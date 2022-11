El respaldo de los senadores PS a Fidel Espinoza que complicó la arremetida de Vodanovic en su contra

Con solo horas de diferencia, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, mutó de un duro llamado de atención a Fidel Espinoza (PS) -que involucraba al tribunal supremo de la colectividad, encargado de sancionar infracciones graves dentro del partido-, a citarlo a una reunión con las ministras de Interior y Segpres para realizar una “conversación política”.

La amenaza de derivar los antecedentes de los dichos del senador al tribunal se dio luego de que él publicara en su cuenta de Twitter, en referencia a las ministras Carolina Tohá (Interior) y Ana Lya Uriarte (Segpres) que “es escandaloso el lobby que andan haciendo en el Senado ciertas ministras de Estado para el tema del nombramiento de fiscal nacional. Debiesen tener un poquito más de pudor y cuidado. No entienden nada (...)”. Esto a raíz de que las secretarias de Estado han sostenido numerosas conversaciones en la Cámara Alta para el respaldo al nombre propuesto por el Presidente Gabriel Boric para la Fiscalía Nacional, el abogado José Morales.

En público tampoco reculó. En un punto de prensa en el Senado, Espinoza agregó que “yo les pediría que nos aboquemos a los problemas que hoy día afectan a los compatriotas, más que estar abocado exclusivamente a andar seduciendo para votar por uno o por otro en el ámbito del fiscal nacional”. Esta frase en particular, dicen en el PS, es lo que habría provocado la mayor molesta por parte de la secretarias de Estado.

Ante estas declaraciones, la timonel dijo el miércoles en la mañana que “ha llegado el momento de que el tribunal supremo del partido conozca de las conductas constantes de ataque personal a distintas personas en la política por parte del senador Espinoza”. La jefa de partido, además, criticó que “siendo un parlamentario que lleva tantos años en el Congreso, debiera conocer que el Ejecutivo es un órgano colegislador, por lo tanto, la presencia de las ministras y de los ministros es algo habitual”.

Fuentes del PS aseguraron ayer que la ministra Uriarte transmitió su molestia a la directiva del partido tras lo cual Vodanovic, cercana a ella, definió salir a responder.

El matiz de la presidenta PS

Sin embargo, horas después la timonel socialista anunció que “me comuniqué personalmente con él y le hice ver la inconveniencia de estos diálogos por los medios y que si hay problema políticos de fondo, podamos conversar y solucionar, así lo haremos. De esta manera, hemos quedado comprometidos para reunirnos en la semana post distrital y poder gestionar también las reuniones con las ministras, de manera tal de hacer las conversaciones políticas, que es lo que corresponde”.

El cambio en el tono de Vodanovic no fue casual. Tanto en la interna como en la mesa ejecutiva del PS sus declaraciones no contaron con un respaldo cerrado. Pero sobre todo, no hubo apoyo entre los parlamentarios y pares de Espinoza, varios de los cuales lo defendieron ante la amenaza de la timonel de llevarlo ante el TS.

Más tarde, en el entorno de Vodanovic explicaron que nunca hubo una amenaza directa de enviar al senador al tribunal, pues es un órgano autónomo dentro del partido. Y que si bien el senador Espinoza tiene denuncias en el TS, el órgano podría actuar de oficio y sumar estos nuevos dichos. “Fue una llamada de atención”, se transmitió. Tras el matiz que impuso Vodanovic, se emitió una declaración de la mesa tildando sus declaraciones contra las ministras como “agraviantes y descomedidas”.

En privado, varios dirigentes y parlamentarios consideraban desproporcionada y alejada de la tradición del partido. En esa línea, el exsecretario general de la tienda, Andrés Santander, afirmó que “en mi opinión no amerita (una amenaza con el TS). La tradición del PS es de respeto a nuestra diversidad y tolerancia en el debate democrático”.

Así, por ejemplo, el senador Alfonso de Urresti -y vicepresidente de la tienda- sostuvo que “los problemas políticos se resuelven con más política. Hemos podido conversar en la bancada, hay puntos que ha hecho ver el senador Espinoza y el tribunal supremo es la última instancia. Nosotros en el PS resolvemos nuestros conflictos dentro de las instancias partidarias, dentro de la propia bancada. Pero no comparto, se lo he hecho ver además hoy día como subjefe de la bancada y también como vicepresidente del partido: no estoy de acuerdo además por esos mensajes por la prensa, no los comparto para nada”.

“Creo que no corresponden esas amenazas a un senador (...). Desde la política no se puede estar amenazando sobre llevar al tribunal supremo”, agregó.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra afirmó que “las ministras tienen que jugar un rol, nosotros los senadores otro. Se trata de establecer las mejores relaciones para que se construya una mayoría y permita que la propuesta del gobierno pueda tener el éxito que se requiere”.

Además, en el escenario de que Espinoza pudiera dejar el partido, Saavedra señaló que “siempre cuando se pierde un militante, siempre se producen efectos negativos, porque el partido termina por reducirse. Es una pérdida valiosa, si es que esta se produjera (...). Esto tiene que resolverse en el partido”.

Por otro lado, el senador Juan Luis Castro manifestó que “Espinoza es un hombre que va de frente, dice su verdad, sea quien sea, a veces puede ser interpretado de distintas maneras, pero políticamente ha sido leal y seguirá siendo leal al gobierno en todas sus votaciones como senador. Quiero decir, además, que las conversaciones entre la presidenta del PS y el Fidel (Espinoza) ya se han producido en estas horas de hoy. Por lo tanto, creo que esto está lejos de que vaya al tribunal supremo, porque no corresponde”.

Hasta ahora, la reunión entre Vodanovic con Espinoza y las ministras no tiene fecha, pero dentro de la directiva reafirman que se llevará a cabo tras la semana distrital y al regreso de la timonel, quien por estos días asiste a la Internacional Socialista en España.

El diputado Leonardo Soto, quien además es vicepresidente del partido, sostuvo que “en conversaciones directas con integrantes de la mesa se acordó que las declaraciones políticas que vertió Espinoza tienen que ser resueltas a través del diálogo político y eso sucederá después de la semana distrital (...). A mí no me parece que las diferencias políticas deban ser resueltas por decisión de un tribunal. Más bien dirime infracciones graves al estatuto partidario, que creo que no se da en este caso”.