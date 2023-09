“Existen factores que ponen en riesgo la infraestructura pública y privada”: la advertencia de Carabineros por la Romería que pasará por La Moneda

En su etapa final están los preparativos para la conmemoración de los 50 años del golpe militar, no sólo en terreno político, sino que también en términos de seguridad, un ítem que preocupa, tanto a Carabineros, como al gobierno. Tanto así que el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no escondió esta inquietud y señaló que “si no es indispensable concurrir al centro de Santiago y uno puede el día 10 o el día 11 quedarse en la casa es una gran contribución al objetivo que todos tenemos, que es que las actividades se desarrollen de manera pacífica”.

Es que en el gobierno saben que no serán jornadas fáciles, pues además de las protestas previstas en las “zonas históricamente conflictivas”, como Villa Francia, Lo Hermida, La Pincoya, San Bernardo y Las Rejas, también hay una especial preocupación por la marcha de la Romería, instancia tradicional que se da entre los días 10 y 11 de septiembre de cada año. Sin embargo, en esa ocasión, tendrá una particularidad: pasará por La Moneda, específicamente por la puerta de Morandé 80.

Eso será el domingo 10 de septiembre y en Carabineros ya tomaron nota. Por lo mismo, ya se han hecho advertencias a la autoridad civil, en este caso, representada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, repartición con la cual han realizado distintas reuniones para darle cuenta de las complejidades de esta marcha. Pero, la alerta más importante se evacuó el 7 de septiembre.

Se trata del “informe de factibilidad” para la marcha del 10 de septiembre, la cual, según el documento firmado por el coronel Pedro Álvarez, contará con una participación de más de 2 mil personas.

El informe de Carabineros señala la posibilidad de alteración del orden pública es “alto” y, por lo mismo, se concluyó que “con los antecedentes otorgados y de acuerdo a la solicitud efectuada, este mando de repartición estima que existen factores que ponen en riesgo la infraestructura pública y privada, por lo tanto, la autoridad administrativa deberá pronunciarse respecto de la factibilidad”.

A pesar de la advertencia que manejan en la Zona Metropolitana, la delegación dio “conformidad” a la marcha. Con esa respuesta, la policía uniformada tiene que activar sí o sí un plan de mayor envergadura para tomar los resguardos necesarios y, por lo tanto, se pidió el refuerzo de las unidades del centro de Santiago con personal de las escuelas de Carabineros.

La contramarcha y los lugares críticos

El inicio del recorrido convocados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Sociales está fijado para las 10.15, desde la Plaza Los Héroes y se espera que concluya a las 15.00 de tarde en el Cementerio General. “De los participantes. Cantidad de personas 2.000. Descripción: familiares de detenidos desaparecidos, agrupaciones y autoridades”, dice la letra f) del oficio y, enseguida, se advierte: “grupos organizados que podrían plegarse: distintos grupos contrarios a esta actividad: entre ellos Team Patriota”.

Este último punto es de alta preocupación, dado que podrían registrarse incidentes en el centro de la capital por enfrentamientos entre la marcha y la “contramarcha” que pueda convocarse. Durante esta mañana, en la Zona Metropolitana -convocados por el general Carlos González- se reunieron los oficiales para afinar las planificaciones, donde se repartieron instrucciones y responsabilidades de cada uno de los uniformados.

Fueron cuatro edificios públicos identificados como “lugares críticos”. Allí aparecen La Moneda, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el Conservador de Bienes Raíces, este último ubicado justo en Morandé 440. En tanto, también se advirtieron posibles desmanes en las afueras de edificios residenciales y locales comerciales.

Carabineros, para poder cumplir con las demandas en materia de seguridad durante esos días, reforzará sus servicios en la Región Metropolitana con presencia de efectivos que llegarán desde regiones, principalmente funcionarios de Control y Orden Público (COP).