El dilema de las redes sociales: Facebook se lanza contra Netflix por polémico documental y lo acusa de “distorsionar la realidad”

El mes pasado Netflix estrenó El dilema de las redes sociales -o The Social Dilemma por su título original-, documental que a través de diversos testimonios de académicos y ex trabajadores de las redes más populares del mundo, como Google, Instagram, Pinterest, Twitter y Facebook, da cuenta de los efectos negativos de estas plataformas a raíz de estrategias que buscarían manipular las emociones y el comportamiento de los usuarios. “Hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios: la de las drogas ilegales y la del software”, es una de las frases del documental que más ha hecho eco en el público y la crítica.

El documental dirigido por Jeff Orlowski -famoso por los premiados documentales Chasing Ice (2012) y Chasing Coral (2017)-, fue estrenado en febrero de este año en el Festival de Cine de Sundance, en Estados Unidos, pero es ahora con su debut en Netflix que ha despertado la molestia de una de las compañías involucradas en su investigación.

Se trata de Facebook, quienes consideran que la película falta a la verdad, culpando injustamente a la empresa creada por Mark Zuckerberg, ocupando el sensacionalismo para probar sus premisas.

“En lugar de ofrecer una visión matizada de la tecnología, ofrece una visión distorsionada de cómo funcionan las plataformas de redes sociales para crear un chivo expiatorio conveniente para lo que son problemas sociales difíciles y complejos”, dice la carta publicada por Facebook.

Acusan además de que los creadores del documental “no incluyen ideas de quienes trabajan actualmente en las empresas o de cualquier experto que adopte una visión diferente de la narrativa presentada por la película. Tampoco reconocen, de manera crítica o no, los esfuerzos que ya han realizado las empresas para abordar muchos de los problemas que plantean. En cambio, se basan en los comentarios de quienes no han estado en el interior durante muchos años”.

Facebook aborda además diferentes puntos de conflicto que aparecen en el documental, como la “adicción” que genera la red social, los problemas de privacidad o “el misterio del algoritmo”.

Desde Facebook aseguran que su servicio no genera adicción y que “se construyó el producto para crear valor”.

Indican además que en cuanto al algoritmo - las reglas de programación que hacen que una publicación se muestren más que otras- permite que la plataforma sea “relevante y útil”. En este punto increpan directamente a Netflix, argumentando que también usa algoritmo “para saber a quién le puede interesar El dilema de las redes sociales y le ofrece verla”.

La privacidad es otro de los ítems en conflicto. “Al contrario de lo que dice la película tenemos políticas que prohíben que nos envíen información sobre la gente como números de seguro social”. La defensa de Facebook asegura además que se hicieron “grandes cambios el último año” y “le dimos control a la gente sobre cómo manejar su información”.

Otro punto polémico que aborda el documental, y al que los mismos ex trabajadores consultados aluden, es a la influencia en procesos eleccionarios, un tema de gran interés por estos días ad portas de las próximas presidenciales que tendrán lugar en Estados Unidos en noviembre. En su misiva, Facebook reconoce que “hubo errores en 2016” en las elecciones norteamericanas, pero justifica que “desde entonces hubo esfuerzos para que no haya gente que use Facebook con la idea de interferir en las elecciones”.

Facebook también responde a las denominadas “fake news” o las noticias falsas, cuyo efecto de desinformar a la población es abordado en el filme. “No queremos discursos de odio en nuestra plataforma y luchamos para removerlos, pese a lo que dice la película”, expresan desde la empresa. “Luchamos contra las fake news e impulsamos que haya grupos que sirvan para chequear datos”, añaden desde Facebook, y subrayan que “es falso que nos beneficiamos de informaciones falsas y que las permitamos”.