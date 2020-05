El Joker vuelve en plena pandemia: El cable estrenará su película en julio

Desde el León de Oro del Festival de Venecia hasta su consagración en los premios Oscar, el recorrido de Joker fue totalmente atípico para una cinta basada en cómics. Generó polémicas, desató elogios, se le comparó con las películas de Martin Scorsese, y al mismo tiempo fue un fenómeno en cines. Un huracán que terminó con Joaquin Phoenix posando con su primera estatuilla dorada en febrero pasado.

En Chile finalizó como el cuarto filme más vista del año, con un millón y medio de espectadores, sólo por debajo de Toy story 4, Avengers: Endgame y El rey león, mientras que continuó con funciones hasta febrero. Un éxito que podría haber sido incluso mayor de no ser porque en octubre las salas cerraron casi dos semanas por el inicio del estallido social, cuando la cinta apenas llevaba 16 días en cartelera y un millón de asistentes en tiempo récord para una película calificada para mayores de 14 años.

En tanto, en Estados Unidos, donde fue la novena cinta con mayor recaudación el año pasado, desde ayer se puede ver en el streaming en HBO Max, la nueva plataforma que cuenta como mayor fortaleza contar en exclusiva con títulos de Warner, TNT, Cartoon Network, TCM y HBO, además de series como Friends y The Big Bang theory.

Ese servicio tardará unos meses en desembarcar en Latinoamérica, pero eso no impedirá que la película dirigida por Todd Phillips esté disponible pronto en el país. Según el canal confirma a La Tercera, Joker tendrá su debut en el cable el sábado 18 de julio y, al mismo tiempo, se podrá ver en HBO GO, la plataforma que se puede pagar de manera independiente (por $7.700) o a la que se puede acceder contratando el pack con las señales del canal. Lo más cercano a un HBO Max que existe hoy en esta parte del mundo a falta de que arribe el servicio que pretende rivalizar con Netflix y Amazon Prime Video.

Joker se sumará así a la oferta de películas que han estado recientemente en los cines del país y que se pueden ver en el cable o el streaming, en pleno periodo de encierro por la pandemia. Desde abril que HBO cuenta con Había una vez… en Hollywood y con Yesterday, la comedia inspirada en un mundo sin The Beatles. Dos títulos a los que se sumará el próximo sábado 6 It: Capítulo 2, el filme que cierra la adaptación de Stephen King, y el 20 otra secuela, Angry Birds 2: La película. A partir de este mes incluye en su biblioteca en HBO GO Annabelle viene a casa, la comedia Chicos buenos y las animadas La vida secreta tus mascotas 2 y Un amigo abominable (esta última, debuta este sábado).

Taron Egerton en Rocketman, el filme biográfico de Elton John. Foto: FOX

Si se habla de lo más fresco, el sábado pasado debutó la argentina El robo del siglo. Tiene horarios en FOX Premium y se puede ver en cualquier momento en su plataforma, FOX App. La película con Guillermo Francella hizo ruido por superar los dos millones de espectadores en Argentina durante el verano y a Chile llegó el 5 de marzo, donde no vivió el mismo éxito. Sus últimas funciones fueron afectadas por el inicio de la crisis del coronavirus, tal como le ocurrió a Unidos, el filme de Pixar, que desde hace unas semanas es parte del catálogo de Amazon Prime Video en Latinoamérica.

Otros filmes que han arribado en plena pandemia los ofrece FOX, desde la cinta biográfica, Rocketman, hasta la última película de Terminator (Terminator: Destino oculto) y Ad Astra: Hacia las estrellas, la otra cinta de Brad Pitt durante el último año. Una oferta que se engrosa conforme la emergencia sanitaria sigue prolongándose.