Puerto Williams a pasar mis vacaciones allá. No me van a poder encontrar porque vamos a ir a hacer un recorrido que no es fácil llegar, así que para que no vaya nadie. (...). En Puerto Williams está el trekking más austral del mundo, Los Dientes de Navarino, que es el lugar más hermoso que he visto en mi vida, y voy a ir a hacerlo con mi compañera”, dijo el Presidente el pasado 7 de enero, en La Moneda, en medio de una actividad con más de 200 alcaldes.

La intención del Mandatario no se concretó, puesto que el trekking de “Dientes de Navarino”, con extensión de 40 kilómetros, requiere de un alto grado de preparación y las condiciones no eran favorables para su pareja, Paula Carrasco, quien está embarazada y en los próximos meses tendrá una hija con Boric. La proyección para completar el recorrido eran cinco días y cuatro noches, con aislamiento casi total y muy poca señal telefónica.

Las mismas condiciones del trekking en “Dientes de Navarino”, además, iban a contrapelo con la intención que tiene el Jefe de Estado de permanecer conectado monitoreando la temporada de incendios, que este fin de semana azotaron a la Región de La Araucanía. Se trata del tema que se tomará la agenda del gobierno durante febrero, al igual que ocurrió durante el verano del 2023 y del 2024.

De hecho, antes de salir de vacaciones, este sábado Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la misma cartera, Luis Cordero, informaron que el Ejecutivo optó por decretar toque de queda en La Araucanía -tras plantear que existen razones “fundadas” para creer que algunos siniestros son “intencionales”- y estado de emergencia preventivo en El Maule y Ñuble.

“Durante su período de descanso se mantendrá atento y monitoreando lo que ocurre en el país, y en contacto con sus colaboradores para realizar las coordinaciones pertinentes”, expresaron desde Presidencia este lunes.

En su retorno, el Jefe de Estado se enfocará en el último aniversario de su gobierno, que se cumplirá el próximo 11 de marzo. Previo a eso asistirá a inicios de marzo al cambio de mando de Uruguay y recibirá en La Moneda, y en visita oficial, al Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien estará en Chile entre el 4 y 6 del mismo mes.

A la ausencia de Boric se suman las vacaciones de cuatro de los seis ministros del comité político, el espacio más íntimo del gabinete que asesora al Mandatario en la toma de decisiones. A ellos se suma el viaje de Aisén Etcheverry a París, Francia, para participar de una cumbre científica. El escenario deja solo a la ministra Tohá como rostro de ese grupo con funciones en La Moneda.