El nuevo giro de La Moneda y la carrera contra el tiempo para evitar un nuevo estado de excepción en el sur

En un nuevo revés de la trama, el gobierno cambió bruscamente la agenda de esta semana del Congreso al anunciar un veto sustitutivo a la reforma constitucional que habilita al Presidente Gabriel Boric disponer de las FF.AA. para ir en resguardo de la infraestructura crítica.

Con esta medida, el Ejecutivo definitivamente hizo propia esta iniciativa, resistida inicialmente por el Frente Amplio y el PC, que facilita herramientas al Mandatario para disponer a militares en tareas de orden público y seguridad interna.

Hasta la fecha, La Moneda había optado por no involucrarse en la tramitación que se reactivó en el Senado precisamente con el fin de dotar de nuevos instrumentos al gobierno para enfrentar los episodios de violencia en La Araucanía y el Biobío, que ahora también se están extendiendo a la Región de Los Ríos.

La idea era evitar que se decretara un nuevo estado de excepción constitucional de emergencia que, además del despliegue militar, implica una restricción de derechos y libertades civiles. El proyecto de infraestructura crítica, en cambio, no altera las garantías constitucionales.

Sin embargo, en el análisis que se hizo en La Moneda luego de que el Congreso despachara esta reforma la semana pasada, es que la iniciativa requería de la actualización de algunos reglamentos, especialmente para establecer una cadena de mando y ajustar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que dan instrucciones sobre cómo deben proceder las tropas ante situaciones complejas como una protesta o un ataque. Finalmente se optó por incluir algunos temas dentro de la propia reforma mediante esta potestad presidencial.

El problema es que el veto, que ingresará esta tarde, debe aprobarse por el Senado y luego la Cámara, lo que posterga la promulgación de la moción, al reemplazar el texto que había elaborado el Congreso.

Además del trámite legislativo, donde los parlamentarios solo pueden aprobar o rechazar con un quórum de 3/5 (93 diputados y 30 senadores), el gobierno debe cumplir con el respectivo trámite administrativo en Contraloría y luego ante el Diario Oficial. Solo una vez publicada esta reforma, comenzaría a regir.

Adicionalmente, el Ejecutivo deberá publicar los nuevos reglamentos que ayuden a implementar la nueva herramienta constitucional.

Para poder cumplir con todos esos requerimientos legales y constitucionales, el gobierno solo tiene 10 días. ¿La razón? El último estado de excepción que se aprobó el miércoles pasado en la Cámara y el Senado vence a la medianoche del viernes 29.

Si hasta esa fecha, el Ejecutivo no tiene lista la aplicación de la reforma de infraestructura crítica, el Presidente Gabriel Boric debería solicitar una nueva prórroga al estado de excepción, a pesar de las advertencias de las bancadas oficialistas, en especial del PC, que le pidieron no volver a recurrir este mecanismo que restringe derechos y libertades.

“Es una carrera a contrarreloj para poder tener esta nueva herramienta”, señaló el diputado socialista Leonardo Soto.

Por su parte, la diputada de Convergencia Social Javiera Morales, quien siempre apoyó las solicitudes del Presidente para aplicar el estado de emergencia, admitió que sería incómodo volver a tener que votar una nueva prórroga dada la tensión que ha generado en las fuerzas oficialistas. “Esto tiene que resolverse esta semana”, sostuvo.

En tanto, la diputada frenteamplista independiente Mercedes Bulnes adelantó que si llegan tener que pronunciarse, volverá a abstener por tener reparos al uso de los estados de excepción para enfrentar la delincuencia.

Pero ese no es el único problema. Si La Moneda no logra que el Congreso apruebe el veto sustitutivo entre hoy y mañana, el escenario empeora. La próxima semana es distrital y regional, es decir, no hay trabajo legislativo en Valparaíso, por lo que tendría que citarse a una sesión extraordinaria con el riesgo de ausentismo que ello implica, tanto para votar un veto que requiere de alto número de parlamentario o para una nueva prórroga de un estado de excepción.

Veto debutante

Este es el primer veto que utiliza Boric en su mandato haciendo uso de una facultad que le entrega el régimen presidencialista chileno.

No obstante, el caso de la reforma de infraestructura crítica tiene una connotación adicional: la maniobra del Presidente se suma a una seguidilla de giros políticos a la accidentada tramitación de esta iniciativa.

La idea de proteger “infraestructura crítica” fue anunciada a finales de 2019 por el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera, para hacer frente a la violencia callejera, que había dejado daños en servicios como el Metro, tras el estallido social de 2019. La iniciativa de Piñera, sin embargo, no prosperó al no contar con el respaldo necesario en el Parlamento.

Adicionalmente se presentó una segunda iniciativa -de autoría de los senadores de independientes-RN, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena-, que si bien fue aprobada en el Senado, fue rechazada en la Cámara, con los votos en contra del PC, el Frente Amplio y el PS. Tras ese revés, el proyecto fue derivado a una comisión mixta.

Ante la falta de acuerdos y debido a otras prioridades legislativas, la iniciativa quedó “durmiendo” en el Congreso hasta mayo de este año, cuando el gobierno de Boric decidió avanzar en una iniciativa que denominó de “estado intermedio” para proteger las rutas del país sin decretar estado de excepción.

Pero, debido a la resistencia del PC y el Frente Amplio, el Ejecutivo se retractó y prefirió no innovar en la materia ante la falta de respaldo de las fuerzas oficialistas. Incluso, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, al exponer ante la comisión mixta que se reactivó precisamente por el interés de La Moneda de avanzar en la reforma, deslizó que la discusión podría ser una pérdida tiempo dado el proceso constituyente en curso que renovaría todo el texto constitucional.

Las palabras de Jackson causaron molestia entre senadores y diputados, que gracias un acuerdo desde el PS a la UDI, definieron una propuesta que finalmente fue despachada por ambas ramas del Congreso el pasado 11 de julio, sin la anuencia de La Moneda.

En la última votación, sin embargo, solo dos diputados de Apruebo Dignidad, la coalición de base de la que emergió la candidatura del Presidente Boric, aprobaron. El resto de los parlamentarios del Frente Amplio y el PC rechazaron la reforma o se abstuvieron.