El estilo de Matías Acevedo, el dueño de la tijera presupuestaria

Hasta diciembre, Matías Acevedo (44) estaba en la segunda línea del equipo económico del gobierno como subdirector de Racionalización y Función Pública. Hoy, desde la Dirección de Presupuestos -que asumió tras la renuncia de Rodrigo Cerda el 12 de diciembre de 2019-, el ingeniero comercial mantiene vínculo directo con el Presidente Sebastián Piñera.

Tal como lo hace el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es habitual que el nuevo director de la Dipres cruce una o dos veces a la semana a La Moneda para reunirse con el mandatario, quien también le consulta directo por WhatsApp cualquier duda relacionada al presupuesto. Y hay muchas desde el comienzo de la crisis ocasionada por el coronavirus.

La incógnita más importante es cómo el gobierno financiará el plan económico anunciado para enfrentar la emergencia, que incluye el fondo especial para trabajadores informales e independientes por US$2 mil millones.

Para dar con esa respuesta, el ingeniero con mención en economía y MBA de la Universidad de Chicago se ha concentrado en las últimas semanas en pasar el sombrero por todas las reparticiones públicas, pidiendo un esfuerzo adicional para ahorrar gastos. También tocó a la puerta del Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Contraloría, solicitando la entrega de fondos al Estado por $3 mil y $3.500 millones en promedio.

El estilo del nuevo director de la Dipres no ha pasado desapercibido. Parlamentarios y ex funcionarios de gobierno le atribuyen un tono más abierto y con mayor gusto por los medios que sus antecesores, aunque ya ha tenido ciertos roces con la oposición.

En el Senado, la presidenta Adriana Muñoz (PPD) no escondió su molestia por haber sido informada del recorte a través de un correo electrónico. “Somos un poder del Estado y correspondía que el ministro de Hacienda se acercara a la mesa", dijo el 16 de abril a La Tercera PM.

En el entorno de Acevedo, sin embargo, aseguran que previo a la solicitud por escrito, éste se contactó personalmente con todos los órganos autónomos, solo que la presidenta del Senado no respondió.

El lunes pasado, el director de la Dipres también tuvo un impasse con los senadores de oposición, integrantes de la comisión de Hacienda cuando explicó el retraso en el pago del bono de 50 mil pesos anunciado para enfrentar la crisis por el Covid-19. “Tenemos 250 mil funcionarios de salud y el 95% está colaborando, con el riesgo de contagiarse. Pero al mismo tiempo tenemos otra realidad y es que tenemos mucho teletrabajo, y hay funciones que no se pueden teletrabajar. Y me parece que eso no se condice con el esfuerzo de los funcionarios de salud”, argumentó, al tiempo que llamó a funcionarios a volver a sus funciones.

El tema derivó en una teleconferencia de Acevedo con los dirigentes de la ANEF el jueves por la tarde donde se trató la solicitud de rebaja presupuestaria y el llamado del gobierno a los funcionarios para volver a sus labores de forma escalonada. “Uno puede entender los recortes, pero hay servicios esenciales que afectan a los chilenos. Falta que el discurso de diálogo se materialice en reuniones formales previas a que se tomen decisiones”, dice el presidente de la ANEF, José Pérez.

El dirigente y el nuevo director de la Dipres son viejos conocidos, puesto que parte de la labor de Acevedo cuando era subdirector de Racionalización y Función Pública era relacionarse con los gremios.

“Tiene un estilo llano, se puede conversar con él aunque al final del día sigue la línea del gobierno, como es obvio”, dice el presidente del colegio de Profesores, Mario Aguilar.

“El presupuesto 2020 es un presupuesto de pandemia”

Quienes han estado con Acevedo en estos días aseguran que defiende la idea de revisar de manera profunda el gasto fiscal y difiere de la opinión de la oposición de que la crisis debe necesariamente aumentar los costos del Estado.

“El presupuesto de 2020 es un presupuesto de pandemia. Hay que ir reenfocando", es un mantra que se repite por estos días en las oficinas de la Dipres.

Por trayectoria familiar lo esperable era que Matías Acevedo fuera militante DC. Lo es su hermano, Cristóbal, que fue director de la Junaeb durante la gestión de Michelle Bachelet y lo fueron sus padres también. Sin embargo, en 2012 el nuevo director de la Dipres entró a militar en la UDI. No se refichó y por eso aparece como independiente, aunque reconoce su afinidad con el gremialismo.

En la UDI es cercano a los diputados Jaime Bellolio, Javier Macaya y el ex timonel Ernesto Silva. La sintonía con el ministro Briones, también lo ha acercado a Hernán Larraín Matte y al senador Felipe Kast.