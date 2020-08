Fact Checking XIV: Beatriz Sánchez y la participación del FA en el acuerdo constitucional; JA Kast y el plebiscito, y Paris tras el gentío en el mall chino

1. Beatriz Sánchez y la firma de Boric en el acuerdo constitucional

Equivocaciones respecto de la participación del Frente Amplio en el acuerdo por una nueva Constitución sostuvo la excandidata presidencial del bloque, Beatriz Sánchez, la noche del martes en el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

“El acuerdo para la Constitución, ahí estábamos todos con el acuerdo. Todos Todos”, comenzó la periodista. Y, consultada respecto de las “funas” que había sufrido el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, por haber firmado ese pacto y las críticas de Pamela Jiles (PH), la exabanderada agregó. “Pero ella se fue del Frente Amplio por eso.(....) el acuerdo lo firmó Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, la Javiera Toro que en ese momento era la presidenta de Comunes, Luis Felipe (Ramos) del Partido Liberal. O sea, lo firmaron los partidos del FA y Gabriel lo firmó por su partido, porque no estaba la presidenta, pero estaban los presidentes de los distintos partidos del FA”.

La afirmación que hizo la excandidata respecto de la firma Boric es falsa. La madrugada del 15 de noviembre, luego de intensos días de negociaciones -en los que participaba el parlamentario a la par de la presidenta de su partido, Gael Yeomans- la colectividad del diputado por Magallanes lo dejó solo. Esto, debido a que al interior de Convergencia Social no lograron alcanzar un acuerdo interno sobre el pacto constitucional, situación que obligó a Yeomans a restarse de las últimas negociaciones y no dejar la rúbrica institucional de su partido. De hecho, según comentaban los frenteamplistas en ese entonces, la timonel había incluso abandonado la sede del Congreso en Santiago ad portas de que se sellara el histórico acuerdo.

Así, Convergencia Social no firmó el pacto como partido y Boric lo hizo “a título personal”, como él mismo sostuvo. Esa decisión, incluso, provocó uno de los peores conflictos internos de la colectividad, con la salida de cerca de cien militantes del partido e incluso la de una de sus principales figuras, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Asimismo, el parlamentario fue amonestado por el Tribunal Supremo de CS por haber contravenido una decisión partidaria.

2. José Antonio Kast y el plebiscito

Una fuerte ofensiva ha llevado adelante el excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast para que el plebiscito constitucional no se realice el próximo 25 de octubre por razones sanitarias.

El pasado 7 de agosto en su cuenta de Twitter sostuvo que “el plebiscito no solo va a destruir el país sino que puede ocasionar la muerte de miles de chilenos”. Y el 19 de agosto en la misma plataforma escribió:

Ayer, sostuvo que votar “es un derecho que millones de adultos mayores no podrán ejercer en el Plebiscito, porque estarán en grave riesgo de contagiarse y de morir”.

Sin embargo los argumentos de sus publicaciones distan de opiniones que daba respecto del Covid-19 y el posible desconfinamiento por la mejoría de las cifras.

“Con la baja sostenida de nuevos contagios y con apenas 17.000 casos activos en el país, afectando al 0.08% de la población ¿Es razonable seguir con una cuarentena total que afecta a millones de chilenos?” sostenía en su cuenta de Twitter el 2 de agosto.

Solo un día después sostuvo en la misma red social que “la economía sigue desplomándose y la política se impone a los datos y la tendencia sanitaria que indican que hay que volver a abrir el país Santiago es una de las ciudades con la cuarentena más larga del mundo. Presidente: hay que poner a #ChileEnMarcha”.

3. Ministro Paris y las aglomeraciones en el mall chino

“La información que tengo hoy día para la Región Metropolitana es que hay un pequeño aumento de casos. Veníamos bajando en la Región Metropolitana (...) pero hoy día hay un leve aumento. Y obviamente puede deberse, aunque no creo porque son muy pocos días que llevamos de apertura o transición, puede deberse a esas aglomeraciones que ocurrieron en el mall chino o en otros lugares donde la gente no tiene ningún cuidado. No se separa, estaban todos juntos, y sabemos que hay que mantener un metro y medio”.

Esa fue una de las respuestas que el ministro de Salud, Enrique Paris, dio ayer 20 de agosto en el programa Ahora es cuando de radio Infinita, cuando se le consultó por la experiencia internacional en torno a la reapertura tras las cuarentenas, que conlleva rebrotes y -en consecuencia- el retroceso al confinamiento. La afirmación de Paris es del todo cuestionable, pues -aunque hace la precaución de que “no creo porque son muy pocos días”-, el hecho de poner como ejemplo las aglomeraciones en el mall chino no se corresponden con los tiempos que se requieren para el conteo de los casos a nivel nacional.

Como se ha explicado desde el Ministerio de Salud y desde otras instituciones como el Colegio Médico y Espacio Público, el conteo se realiza sobre la base de casos sospechosos y comprobados con test PCR positivo. En ambos casos, se requiere de que la persona en cuestión haya tenido una exposición al virus. Cuando ello ocurre, los estudios científicos sobre el Covid-19 han demostrado que el virus requiere de una incubación mínima de 7 días para manifestar síntomas. Al ocurrir ello, el contagiado/a acude al centro de salud a constatar los síntomas o bien a hacerse el test, cuyo resultado demora en promedio 48 horas en entregarse. A ello se le suma un día para que se integre al reporte del Minsal.

Es decir, los casos que se cuentan hoy se trata de contagios que ocurrieron hace un mínimo de 10 días. Las aglomeraciones en el mall chino a las que alude Paris -que ocurrieron tras la entrada en fase de transición de las comunas de Santiago y Estación Central- se dieron el lunes de esta semana. O sea, tres días antes de que el ministro planteara que hubo un leve aumento de casos en la Metropolitana. Los plazos no dan.