El llamado de atención de Piñera a Mañalich

No se tocó el tema en la reunión habitual del comité para enfrentar la crisis del coronavirus, integrado por subsecretarios; los ministros de Salud, Jaime Mañalich; del Interior, Gonzalo Blumel; de Educación, Raúl Figueroa; y de la Segegob, Karla Rubilar, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera.

Las polémicas que ha enfrentado Mañalich durante estos días no fueron, según presentes, parte de las materias abordadas, pese a que ayer, justamente, los titulares de la Segegob, Educación e Interior se desmarcaron de los dichos de su par de Salud, quien sostuvo -durante una sesión virtual especial del Congreso- que había sido un “error” suspender las clases escolares.

Sus declaraciones fueron mal evaluadas en La Moneda, ya que contradecía lo que había sido una determinación respaldada por el propio Piñera.

En la cita de hoy, según los asistentes, el Mandatario solo le pidió a los secretarios de Estado que tuvieran una mayor coordinación para enfrentar la pandemia. Sin embargo, casi al término del encuentro les solicitó que lo dejaran a solas con Mañalich, con quien -según fuentes de gobierno- conversó latamente.

De acuerdo a las mismas fuentes, el Jefe de Estado le hizo un “llamado de atención” al ministro y le pidió que cuidara el tono de sus declaraciones.

Por estos días, Mañalich ha tenido que lidiar con cuestionamientos de la oposición y del propio oficialismo, principalmente por la polémica en que se vio envuelto con la donación de ventiladores mecánicos desde China; sus dichos respecto a la prensa, y, ayer, sus declaraciones sobre la suspensión de clases. Esto último, de hecho, reactivó una antigua pugna que existía con los alcaldes, quienes al inicio de la crisis también criticaron el estilo de liderazgo del titular de Salud, especialmente por la poca información que -acusaban- se les entregaba respecto a la pandemia.

En esta ocasión, la molestia de los jefes comunales radicó en que, a juicio de varios de ellos, Mañalich entregó información que era falsa sobre los procesos de vacunación. En particular, los ediles reclamaron que el secretario de Estado hubiera planteado que por la suspensión de clases se dejó a niños sin vacunas.

De hecho, en la mañana el alcalde Puente Alto, Germán Codina, indicó en el matinal de Mega que “es increíble que un ministro salga con una opinión distinta a la del Presidente y nadie lo remueva o le haga un rayado de cancha grande que le permita entender que tiene que abocarse a los temas de la salud".

En este escenario, tras la cita con Piñera, el titular de Salud fue consultado -en la vocería de balance diario del Minsal- si hacía alguna autocrítica y si estaba dispuesto a dar un paso al costado de las comunicaciones durante la crisis.

Si bien el secretario de Estado retrocedió en el tono, mantuvo su postura respecto de la suspensión de clases. "Sabido es, y lo he repetido, en mi opinión, que el momento adecuado para terminar o hacer el cierre escolar era 15 días después de lo que se hizo. Sin embargo, esa discusión fue conversada con un conjunto de ministros, con el Presidente de la República, con el comité de expertos, con representantes de los alcaldes”, dijo.

El titular de Salud, además, descartó salir de la primera línea comunicacional. Si bien dijo que “soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener”, recalcó que “lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Minsal”.

Eso sí, agregó: “Lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas. Pero quiero reiterar que es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de todos los chilenos. Es una tarea muy pesada sobre hombros muy débiles (...). La pregunta crucial es: ¿este cirujano, si este médico o este ministro va a a ser capaz de hacer la pega o no? Y me parece que eso es lo fundamental que tiene que estar en la opinión pública".

Altas fuentes de La Moneda afirman que para Piñera es clave mantener a Mañalich en el manejo de la pandemia. En Palacio, además, si bien reconocen el problema comunicacional del ministro, destacan su gestión y aseguran que sería complejo buscar a otra persona que se pueda subir al tema del Covid-19, que cuente con la información, contactos y la experiencia de Mañalich. “Él tiene una gran cuenta corriente con Piñera”, recalcan en el Ejecutivo.

Cita con Blumel

Ayer en la tarde, en medio de la polémica con el ministro de Salud, el alcalde de Estación Central y presidente de la Amuch, Rodrigo Delgado (UDI), se contactó con el ministro Blumel para pedirle una cita y explicaciones por los dichos de Mañalich, la que se concretó hoy en la mañana.

En el encuentro, la directiva del organismo le entregó antecedentes al jefe de gabinete relativos a la vacunación, turnos éticos y alimentación. Ello para dar cuenta, según afirman presentes, de que los dichos de Mañalich no tendrían asidero con la realidad.

Los alcaldes insistieron en que debían ser escuchados y pidieron que existiera un coordinador entre ellos y el Minsal. Así, en medio de la cita, Blumel se contactó con su par de Salud y le planteó la idea, a la cual accedió el ministro.

Los jefes comunales propusieron que sea el concejal de La Cisterna y militante UDI Alexis Flores quien desempeñe ese rol, el que, según afirman en el gobierno, falta que aún se zanje. Actualmente, Flores trabaja en la cartera de Salud como “asesor de política” y es del equipo de confianza de Mañalich.

“Hemos concordado en que tenemos que seguir trabajado unidos, tenemos que trabajar todos juntos (...). Hemos establecido una propuesta que se nos ha planteado, que nos parece una buena idea, que la he conversado personalmente con el ministro de Salud, que es disponer un enlace de coordinación especial entre Salud y los alcaldes de todo el país”, dijo Blumel. Y agregó: “Todos los ministros tenemos que ejercer el liderazgo, pero de forma tal que evitemos las polémicas innecesarias".

La visión en Chile Vamos

Además de reavivar una pugna con los alcaldes, en el mundo parlamentario los dichos de Mañalich no solo causaron sorpresa, sino que, en muchos casos, molestia. Según comentan fuentes del Congreso, varios fueron los reclamos que recibió ayer el ministro Blumel de parte de parlamentarios de distintos sectores políticos. La incomodidad habría sido también transmitida por algunos diputados al propio titular de Salud.

Las mismas fuentes explican que el problema tras las declaraciones del ministro es que “desordena” y “abre un flanco” que estaba relativamente resuelto: el del enfrentamiento de los alcaldes con el gobierno por la situación de los establecimientos escolares.

Desde la UDI, el diputado Jaime Bellolio -cercano al titular de Salud y su equipo- destaca que la gestión de Mañalich como cabeza del Ejecutivo para enfrentar la emergencia sanitaria muestra cifras positivas. Pero, ante lo ocurrido en las últimas horas, enfatiza: “Es obvio que hay algunas declaraciones que no ayudan a este mismo destino. Creo que el ministro ha hecho una buena labor, pero no comparto sus apreciaciones con respecto al trabajo de la prensa ni tampoco comparto la idea de que haya sido malo suspender las clases; esa fue una medida que tomó el Ministerio de Educación y el Presidente de la República en base a antecedentes sanitarios y sociales y me quedo con esa decisión que es la oficial”.

Claro que, pese a la molestia, parece no haber dos voces en Chile Vamos en el sentido de que Mañalich no saldrá del gabinete. ¿Las razones? Para algunos, su carácter “funciona” para gestionar la emergencia, mientras que otros relevan su estrecha relación con Piñera, la confianza que existe entre ambos y, por ello, la “manga ancha” con que cuenta el ministro. Dicen, de hecho, que el Mandatario “no lo reta”, sino que conversan más “como amigos” y, en esa lógica, Piñera le pide que evite los conflictos.

En ese sentido, el diputado Andrés Celis (RN) asegura que “Mañalich es inmune”, pues “sabe que los resultados lo avalan y sabe que el que le pidieran la renuncia sería una tremenda irresponsabilidad, desde el punto de vista del resultado que él como ministro y el Ministerio de Salud en su conjunto tiene hasta ahora”.

Durante la mañana, en todo caso, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, comentó las últimas polémicas del ministro en el matinal de Canal 13, cuando en el programa se abordaba, justamente, su futuro en el gabinete y su cercanía con el Jefe de Estado. Al respecto, si bien la senadora no manifestó ninguna postura en particular, comentó la estrecha relación que tenía Piñera, en su primer gobierno, con el entonces ministro Rodrigo Hinzpeter, señalando que, pese a eso, terminó cambiándolo porque se estaban generando “problemas”.