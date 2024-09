El caso por violación que estalló en el Congreso: las pruebas de la Fiscalía contra el diputado Francisco Pulgar

Los hechos que se denuncian contra el diputado Juan Francisco Pulgar, acusado por el Ministerio Público de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de edad, datan de 2014, en medio de una reunión familiar.

Según detalla el expediente, el 4 de enero de ese año Pulgar estaba compartiendo con familiares en un domicilio ubicado en el sector de Los Cipreses, en la comuna de San Clemente. Era de noche, cuando -según la documentación del caso- el diputado (ex-PGD y hoy independiente asociado al comité de la DC) manifestó que tenía un láser para “apuntar las estrellas”, lo que “motivó la curiosidad de los niños que allí estaban, entre ellos la víctima”.

Este y otros hechos llevaron al Ministerio Público a pedir el desafuero de Pulgar en su calidad de imputado. La Corte de Apelaciones de Talca acogió a tramitación la solicitud presentada por el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, con lo que se fijó una audiencia para el martes 10 de septiembre de 2024, a las 13.00 horas.

En la petición se relata que la víctima tenía 14 años al momento de la primera conducta que se le imputará al congresista. Según los relatos, Pulgar era conocido por ella como “el tío Panchi”. Esa noche de enero, a eso de las 22.00, habría llevado con él a la menor de edad para buscar el mencionado puntero láser a una cabaña. Fueron en un vehículo y antes de llegar al inmueble -según se lee en el escrito- detuvo su marcha en un “una zona oscura y desolada”. Según él, dice la acusación, para “mirar las estrellas”.

Según se lee en el expediente, fue ahí que el imputado habría cometido la violación de la menor de edad. “Luego de los hechos el imputado la amenazó, diciéndole que no debía hablar de lo sucedido o podría pasar algo”, dice la denuncia.

Segundo hecho

Según se lee en la petición a la Corte, Pulgar continuó contactándose con la víctima. Le regalaba “golosinas” buscando su confianza.

El segundo hecho descrito en el expediente ocurrió meses después. En marzo de ese año, cuando la adolescente ingresó a cursar primero medio, Pulgar la volvió a contactar. Dice el texto que le enseñó un arma de fuego, la amenazó y le ordenó que se reunieran. Por ese entonces le habría enviado un mensaje vía WhatsApp con la palabra “recuerda”, lo que causó temor en la denunciante.

Bajo ese contexto, la menor de edad se reunió con Pulgar para acudir a un motel de Talca. En esos trayectos el sujeto “tapaba” a la víctima al interior del vehículo para no ser descubierto con una menor de edad, dice la denuncia.

Esos actos se extendieron entre marzo y junio de 2014, “aprovechando el imputado Pulgar Castillo el miedo de la víctima, a quien amenazaba constantemente diciéndole que algo podría pasarle a ella y a su familia si no accedía o si contaba lo ocurrido, recordando la víctima además el evento del arma de fuego”.

En 2019 la víctima se volvió a reunir con el sujeto, quien le preguntó si le había contado a alguien lo sucedido. La joven le respondió que no. La víctima, con 21 años, acudió en mayo de 2021 a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Talca a presentar una denuncia. Allí relató lo sucedido años atrás. Luego, el 18 de junio de 2021 presentó una querella contra el parlamentario.

El texto del Poder Judicial, asimismo, se refiere al tiempo que ha transcurrido de los hechos. “Si bien la víctima devela de manera tardía los hechos denunciados, una vez que efectúa la denuncia, el año 2021, ha tenido que participar de manera directa en diversas diligencias de investigación, ya sea para la realización de pericias, aportar antecedentes y precisar aspectos relativos a la ocurrencia de estos. En cada una de estas diligencias ha mantenido su versión inicial, corroborando los mismos, sindicando al imputado como el autor de los delitos denunciados, lo que otorga consistencia a su relato, el que es corroborado por los antecedentes de la investigación”, se lee en el documento.

Testimonios

La denuncia contra Pulgar cuenta con varios relatos. Además del testimonio de la víctima y su núcleo cercano, están los de las exparejas del sujeto. Se trata de dos mujeres: con la primera tuvo una hija y con la segunda, dos. Ambas coinciden en que Pulgar es un hombre “agresivo” y “manipulador”.

La primera mujer dijo: “En cuanto a la relación sentimental que mantuve con Francisco, debo señalar que durante el tiempo que estuve con Francisco en un principio él se mostro muy atento y cordial, pero con el pasar del tiempo me limitó la relación con mis amistades y me logró poner en contra de mi exmarido, con quien tenía una buena relación, realizó acciones incluso de hacerme cerrar mi cuenta de Facebook que tenía de forma personal”.

“Así también debo señalar que durante este período Francisco era una persona agresiva, que gritaba fuerte, rompía cosas, golpeaba muros, me amenazaba con irse de la casa e involucrarse con otras mujeres si no lo apoyaba en sus decisiones que no me parecían correctas; en una ocasión cuando estaba enojado salimos a comprar y me dejó encerrada en el auto como castigo ya que, según él, yo no me merecía bajar a comprar con él”, dice el relato.

“Para mí es una persona narcisista y que mediante manipulación y amenaza busca lograr lo que pretende”, cierra ese relato.

En la misma línea, la segunda pareja señaló: “Francisco como pareja es una persona tremendamente manipuladora, violenta, es agresivo, pero por sobre todo es muy manipulador; ejercía mucha violencia psicológica, se enojaba y les pegaba a las paredes y a las puertas, de repente pudo pegarme algún zamarreón; con las niñas le gustaba que le tuvieran miedo”.

El diputado se defiende

“Pido yo, ciudadano, no diputado, mi formalización”, comenzó diciendo Pulgar hoy, en un punto de prensa en el Congreso. El diputado independiente aseguró que este período “ha sido desgastante”.

Así las cosas, dijo que la acusación tenía relación con sus “rivales políticos”. “Si tenían una desavenencia conmigo lo primero que agarraban era ‘es que Pulgar está siendo investigado’”.

“Salgo diputado electo, voy a asumir y el Ministerio Público tuvo casi un año para formalizarme, siendo un ciudadano común y corriente, no teniendo ningún tipo de fuero”, dijo.

Por último, dijo: “Cuando me llama la Defensoría Penal Pública para darme cuenta de que piden mi desafuero, créanme que es un alivio, porque se terminan 3 años, 40 meses, de angustia”.

Francisco Pulgar, el “experto” en casos policiales

De acuerdo al relato de la denuncia, “Francisco ya era bastante conocido por esos años, salía en programas de televisión con los casos que tenía como perito”. En efecto, Pulgar se hizo conocido en la esfera pública por sus apariciones en la TV como “experto” en casos policiales. Por ejemplo, fue recurrente en matinales de La Red y Canal 13.

Fue en ese último canal donde, en 2020, en el marco del caso Ámbar Cornejo, que se vio enfrentado a una polémica. El sujeto, en un despacho televisivo para el matinal del 13, ingresó al domicilio donde ocurrió el delito sin autorización de la policía.

Por ese acto fue duramente criticado por la fiscal María José Bowen en una vocería televisada: “A mí eso me parece de una irresponsabilidad tremenda. Esa situación, engañando a los familiares diciendo que era perito con una chaqueta similar a la policía de la PDI, no nos parece, y eventualmente vamos a evaluar hacer una denuncia en contra de él”.

Por ese entonces el supuesto perito y excandidato a gobernador del Maule se querelló contra la fiscal y contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, acusando que lo habían injuriado públicamente. Perdió el juicio y fue condenado a pagar las costas, que sumaron casi $3 millones.