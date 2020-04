Mañalich y su interpretación de entrevista a Xu Bu por donación de ventiladores desde China: "El embajador contesta lo que dice, y es la verdad: no está informado”

El ministro Jaime Mañalich se refirió este domingo a las palabras del embajador de China, Xu Bu, quien en La Tercera Domingo, se refirió a la anunciada donación de ventiladores mecánicos por parte del gobierno de Pekín. “No tengo información sobre la donación de 500 ventiladores que la parte china habría comprometido”, señaló el diplomático.

Sin embargo, el secretario de Estado, en conversación con el programa Mesa Central optó por detallar una infidencia. Una conversación que mantuvo con el embajador hace algunos días, donde, según dejó entrever, habría coordinado laa respuesta a la pregunta hecha en la entrevista.

“Tengo aquí... (muestra el celular). Embajador Xu Bu, míércoles. Me dice: ‘Sabe, de un diario me preguntan por una entrevista, ¿qué contesto? Yo le digo, ‘Mire, nosotros lo que nosotros, embajador, hemos contestado es lo siguiente. Me parece que es probable que en realidad lo que quiere el medio -le contesto a él- es saber si en realidad van a llegar los ventiladores de China o no. Le sugiero omitir la respuesta a esa pregunta", relató Mañalich. “Y él me dice: ‘Estimado Jaime, después de recibir tu contestación, estoy de acuerdo".

“El embajador contesta lo que dice”, agregó el ministro. “Lo que él dice textualmente es: ‘yo, como embajador de China, no estoy informado’. Eso es lo que dice. Y no está informado. Y es la verdad. No está informado. No está informado”, insistió.

“El trabajo de la prensa es vender cosas en base a inventar mentiras”

Pero el ministro, además, cuestionó el contenido de la entrevista de La Tercera Domingo, acusando a la publicación. “El trabajo de la prensa es ése, vender cosas en base a inventar mentiras, qué quieres que te diga. Esta revista (sic) inventa una respuesta que el embajador Xu Bu no dio”.

Sin embargo, la respuesta del secretario de Estado es incorrecta en dos puntos. El primero, que la respuesta del diplomático, y el título de la entrevista, es textual, dado que la entrevista se hizo vía cuestionario y sólo se omitió, por temas de espacio, la respuesta de una pregunta completa, sobre la situación de Wuhan.

Y el segundo, que el propio Mañalich avaló la veracidad de la declaración de Xu Bu a La Tercera Domingo en una respuesta a otro artículo de la misma edición de hoy, en el marco de un reportaje más amplio sobre el tema de los ventiladores.

“Han llegado algunos de China. Es que la donación no es del gobierno chino en realidad. El gobierno chino ofreció y están enviados menos de 100 respiradores, también del orden de 60 si no me equivoco. La donación es de la CPC y ellos son los que ofrecieron comprar y donar al Estado un total de 500 ventiladores”, señaló.

Esto se distancia de lo que él mismo afirmó hace un mes, donde no sólo informó una donación del gobierno chino, sino que además expresó que se había acordado con Xu Bu. El 19 de marzo, declaró lo siguiente: "Hemos acordado ayer con el embajador de China (Xu Bu) la adquisición y donación, con toda la generosidad que corresponde, de una cantidad muy importante, 500 ventiladores mecánicos adicionales para eventualmente prepararnos para los peores escenarios”, afirmó esa ocasión el jefe de la cartera de Salud”.

Mutismo por ventiladores

En la entrevista, el ministro de Salud también aseguró que no hablará detalles del tema por asuntos estratégicos. “Yo no voy a decir una palabra de ventiladores”, afirmó. Sin embargo, Mañalich detalló que los respiradores “están llegando. Tenemos 590 respiradores que están disponibles”.

"En la guerra de los ventiladores, secreto absoluto'”, agregó, planteando que no revelará más detalles, en línea con el mutismo que ha mantenido al respecto debido a lo que llama “la guerra de ventiladores” en el mundo. “En la guerra de los respiradores, que es una guerra de las grandes potencias, no nos vamos a meter”.

“La hegemonía mundial del siglo XXI, vale decir, si va a ser un siglo chino o un siglo norteamericano, se juega el año 2020. Y se juega en la guerra del coronavirus”, fue la justificación de Mañalich.