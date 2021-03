El primer periplo a La Araucanía del nuevo delegado presidencial en la macrozona sur: Urquízar se reúne con autoridades

Cerca de las 12.00 horas de hoy Pablo Urquízar pisó la macrozona sur por primera vez como su nuevo delegado presidencial. El abogado fue nombrado en el cargo, luego de que el domingo pasado Cristián Barra renunciara a esa función a raíz de la polémica que generó una entrevista a El Mercurio donde criticó el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en La Araucanía.

Urquízar eligió como primer destino La Araucanía donde sostendrá una reunión interagencial con las autoridades de la PDI, Carabineros, FF.AA. y el intendente Víctor Manoli. Se trata del primer encuentro de planificación, dicen sus cercanos, para aunar esfuerzos en la línea de seguridad en la zona y hablar sobre el avance y resultado de los patrullajes mixtos, controles en los que las policías complementan acciones con militares para tratar de prevenir hechos de violencia en la zona. Entre los participantes de la cita con Urquízar estarán los generales de Carabineros Óscar Badilla y Carlos González, el general del Ejército Marcelo Núñez y el prefecto inspector de la PDI Domingo Silva.

Se espera que tras la reunión, durante la tarde, el intendente Manoli dé un punto de prensa para informar sobre este primer encuentro con Urquízar. Luego, está agendado que el delegado presidencial arribe este jueves a la Región del Biobío y se quedé ahí al menos hasta el viernes. En ese lugar se reunirá con equipos internos de la Intendencia, de seguridad y de la seremi. Fuentes consultadas aseguran que el delegado prsiencial no vuelva a Santiago antes de la próxima semana.

Fuentes de Gobierno sostienen que entre las razones del Ejecutivo para nombrar a Urquízar está que es una persona que tiene experiencia en política: trabajó en la primera administración de Sebastián Piñera y en los últimos tres años estuvo en el Ministerio de Defensa como jefe de gabinete. Se trata de alguien que tiene contacto con el mundo político, por su pasado como asesor legislativo y también una cercanía especial con el mundo policial y militar. Además, consideran que Urquízar tiene la capacidad para trabajar en equipo, ya que tiene que liderar el grupo de coordinación que forma con Roberto Coloma en Biobío y Luis Calderón en La Araucanía.

En este primer viaje el gobierno busca que el delegado conozca en detalle el plan de trabajo que se está realizando y a las autoridades y que pueda presentarse ante los involucrados en el conflicto. La idea es que conozca y logre compenetrarse en el plan Cosecha Seguro en La Araucanía y el plan de antirobo de maderas en el Biobío.

Las expectativas en la zona

En relación a su designación, el presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, sostuvo “lo que siempre esperamos es que haya una mayor efectividad policial, que ante delitos graves exista gente detenida y disposición de la justicia para que sea juzgada, que es eso lo que creemos que ha fallado y ahora hay que esperar que es lo que pasa. Desearle lo mejor a las personas que llegan pero hay que ver si hay resultados, la coordinadora viene con ganas de establecer alguna estrategia para lograr resultados”.

En cambio, Jorge Huenchullan, werkén de Temucuicui Ercilla, criticó la llegada del nuevo delegado: “Es la continuidad del show político, de la inoperancia, es la continuidad según ellos de querer ejercer resultados. En realidad para nosotros que cambien 10 veces delegados para la macrozona, es un título que no tiene nada que ver con las reivindicaciones mapuches, puesto que ellos no van a ser los encargados de resolver los problemas de fondo de las comunidades movilizadas. Ahí lo que viene es un coordinador de las policías, la persecución de mapuches, el encarcelamiento de mapuche y con eso van a apagar el fuego con bencina”.

por su parte José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), indicó tener pocas expectativas en relación a la designación de Urquízar. “Lamentablemente nuevamente se equivoca nombrando a gente que no es de la región, gente que no conoce el sistema, no conoce todo lo que está sucediendo en la macrozona sur. Entonces, al final creemos que el gobierno solamente está colocando personas para poder ir avanzando en los días y entregarle este problema al próximo gobierno que venga”, dijo. El dirigente agregó que nada puede aportar “ya que no tiene atribuciones del gobierno central”.