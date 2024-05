Duelo de presidenciables: el cara a cara de Matthei y Tohá en seminario de seguridad

Con segundos de diferencia, hoy en la mañana llegaron hasta el Centro Cultural La Moneda la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, para participar del seminario “Un pacto por la seguridad”, donde se presentó un documento con 100 propuestas del centro de estudios Horizontal para enfrentar la crisis de seguridad en el país.

Así, la instancia marcó un primer cara a cara entre las eventuales cartas del oficialismo y la oposición que se empiezan a perfilar como presidenciables.

De hecho, tras finalizar el encuentro, al ser consultada por la posibilidad de enfrentarse con Tohá en la elección del próximo año, la jefa municipal aseguró -entre risas- que “pucha que sería bueno dos mujeres”. Esto después de que la secretaria de Estado no descartara volver a verse las caras con Matthei en una eventual campaña para llegar a La Moneda.

“Me he topado mil veces con la alcaldesa Matthei, probablemente me voy a topar mil veces más (...) En qué situación, eso lo dirá la vida. No sabemos eso, el tiempo dirá”, aseguró Tohá.

El seminario comenzó con unas palabras del exministro del Interior y director del centro de estudios, Gonzalo Blumel, quien planteó que el debilitamiento de la legitimidad de las fuerzas del Estado para combatir la violencia y la penetración del crimen organizado transnacional son los dos factores principales que inciden en la crisis de seguridad que enfrenta el país. En ese sentido, aseguró que el documento busca aportar en la formación de un pacto por la seguridad.

Tras su intervención, entre aplausos, la jefa municipal de Providencia y figura presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), partió valorando el trabajo realizado por el centro de estudios. Al respecto, recalcó, aludiendo a Tohá, que “esta es una materia de Estado y, señora ministra, yo tengo la impresión de que ustedes han visto ya en el Congreso que nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible”.

En esa línea, planteó definir cuáles son las medidas del documento que se pueden implementar de forma rápida, mediante decretos administrativos y reajustes presupuestarios, con el objetivo de que se puedan priorizar a corto plazo.

“Cómo logramos que en el Chile de hoy día, que tiene restricciones políticas, que tiene restricciones presupuestarias, en que la gente está pidiendo medidas concretas ahora y resultados, cómo logramos de todas estas 100 medidas buscar 8 quizás, 10, que se puedan implementar (...) en forma administrativa”, señaló en la instancia.

Y agregó que “esto no es un problema del gobierno de Boric o del próximo gobierno, este es un tema de todos los chilenos y les quiero decir que, a los que traten de usar esto en forma política para ganar algunos votos fáciles, lo que están haciendo es que finalmente están condenando a Chile a que caigamos en manos del narcotraficante, del narcoterrorismo. En manos del crimen organizado y eso es inaceptable”.

Posteriormente -y tras una breve presentación de algunas de las medidas del documento- fue el turno de la jefa de gabinete, quien aseguró que el debate político en seguridad se ha dificultado por las deficiencias del sistema político.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en seminario por Seguridad.

Al respecto, aseguró que “el problema es que el debate público, el debate político, se da en otra cancha, se da en una cancha en que la evidencia cuenta poco, se da en una cancha en que el mediano plazo cuenta nada, y se da en una cancha donde lo importante es solamente de manera inmediata obtener una respuesta y una reacción de la opinión pública”.

En esa línea, recalcó que “una cosa fundamental que tenemos que hacer es concentrarnos en las cosas en que tenemos acuerdos”.

“Firmar documento con listas de cosas es algo muy fácil, hay mucho acuerdo en eso, pero llevar el debate parlamentario a ser coherente con eso, es muy difícil”, apuntó.

Sobre el texto, indicó que fue revisado por ella y su equipo y aseguró que de las 100 propuestas, 65 ya están cumplidas o se están trabajando, aproximadamente 12 están parcialmente en desarrollo y son solo diez en las que todavía no se está actuando.

Por último invitó al equipo de Horizontal a sentarse con el Ministerio del Interior para profundizar la agenda de seguridad y sus propuestas.

El documento fue trabajado por nueve expertos -entre los que destacan Blumel; el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; y el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal- y considera algunas propuestas como concretar el Ministerio de Seguridad Pública, establecer un sistema integrado de cooperación internacional, construir recintos penitenciarios de alta seguridad, formar una unidad anticorrupción en Gendarmería, entre otras.

A la instancia también llegaron el diputado Diego Schalper (RN) y el exconvencional Hernán Larraín Matte (Evópoli). Además, posteriormente participaron de un panel para analizar el documento el exsubsecretario Galli, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y el exministro del Interior Jorge Burgos.