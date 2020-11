“Es una expropiación” y otras críticas: Ex NM rechaza que Jadue apoye traspaso de ahorros de AFP a fondo colectivo

“Con retiro o sin retiro, las pensiones van a seguir siendo miserables”. Esa fue parte de las declaraciones que el lunes realizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el programa “A esta hora se improvisa”, de Canal 13. Ahí, entre las preguntas del panel en las que abordó su posible candidatura presidencial, se refirió al debate de la semana: el segundo retiro de un 10% de los ahorros previsionales y su propuesta para mejorar las pensiones.

“Yo creo en los sistemas mixtos, que incluyen capitalización individual, pero como tercer pilar, no como primero, como pilar complementario”, señaló el edil. En ese punto, Jadue apoyó un traspaso del stock actual de los ahorros previsionales -que se calculan en unos U$200 mil millones- a un fondo colectivo para subir “de manera inmediata” las actuales pensiones.

El alcalde dijo que percibía una “necesidad expresa de pasar a un sistema mixto, en el que el pilar central sea un pilar solidario intra e inter generacional”. Consultado si eso quería decir que el stock actual pase a un fondo colectivo -“¿que las contribuciones tuyas o mías por 20 ó 30 años sean tomadas y pasen a un fondo colectivo?”, le preguntaron- Jadue afirmó la observación y agregó: “Exacto, que efectivamente las AFP sigan funcionando para los que puedan hacer esa contribución mayor, al mismo estilo de lo que hacen hoy día los APV, y que los fondos colectivos vayan a ser una pensión que además logre subir de manera inmediata las pensiones más miserables que tiene este país.”

La afirmación de Jadue encontró un primer eco en el exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín (DC). A través de Twitter, el economista manifestó que “si se quisiera pasar las pensiones a un fondo totalmente solidario, tendría que haber una ley que habilite el proceso de expropiación. Supongamos que la tuviera, entonces tendría que pagar el precio justo, 200 mil millones de dólares, que es lo que vale el ahorro actual, la pregunta es: ¿de dónde sale esa cantidad?”. Larraín aseguró que la idea del alcalde de Recoleta “es una propuesta totalmente inviable y forma parte de la improvisación con la cual se planteó esta idea en el programa.”

Lo planteado por Jadue abrió un debate en la oposición.

ExNueva Mayoría: No están de acuerdo

Desde la DC, su presidente Fuad Chahín recordó que el carácter inter generacional “se vio en la propuesta a la reforma de pensiones del gobierno de Michelle Bachelet. Es un sistema en el cual las generaciones de trabajadores más jóvenes complementan la jubilación de los trabajadores ya jubilados.” Sin embargo, dijo no estar de acuerdo con un traspaso del stock de fondos de pensiones actuales a un fondo colectivo: “Es una expropiación de los fondos actuales de los trabajadores. Creo que se tiene que hacer con las pensiones del futuro”, dijo el timonel del partido.

Algo similar planteó el presidente del Partido por la Democracia y precandidato presidencial, Heraldo Muñoz. “Es un tremendo error usar el stock de los acumulados para un fondo común. Otra cosa son las nuevas cotizaciones”, diferenció Muñoz. ”Expropiar los ahorros acumulados a los viejos, a la clase media trabajadora no es aceptable. Necesitamos un país más justo, pero no a punta de expropiarle sus fondos a los trabajadores”, añadió.

El presidente del PPD dijo discrepar “absolutamente’' con la propuesta de “nacionalizar los fondos acumulados de pensiones para repartirlos” del alcalde Jadue. “Otra cosa muy distinta es la plata de las cotizaciones adicionales que de aquí en adelante debieran ir al fondo colectivo para solidaridad intra e inter generacional. Pero el stock acumulado en las cuentas de trabajadores es inalienable.” Para el futuro de los ahorros previsionales, Muñoz proyectó “un sistema de seguridad social para mejorar las pensiones con efecto inmediato.”

El otro precandidato presidencial del PPD, el exministro Francisco Vidal, tampoco avaló la propuesta del alcalde comunista. “No me parece, porque las personas -después de 40 años en este sistema- sus cotizaciones las consideran personales. Prefiero mil veces un cambio sustantivo pero que mantenga los tres capítulos: cotización individual, del empleador y el aporte del Estado”, explicó.

Vidal agregó que la situación “nos conduce a una nacionalización de los aportes de los trabajadores, yo prefiero un sistema mixto”. En ese sentido, planteó que la idea no es nueva: “Lo que dice Jadue es la propuesta de la oposición que está hoy congelada en el Senado. Establece un sistema mixto dado por el aporte individual (10% de cada trabajador), el aporte patronal de 6 puntos por parte de cada empleador, y el aporte del Estado”. Sobre aquellos 6 puntos del empleador, el precandidato explicó que permitirían “hacer solidaridad inter e intra generacional por una parte, y permitir que -si esto se aprobara hoy día- se reajustaran las pensiones de la gente que no está en el pilar solidario el próximo mes. Son 800 mil personas, esto en un 20% de reajuste de pensiones”, aseguró.

Tampoco encontró mayor eco la propuesta en el Partido Socialista. El presidente de esa tienda, Álvaro Elizalde, afirmó que “un sistema solidario de pensiones es mucho más eficiente que uno basado en la lógica del ‘sálvese quien pueda’. En caso contrario no es posible garantizar pensiones dignas”. Sin embargo, el senador no respaldó el traspaso de fondos actuales a un sistema colectivo: “La transición hacia un verdadero sistema de seguridad social debe respetar la naturaleza jurídica de las cotizaciones previsionales ya realizadas”, dijo Elizalde.

En tanto, el senador José Miguel Insulza, una de los eventuales precandidatos presidenciales del partido, se manifestó en la misma línea. “No me parece pasarlo a un stock colectivo, esa es una forma de colectivismo que no me gusta. Los fondos son de la gente”, dijo. El exministro publicó en 2018 el libro “Un nuevo sistema de pensiones para Chile” en conjunto con legisladores socialistas, en el cual abogaron por un sistema mixto de pensiones.

Distintas miradas en el FA

Por el lado del Frente Amplio comentaron la propuesta los presidentes de partido y algunas de sus figuras con pretensiones presidenciales. No fue posible conocer una opinión por parte de la excandidata Beatriz Sánchez.

En esa línea, el titular de Comunes, Jorge Ramírez, afirmó que Jadue no se refería solo a los fondos disponibles. “El sistema de capitalización que tenemos en nuestro país se maneja en bonos que se transan en la bolsa, y por lo tanto generan ganancia o pérdida. Me parece que lo que plantea Daniel es un poco lo que ha propuesto la coordinadora No+AFP”, afirmó.

El dirigente frenteamplista agregó que “las ganancias que se están generando deberían partir por construir el fondo solidario. No es una expropiación de los fondos. Efectivamente el fondo solidario requiere de un stock necesario de recursos, donde los trabajadores asegurasen sus mejores pensiones”. Ramírez enjuició que “evidentemente hay sectores de la clase política que van a querer relacionar eso con expropiación. Los recursos que hoy día le pertenecen a los trabajadores, los maneja y se benefician los sectores privados, porque quienes ganan son las AFP, los dueños de las AFP”, justificó.

También desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, expresidenta de Convergencia Social, dijo que “en ningún caso se ha hablado de expropiación. Los fondos y las cotizaciones son de los trabajadores, no son de las AFP. Por lo tanto, un cambio en el sistema no habla de expropiación, sino que de una modalidad de administración distinta, reconociendo los fondos de pensiones que tienen cada uno de los trabajadores ahorrado.”

Sin ir al fondo del tema, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, solo respondió que “desde el FA hemos propuesto pasar a un modelo de solidaridad inter e intra generacional mediante la creación de un fondo de ahorro colectivo que nos permita proyectar un aumento del monto de jubilación de los cotizantes y una redistribución de la riqueza entre adultos mayores, jóvenes y entre quienes han percibido menos y más ingresos durante su vida laboral. La desigualdad estructural de nuestras sociedades no puede perpetuarse y acrecentarse a la hora de jubilar, y tampoco puede continuar afectando de forma tan injusta a las mujeres en nuestro país. Todo esto va de la mano de un fuerte soporte de inyección pública durante los primeros años que permita generar un tránsito paulatino del actual sistema de capitalización individual a uno mixto, con solidaridad y con aporte de los trabajadores, empleadores y el Estado, aumentando en lo inmediato las jubilaciones de las y los adultos mayores”.

El precandidato presidencial de la agrupación del FA llamada Unir, Marcelo Díaz, afirmó que “cualquier sistema de pensiones que construyamos debe tener tres afluentes: uno de aporte personal, un aporte del empleador”. El diputado opinó que si bien no conoce en totalidad lo que planteó Jadue, “un cambio profundo del modelo no requiere de ninguna expropiación”. Concordó con Jadue en la necesidad de “cambios legales profundos que den cuenta de este nuevo modelo previsional, construido con arquitectura de carácter tripartito, mixto y con solidaridad, inter e intrageneracional.”

Por su parte, el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami (PRO), no fue específico en su respuesta, pero dijo que un traspaso de fondos como el señalado por el alcalde de Recoleta sería igual al “sistema de los militares. Tienen un sistema solidario. Es un fondo común que les garantiza mejores pensiones. En Chile ya existe eso, no es ninguna novedad”, además aseguró que “es de toda justicia y ojalá éste sea para todos los chilenos.”