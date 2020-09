El regreso de Andrea Molina: “Ha habido conversaciones para que sea candidata por Vitacura”

La exdiputada Andrea Molina (50) ha recibido una serie de propuestas para ser candidata en las próximas elecciones que se avecinan: municipales, gobernadores y posiblemente constituyentes. Una de ellas le atrae mucho: ser candidata a la alcaldía de Vitacura, comuna en la que se vive un cambio de ciclo tras la salida de Raúl Torrealba después de cuatro períodos consecutivos.

“Se han comunicado conmigo de Chile Vamos en general para ofrecerme varios cargos y propuestas. Es muy satisfactorio que piensen en que sigo siendo una persona valiosa y sobre todo ahora, con tantas elecciones por delante y tantos cargos por definir”, comenta la exconductora de televisión desde su casa en La Reina Alta.

-¿Una de esas propuestas fue para que sea candidata de Renovación Nacional por Vitacura?

-Sí, ha habido conversaciones para que sea candidata por Vitacura. Conversé con Raúl Torrealba, con el respeto que me merece y por los años que nos conocemos desde mucho antes de ser diputada. Conozco a la mayoría de los alcaldes de las comunas vecinas, a sus diputados y senadores. Pero también ha habido otras propuestas y conversaciones, como Macul, San Bernardo y comunas de la Quinta Región. No hay nada cerrado por ahora.

-¿Cómo fue su conversación con Torrealba?

-Muy amable, él es un político con mucha experiencia, un caballero y su respuesta es que él quiere lo mejor para Vitacura y que respeta mucho la decisión de su partido, que es el que define finalmente no él. Él tiene una buena opinión mía y me lo hizo saber, porque es bien directo.

-¿Estaría dispuesta a entrar a militar a RN?

-Por ahora yo soy de Chile Vamos y empatizo con sus principios y valores, y eso me hace sentirme más libre, sentir que no estoy traicionando a nadie ni estoy pasando a llevar a nadie.

-Si fuese candidata con el apoyo de RN podría tener que enfrentarse a Pablo Zalaquett, ¿sería una pelea muy dura para Chile Vamos?

-Si se diera así, uno tiene que pensar en uno y en lo que uno puede dar, en que la gente valide tu trayectoria y en el hecho de ser mujer, como te decía, en darle a la comuna una mirada más femenina, y en rescatar todo lo positivo que se ha hecho. Vitacura sería un desafío interesante y me siento absolutamente capacitada y segura de lo que puedo hacer ahí. Trabajar en la municipalidad de La Florida toso estos años me ha servido mucho para mirar, prender y darme cuenta cómo funcionan las municipalidades internamente. Es un gran trabajo que se ha demostrado en la pandemia, donde los protagonistas han sido los alcaldes.

-Su carrera política se ha identificado con un rol más social, ¿por qué una comuna rica como Vitacura?

-La pandemia ha afectado a mucha gente que vive en Vitacura, hay muchas personas que quedaron cesantes y tenían su casa, su departamento y estaban pagando su auto. Están los temas ambientales, la delincuencia, los urbanísticos; hay muchas cosas que se pueden seguir desarrollando y observando desde una mirada distinta, femenina. Vitacura estaba acostumbrada a tener una mirada más masculina y sería interesante cruzar la vereda, en el sentido de cómo pensamos las mujeres y qué tenemos que aportar en esta nueva etapa que está viviendo Chile. Invitar a trabajar en equipo, aunar criterios y buscar acuerdos que creo que hoy le hace mucha falta a Chile.

“El regreso de Longueira le hace bien a la UDI y al país”

-¿Cómo ve el actual momento del país?

-Chile está pasando por un momento muy difícil. Siento que estamos de rodillas como sociedad. Hay demasiada polarización, odio, denostación a las personas sin argumentos y funas en redes sociales, que no nos lleva a ninguna parte. Se viene un plebiscito y tenemos que darnos cuenta que, más allá de las diferencias, tenemos que trabajar en conjunto, porque no nos vamos a ir del país. Esto no es como la canción de Los Prisioneros. Los de izquierda, centro o derecha, ricos y pobres vamos a seguir viviendo aquí.

-¿Votará Apruebo o Rechazo?

Estoy en eso, estoy pensándolo muy bien, porque justamente todo esto que ha pasado a muchos nos ha hecho detenernos a pensar y cuestionar muchas cosas. Yo creo que tienen que haber cambios, quizás no es el minuto por todo lo que ha pasado. Pero si hay que hacerlos, hay que sumarse y no restar. Ya estamos suficientemente golpeados para seguir golpeándonos.

-Usted fue cercana a Pablo Longueira, ¿qué opina de su reciente entrevista donde anunció su regreso?

-Me encanta que haya regresado, creo que le hace bien a la UDI y al país en general, porque nadie puede dudar que Pablo Longueira es un político serio y que no deja indiferente a nadie. Sobre su explicación de por qué votar Apruebo, me parece súper interesante, pero creo que hay que analizarlo en toda su dimensión.

-¿Cómo evalúa el gobierno de Piñera?

-Le ha tocado un momento difícil, ha cometido errores, pero me impresiona la fuerza que tiene para seguir gobernando. Yo creo que a cualquier presidente que le hubiese tocado vivir una pandemia como ésta y un estallido social como éste, es muy difícil estar de pie. Y el sigue con la energía para cumplir su mandato hasta el último día.

“Al principio me sentí como quedar en el desierto caminando sola”

La casa de Andrea Molina en La Reina alta está llena de figuras –de todos los tamaños- pertenecientes a muchas religiones, mayoritariamente la budista. “Siempre he sido (mística), en política me molestaban, me decía que andaba con el Om, las chakras... Lo que pasa es que me he dedicado a pegas que tienen que ver con temas más duros y estructurados como la política”, cuenta.

-¿Cómo han sido estos años fuera de la política?

Nunca he sentido que estoy fuera. Trabajo en la Corporación de Fomento y Desarrollo de La Florida, que apoya a las pymes, ve la tarjetas vecinos, el reciclaje… Cuando gané y perdí al mismo tiempo la elección senatorial, el alcalde Rodolfo Carter, quien es un gran alcalde, me ofreció armar un programa en el ámbito de salud mental gratuito, por todas las cosas que yo había hecho en términos sociales y de cercanía con la gente, como el programa Hola Andrea, Sexto Sentido, entre otros. Trabajamos con sicólogos, siquiatras, todo tipo de terapeutas y también con medicinas alternativas. Vamos viendo por dónde podemos ir abordándote para ir ayudando y desestructurando toda tu estructura, valga la redundancia, y poder ir logrando que sueltes la mala energía y te reconectes, que creo que es lo que le falta a esta sociedad.

-Su derrota fue dura, considerando que quedó afuera del Senado pese a haber obtenido la tercera mayoría en la Quinta Región.

-Sí, al principio me sentí como quedar en el desierto caminando sola. Sentir que no se te dieron otras instancias de seguir avanzando y seguir aportando. Y después fue una bendición darme cuenta de que tenía tiempo, espacio y rehacerme y reconstruirme.

-Su nombre ha sonado en los cambios de gabinete, ¿qué ha pasado que hasta ahora no ha ocupado un cargo en el gobierno?

-No lo sé, me encantaría saberlo (ríe). Algunos hablaron de mi currículum…

-¿Quizás porque se alejó de la UDI?

-No, porque el año pasado yo tomé la decisión de no reafiliarme. No guardo odio ni rencor con nadie, cada uno es libre para decidir a quién invita a trabajar a sus equipos.

-¿Quién le gusta como candidato?

-Es muy temprano para eso. Tenemos que cuida a todos nuestros liderazgos y no hacerlos pedazos; hay que cuidar a Rodolfo Carter, que es un liderazgo presidencial; lo mismo que a Evelyn Matthei y a Joaquín Lavín. Qué rico es tener más candidatos que menos.