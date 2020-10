El desconocido empresario chileno que se instaló en Silicon Valley y ahora asume en el consejo del Banco Central de San Francisco

Viene al menos dos veces al año a ver a su madre y el lazo con nuestro país no lo ha perdido. En 1986, Sergio Retamal (57) dejó Chile. Hoy, 34 años después, es un reconocido empresario en Silicon Valley, California. Tenía solo 22 años, le faltaba solo un ramo para terminar la carrera de publicidad en la Universidad Diego Portales, cuando decidió dar un vuelco a su vida y se fue a vivir junto a su padre a Estados Unidos. Por aquellos años vivía en El Llano, en la comuna de San Miguel (Santiago), hoy lo hace en San Ramón, una ciudad ubicada en la ciudad de San Francisco.

En el denominado Valle del Silicio, donde operan gigantes como Google y China Mobile, la mayor empresa de telefonía del mundo por cantidad de abonados, se encuentran las oficinas de Global4PL. Se trata de una boutique dedicada a la logística y el comercio internacional, cuyo CEO y fundador es Retamal, quien acaba de ser nombrado como consejero del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Es el primer latino en asumir dicho cargo, que en términos sencillos, lo integra un comité de 17 miembros, que evalúan la economía interna para ayudar en las políticas del ente emisor.

El anuncio llena de orgullo al emprendedor que rehizo su vida en Los Ángeles, trabajando durante el día y estudiando de noche en la Universidad Estatal de California de Northridge. En un comienzo trabajó incluso vendiendo comida rápida en McDonald’s. Hoy cuenta con tres títulos universitarios y un MBA en Negocios Internacionales. En 2018 recibió el President "E" Award del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En conversación con La Tercera PM, el empresario afirma que mira con preocupación el proceso constituyente que asumió Chile ad portas del Plebiscito del 25 de octubre. “Desde afuera se ve un proceso caótico en el que el gobierno ha perdido la dirección política y, por otro lado, se ve también un número importante de actos de violencia que no son sostenibles. No ayudan a Chile. No está claro qué se ofrece con la nueva Constitución”, dice.

“En Chile el nivel de concentración de las familias con poder afecta al mercado. En Estados Unidos son empresas. La gente se enoja si hay solo tres compañías vendiendo papel confort y encima hay un monopolio para fijar el precio. Los empresarios chilenos tienen culpa en la parte social. No hay ninguna duda. Al mismo tiempo, no conozco ningún caso de un empresario chileno que haya estado en la cárcel por cualquier problema. Si hay un beneficio de hacerlo y no hay un desincentivo mayores a la colusión. Si me preguntas si ellos tienen culpa también por el estallido social: Sí, eso es obvio que tienen parte de la culpa", añade.

Por otro lado, dice que el arribo del Covid golpeó fuertemente a la economía de Chile y la ayuda entregada por el gobierno a las empresas fue “muy pequeña”. Mientras, en Estados Unidos -asegura- fue mayor. “A todos los empresarios que estaban más de un año en negocios, les dieron fondos para pagar durante tres meses a todos sus empleados. El gobierno reaccionó muy rápido”, sostuvo. Al mismo tiempo cuestionó el retiro del 10% de los fondos previsionales, asegurando que los más pobres son los más perjudicados a futuro.

Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos y Sergio Retamal, CEO y fundador de Global 4PL.

Elecciones en Estados Unidos

“Desde fuera el proceso eleccionario de Estados Unidos se ve muy desorganizado y no está fácil la cosa”, explica. A su parecer, las elecciones en el país del norte deben ser una lección para Chile y muchos países del mundo. “Hoy las redes sociales te ayudan mucho para difundir ideas, pero al mismo tiempo tienen la falencia de desorganizar las cosas de manera muy fácil. Es muy fácil organizar mentiras y fake news. Las plataformas sociales no tienen los controles que deberían tener y suceden llamados a violencia”, explica.

Al final del día el sistema democrático se debe imponer y seguirá siendo fuerte, dijo. Sin embargo, cree que hoy las redes sociales están siendo manejadas por grupos extranjeros que intentan boicotear el proceso eleccionario. “Hay que tener cuidado, porque la organización a través de las redes sociales puede hacer mucho daño y eso lo hemos visto también en Chile", acota.

Consultado por la propuesta de Joe Biden que pone más presión fiscal sobre las empresas en Silicon Valley, responde: "El gobierno de Estados Unidos ha gastado tres trillones hasta ahora con el Covid, las empresas más grandes van a tener que aportar mas. Biden tiene razón en buscar cómo pagar por esta tremenda deuda para no arruinar el futuro de la economía”.

“El triunfo que tuvo NotCo"

Hoy -dice- la crisis sanitaria está afectando también a Silicon Valley, puesto que “si no eres hombre blanco y con una buena red de contactos en el mundo financiero seguramente no se te hará muy complicado”. De hecho, dice que ahora muchos ciudadanos afroamericanos y mujeres han quedado cesantes a raíz de la pandemia.

“Es una moneda de dos caras, porque hay que trabajar y estudiar el doble. Nuestra compañía es el empleador onceavo de latinos en Silicon Valley y somos pequeñísimos. Claramente es un sueño para muchos llegar acá, pero la realidad es bastante dura. Por eso es tan relevante recalcar el triunfo que tuvo NotCo y Matías Muchnick es fenomenal, porque no pasa muy seguido en Latinoamérica, ni acá en Silicon Valley. Es muy importante ver lo que pasó allí y el gobierno chileno debe darle el support (apoyo en inglés) a las compañías nuevas que están en tecnologías nuevas, porque allí está el futuro”, recalca.

“Es muy difícil estar en Silicon Valley y si uno no tiene las conexiones financieras y de familia o amistades en la universidad es casi imposible. Por ejemplo, los que están en la Universidad de Stanford, por el solo hecho de estar allí tienen redes que son increíbles. Las personas que tienen plata están en la ola perfecta y tienen acceso a respaldo. El problema lo enfrentan los latinos que les está yendo muy mal en Silicon Valley por no tener redes”, acota.