Exministro Enrique Paris a cinco años de la pandemia: “el Presidente Piñera fue un visionario en la compra de las vacunas”

Cuando el virus COVID-19 llegó al país, el 3 de marzo de 2020, el doctor Enrique Paris no formaba parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pero sí observaba con atención el panorama. No fue hasta 102 días después de la llegada del virus que el Mandatario le pidió asumir como ministro de Salud.

A cinco años del inicio de la pandemia en Chile, el actual director médico de la Clínica Meds saca cuentas positivas. Destaca que la red asistencial está mucho más preparada y, según su visión, el país logró un gran avance en el control de la pandemia. Sin embargo, también recuerda los ataques que recibió durante su gestión cuando lo acusaban de tener una lealtad ciega al gobierno de Piñera.

A pesar de ello, el exministro asegura que la historia demostró que las decisiones tomadas en ese entonces fueron las correctas, y subraya que la vacunación masiva y las medidas de prevención implementadas fueron claves para evitar miles de muertes en Chile.

¿Qué podría decir o qué visión tiene ahora de la pandemia ahora que han pasado cinco años ?

Fue un desafío muy importante para todo el mundo, porque teníamos poco conocimiento. Pero, refiriéndonos al país, permitió conocer la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario y la dedicación de los funcionarios de salud. Creo que logramos, y eso me alegra mucho, generar una verdadera mística de trabajo y alinear a la población en esta lucha contra el virus para hacer frente a la pandemia. Además, creo que fue muy importante, aunque a algunos no les guste, el apoyo del presidente Piñera. Fue un visionario en varios aspectos, como en la compra de las vacunas.

Las vacunas evitaron 140 mil fallecimientos

¿Imaginó, mientras estaba en el ministerio, que el Covid-19 llegaría a tener el impacto actual, con menos hospitalizaciones y consecuencias?

Para ser 100% sincero, cuando uno veía que todos los días había cientos o miles de contagiados, que todos los días, lamentablemente, fallecían personas y había que aumentar el número de camas en las UCI, lo único que pensaba era: ¿cuándo va a terminar esto? Reflexionaba todas las noches y pensaba: “Dios mío, ojalá que esto en algún momento logre ser controlado.” Y el control vino gracias a la vacuna y a las medidas de prevención que implementamos. Según estudios internacionales, se lograron evitar casi 140.000 fallecimientos en Chile. Fuimos pioneros en vacunación a nivel mundial, con la primera, segunda dosis y dosis de refuerzo, y en Latinoamérica, en testeo, porque para medir el impacto de la enfermedad era clave hacer pruebas y saber cuántos pacientes estaban realmente enfermos y podían llegar a la UCI.

¿Y ahora qué siente al ver que, cinco años después, el escenario del Covid-19 es mucho más positivo?

Afortunadamente, mucho más positivo. Creo que esto se debe en gran parte a las vacunas y a la generación de anticuerpos. También hay una mayor conciencia en la población: cuando alguien tiene síntomas respiratorios, actúa con más precaución. Muchas personas usan mascarilla. Hay una preocupación importante por las enfermedades respiratorias, y eso es parte del aprendizaje que dejó la pandemia.

Además, el personal sanitario adquirió mucha experiencia, lo que ha contribuido a un mejor control de este tipo de problemas.

Llegó a hacerse cargo del Ministerio de Salud no al inicio de la pandemia, sino un poco después.¿Qué recuerda de ese momento? ¿Tuvo alguna duda?

Dudas no podía tener. Fue algo imprevisto en el momento en que ocurrió. El presidente me llamó por teléfono y pensé que me estaba preguntando por algo que me había pedido averiguar. Pero me pidió ser ministro de Salud. Consulté rápidamente con mi hijo y le dije que sí en la misma conversación.

Seguía muy de cerca la evolución de la pandemia, preparaba material y estudiaba constantemente. De hecho, en una entrevista dije que estaba seguro de que llegaría el virus. En ese entonces, trabajaba en la Universidad Mayor y estábamos atentos a lo que podía ocurrir. Y así fue.

Usted no estuvo en el Ministerio de Salud cuando se oficializó el fin de la pandemia. ¿Cuál es su evaluación sobre la continuidad que dio este gobierno a las medidas y estrategias que implentaron para combatir el el virus?

No me tocó estar cuando se decretó el fin de la pandemia, pero creo que el gobierno demostró continuidad. El gobierno actual dio continuidad y tenía que hacerlo. La salud es un problema de Estado, y tanto el presidente Boric como la ministra de Salud han reconocido que el manejo fue el adecuado. Los estudios también lo demuestran.

¿En un principio ese reconocimiento no fue claro?

En salud, uno trabaja por la vida y la salud de las personas, no por el reconocimiento. Por ejemplo, la ministra de Salud ha destacado que se recuperaron los índices de expectativa de vida, y eso significa que se hicieron las cosas bien y que se dejó una gran capacidad instalada.

¿Algo que recuerde que no sea de su agrado?

La distancia que se generó entre nosotros y el colegio Médico y Espacio Público. Como autoridades de Salud recibíamos ataques que no considerábamos correctos.

Usted también recibió ataques personales

Me decían cosas insólitas, que era el soldado de Piñera, que obedecía las órdenes del ministro de Economía, en fin, puras mentiras y falsedades. Pero bueno, hubo que soportar todo eso, y después la historia demostró que no era así.

A cinco años, ¿saca cuentas positivas?

Trato de sacar cuentas positivas siempre, sobre todo cuando veo el sacrificio de los funcionarios, cómo se trabajó y cómo respondió Chile. Lo demás es hojarasca, como alguna vez dijo un Presidente. Esas críticas infundadas y destempladas no tienen sentido. Hay que recordar que dos de los críticos más duros de nuestra gestión en pandemia fueron la exministra del Interior, Izkia Siches, y el actual ministro de Energía, Diego Pardow. Ascender en el ámbito político a base de críticas sin mesura no corresponde. Incluso el presidente Boric reconoció que se criticó en exceso.