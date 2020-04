Otro apretón de cinturón: Dipres pidió al Congreso rebajar gastos por 3 mil millones por crisis de Covid-19

¿Cómo recortar casi 3 mil millones de pesos? Esa es la pregunta que se hacen por estos días ambas cámaras de Congreso Nacional que evalúan fórmulas para cumplir con la solicitud de ajuste que les formuló la Dirección de Presupuestos a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

El plan económico de emergencia anunciado por el Ejecutivo, que incluye el fondo especial para trabajadores informales e independientes por US$2 mil millones, obligó a la Dipres a tocar la puerta de todas las reparticiones públicas para pedir medidas que pudieran solventar los anuncios de emergencia. Y también se pidió el esfuerzo a todos los servicios autónomos: el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría y el Ministerio Público.

Así, la semana pasada el director de la Dipres, Matías Acevedo hizo llegar un correo electrónico a las mesas del Senado y de la Cámara de Diputados, solicitando recursos líquidos que se inyecten de manera inmediata al fisco. A la Cámara de Diputados se le pidieron $1.500 millones; $1.009 millones al Senado y $ 400 millones a la Biblioteca del Congreso Nacional.

El ajuste solicitado al Congreso es inferior al que la Dipres le pidió a la Contraloría, que alcanza a los 3.400 millones de pesos que, en principio, serán financiados a través de la congelación de la planta funcionaria y del área informática.

La modalidad de la solicitud generó críticas en el Senado, que hizo ver que era esperable que el tema fuera abordado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones en forma presencial.

“Somos un poder del Estado y correspondía que el ministro de Hacienda se acercara a la mesa. De todas maneras, la disposición a cumplir con esta solicitud está porque entendemos la situación en que está el país”, recalca la presidenta del Senado, Adriana Muñoz.

Después de recibir la solicitud de la Dipres, la mesa del Senado citó a la comisión de Régimen Interno para dar cuenta y evaluar las áreas en que se pueden recortar fondos. La próxima semana, los senadores se reunirán con Acevedo para abordar la forma en que se realizará el ajuste.

Paulsen: “Hay disposición”

El director de Presupuestos también se reunirá la próxima semana con la mesa de la Cámara de Diputados que encabeza Diego Paulsen (RN). Ambos han conversado informalmente y por teléfono la solicitud del ejecutivo de que el Congreso entregue a la brevedad recursos líquidos.

“La disposición del Congreso siempre va a ser colaborar en las situaciones de crisis que vive el país. Nosotros entendemos la situación del país, por lo tanto, si hay que reducir el presupuesto siempre vamos a estar disponibles de buena manera para ayudar al Ejecutivo”, dice Paulsen a La Tercera PM.

Paulsen recalca que esta es la tercera solicitud de recorte presupuestario que el Ejecutivo realiza al Congreso. “Tras el aumento a 155 diputados, la Cámara de Diputados se contrajo en 2.000 millones y el año pasado -frente a la crisis social- nos rebajamos más de $600 millones de pesos. Siempre hay voluntad”, subraya.

Paulsen aclara que el recorte presupuestario que hoy se solicita por los efectos de la pandemia es adicional a la rebaja de la dieta parlamentaria que hoy está en trámite en el Parlamento.

¿Ahorro con teletrabajo?

¿Cuánto está ahorrando la Cámara en la modalidad de teletrabajo? El presidente de la Cámara sostiene que no hay claridad del monto que se está ahorrando en la Cámara de Diputados con la modalidad de teletrabajo que se inició tras la crisis por el Covid-19.

“Estamos sacando ese cálculo ahora. Aun no cumplimos un mes desde que estamos en esta modalidad”, asegura.

La presidenta del Senado, sin embargo, asegura que en la Cámara Alta se notó una rebaja sustantiva de gastos al haber suspendido el pago de traslados, viajes al exterior y viáticos. “Hay bastante ahorro, porque no se están pagando viáticos ni gastos de desplazamiento. Acá (en el Congreso) somos 20 parlamentarios, por lo tanto hay una serie de otros ítem en que no hay gasto. Pero aun no hay una cifra, se está calculando”, asegura la parlamentaria.

Según una publicación de La Tercera, en 2018 el Congreso Nacional pagó $ 215 millones en recursos para diputados y senadores que viajaron al extranjero en misiones oficiales. Hoy los gastos por ese ítem están en cero.