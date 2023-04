El “amén” de Bachelet y Piñera a la norma de la Comisión Experta que impide llegar más de dos veces a la Presidencia

Al momento de diseñar la nueva sala de máquinas del anteproyecto de nueva Constitución, los expertos se sentaron a tomar una primera definición: qué hacer con el presidencialismo.

Los seis comisionados que integran la instancia encargada de darle forma al sistema político -Juan José Ossa (RN), Natalia González (Ind.-UDI), Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS) y Francisco Soto (Ind.-PPD)- se sentaron a transparentar sus posturas y llegaron a una conclusión similar.

El primer punto en común fue establecer que Chile no vive un hiperpresidencialismo y que el régimen presidencialista forma parte de la tradición política y cultural del país, por lo que no era conveniente hacer un cambio en ese tema.

Despejado eso, los expertos tuvieron que hacerse cargo de dos asuntos: la duración del mandato presidencial y la posibilidad de reelección.

El diagnóstico general fue que haber modificado las duraciones de los mandatos, tanto del Presidente como de los parlamentarios, implicaba desajustar el sistema completo. Por lo tanto rápidamente se desechó. Lo mismo pasó con la reelección presidencial.

La reelección presidencial ha estado presente en la cultura constitucional chilena, pero hace más de un siglo que fue descartada. Estuvo vigente durante casi 40 años al inicio de la Constitución de 1833. Los únicos presidentes que han sido reelectos fueron José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt y José Joaquín Pérez. Sin embargo, la reelección presidencial se eliminó en la reforma constitucional de 1871.

Dado que ambas ideas quedaron fuera, los comisionados tomaron un camino intermedio y optaron por diseñar una norma que restringe a dos la cantidad de veces que una persona puede llegar a la Presidencia de la República.

El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. Con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de Presidente de la República hasta dos veces. Artículo 2.2 propuesto por la subcomisión de sistema político

Ese artículo -dado que las normas de derecho público rigen “in actum”- tendría efecto inmediato en solo dos personas: la expresidenta Michelle Bachelet y el expresidente Sebastián Piñera, quienes ya suman dos periodos. Por lo tanto, los comisionados que integran la subcomisión de sistema político sondearon con ambos exmandatarios su opinión sobre la norma.

Fuentes de la Comisión Experta cuentan que por parte del oficialismo tantearon a través de un tercero la visión de Bachelet sobre el artículo.

La oposición hizo lo mismo. El encargado fue el comisionado y exministro Juan José Ossa quien, según conocedores del proceso, ha conversado con el expresidente sobre varias de las normas que estaban presentes en el debate.

Pese a que los expertos al ser consultados sobre el tema han optado por no responder, las mismas fuentes señalan que en ambos casos, tanto Bachelet como Piñera transmitieron que estaban de acuerdo con avanzar a una restricción de ese tipo.

La postura de ambos exmandatarios va en línea con lo que ellos mismos han planteado respecto de la posibilidad de disputar un tercer periodo presidencial. “La gracia que tiene el ser expresidente es que uno puede definir las cosas a las cuales quiere dedicarse y no tener que estar otros planificándote la vida. Y ustedes no saben lo agradable que es eso. Cada vez que me dicen ‘¿y qué va a hacer?’, porque se ponen nerviosos los periodistas, ‘¿y qué va a hacer? ¿Se va a tirar de nuevo a candidata a Presidenta?’ Por ningún motivo. Esa respuesta la tengo clarita. Dos veces es suficiente”, comentó Bachelet en marzo de este año.

Lo mismo ha hecho Piñera. “Creo que dos periodos como Presidente de Chile, elegido democráticamente por el pueblo de Chile, es suficiente”, afirmó el expresidente en 2021 en una entrevista con Andrés Oppenheimer.

La norma también le limita la cancha al actual Presidente Gabriel Boric. El Mandatario saldrá de La Moneda con 40 años, por lo tanto tiene varias décadas disponibles para querer incursionar otra vez como Presidente. Pese a eso, en caso de que el artículo persista y la nueva Constitución se apruebe, Boric solo podría llegar al sillón presidencial una sola vez más. “A mí me parece razonable que el Presidente Boric tenga solo una oportunidad más de ser presidente de Chile y no muchas más”, reconoció Ossa en entrevista con La Tercera.

Los expertos que están diseñando el nuevo sistema político han dicho que este artículo tiene el objetivo de renovar los liderazgos y que también permite darles tranquilidad a los expresidentes para que puedan seguir con sus agendas, luego de salir de La Moneda, con la tranquilidad de que sus acciones no serán interpretadas como un ánimo infinito de retornar a la Presidencia.

Además, agregan los comisionados, es una norma que sigue el ejemplo de otras democracias, como la de Estados Unidos. La vigesimosegunda enmienda de la Constitución norteamericana establece que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”. La enmienda se incorporó al texto constitucional de ese país en 1947.