Ellen Page: “Admiro a los actores que usan su plataforma y sus privilegios para crear un mundo mejor”

La Tierra colapsa en 2019, pero también en 1963. Es lo que plantea en sus dos temporadas The Umbrella Academy, la serie de Netflix sobre un grupo de hermanos con superpoderes, que mira con desenfado y a veces emoción a sus personajes, dañados y enfrentados a una misión mayor que implica la desaparición de la humanidad.

Ellen Page, que encarna a Vanya, probablemente el personaje más complejo de la historia, analiza en entrevista con La Tercera PM las resonancias de una trama como esa en las condiciones actuales. “Observamos lo que está sucediendo en el mundo, sabemos el impacto de la crisis climática y las proyecciones en términos de lo que sucederá mucho antes de lo que se anticipó originalmente. Está sobrepasado. Las personas más marginadas son las que se ven más afectadas”, indica.

Luego, entre risas, la actriz canadiense se detiene en la diversión que puede generar una serie como esta: “Creo que la gente está viendo estas historias tal vez solo porque se ven reflejadas en algún nivel y también como un escape”.

También voz permanente en temas como el matrimonio igualitario y el cambio climático, la estrella de Juno parece una perfecta elección como principal figura de la serie de Netflix basada en los premiados cómics de Gerard Way (voz de la banda My Chemical Romance) y Gabriel Bá. Su rol vive una drástica evolución en la primera temporada y experimenta nuevos giros en el segundo ciclo estrenado hoy, en el que, cuenta, Vanya tiene una relación con una mujer, mientras de fondo están la lucha por los derechos civiles y la Guerra Fría.

“Creo que muchas personas probablemente se relacionan con la historia de Vanya, en términos de superar luchas, obstáculos, y trabajar y realmente comenzar a encontrar tu camino y encontrar tu voz”, señala sobre su personaje.

Durante este año la actriz de El origen también estrenó en Netflix su debut como directora, el documental There’s something in the water, que realizó en dupla con Ian Daniel y contó con la producción de la escritora Ingrid Waldron, autora del libro que lleva el mismo título. En poco más de una hora el filme profundiza en el “racismo medioambiental” en Canadá y en específico en Nueva Escocia, donde Page nació y se crió.

Además de tener una arista personal, ahonda en cómo las comunidades indígenas y negras de la zona están expuestas a tóxicos y contaminantes de compañías, dándoles protagonismo a un grupo de mujeres que luchan para detener la crisis. “Solo quería ayudar de cualquier manera que pudiera, en términos de ser alguien con una plataforma”, afirma la actriz. “La voz de esas mujeres debe ser escuchada, necesitan ser escuchadas, deben ser escuchadas, son voces que han estado en silencio por demasiado tiempo”.

Con una carrera que se mueve entre proyectos estelares y la expresión de opiniones contundentes, ¿hay costos a pagar en la industria? “No sé, supongo, si alguien tuvo un problema por algo así, no es mi problema, es su problema. Estoy muy agradecida de ser parte de esta fantástica serie. Estoy agradecida y honrada de tener una plataforma”.

Es algo cautelosa respecto al rol de los actores de Hollywood, pero de todos modos afirma: “Estamos en esta extraña tradición en la que hacemos este trabajo, cosas que realmente pueden conectar con las personas, historias que realmente conectan con las personas”, comenta.

“Realmente admiro a aquellos que usan su plataforma y privilegios para crear un mundo mejor y trabajan para poner fin al sufrimiento”, finaliza.