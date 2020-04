El riguroso protocolo de los cementerios para funerales por Covid-19

Hace 1 hora

El Ministerio de Salud recomienda que las ceremonias no duren más de 90 minutos para evitar contagios. Se mantiene la restricción de que no puede haber más de 50 personas. También se han buscado estrategias como sepelios vía streaming, para que los cercanos estén presentes, pero no se expongan.