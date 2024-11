El rol del papá de Antonia Barra en el caso Monsalve

Durante los últimos años, Alejandro Barra, padre de la joven Antonia Barra, ha oído decenas de testimonios de jóvenes que han enfrentado situaciones similares a las de su hija, quien fue víctima de violación por parte de Martín Pradenas.

Por lo mismo, como asegura el hombre en conversación con este medio, de inmediato sintió cercanía y empatía con lo que por estos días enfrenta la denunciante que acusó al ex subsecretario Manuel Monsalve por el mismo delito, y por el cual justamente esta jornada fue detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Barra había seguido por medios de prensa lo ocurrido con la otrora autoridad, y cuando a inicio de esta semana recibió el llamado del padre de la mujer que estampó la denuncia el pasado 14 de octubre, se puso a disposición de él para ayudarlo en todo lo que necesitara y ayer se juntaron de forma presencial en Santiago.

Patricio -padre de la denunciante de Monsalve- había visto a Barra en noticias de televisión, y dado el manejo que éste tenía, decidió contactarlo para recibir apoyo tanto en términos comunicacionales como respecto de eventuales solicitudes en el marco de la investigación que lidera el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Con él, de hecho, pudo conversar sobre los puntos a relevar en la entrevista que concedió a Chilevisión y que fue difundida durante la noche del miércoles.

Pero su principal misión, como sincera a La Tercera, será guiarlo a la hora de enfrentar las pesquisas que realiza la Fiscalía y así hacer solicitudes. “El rol que me permito cumplir por la experiencia se basa principalmente en las diligencias. Lo que nosotros pedimos, independiente de las determinaciones del Ministerio Público, fueron las que permitieron tener pruebas contundentes y robustas para fortalecer nuestra acusación”, comentó.

“Creo que acá la víctima debe hacer exactamente lo mismo, lo invito yo a realizar ciertas diligencias, porque en el periodo de investigación hay que estar activos como víctimas con todas las diligencias que a ellos se le ocurran para corroborar el relato de la joven. Mi rol no es otro que comentarle todo lo que hice y cómo lo hice”, agregó.

Junto con esto, Barra también le ha transmitido que, en su experiencia también resultó favorable llevar en varias ocasiones su versión de los hechos ante los medios de comunicación. Eso sí, en ese sentido Patricio ya enfrentó una primera dificultad, dado que la abogada que representa a la denunciante no estaba al tanto de la misma, lo que generó deferencias.

“Necesaria formalización”

Si bien hasta la tarde de ayer no era claro que Monsalve iba a ser detenido durante esta mañana, Alejandro Barra alcanzó a abordar el asunto con el padre de la denunciante.

Y es que para él hubiese sido mejor que la formalización se diera una vez que la víctima, como querellante, ya tuviera a la vista todos los antecedentes de la carpeta del caso.

“Con eso se pueden formar una idea mucho más concreta de lo que se puede presentar en la formalización. Sin tener los antecedentes desventajoso para el querellante participar de la formalización y depende mucho de lo que haga el Ministerio Público, lo que yo no comparto. Siempre he dicho que el querellante y la víctima deben ser activos en todo el proceso y no descansar en lo que la Fiscalía haga”, manifestó.