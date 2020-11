Fact Checking XXVII: Harboe y los escaños reservados; la voltereta de Lavín y el segundo retiro, y los remedios más caros del mundo de Elizalde

. Felipe Harboe (PPD) y los escaños reservados supranumerarios

Un cambio de opinión tuvo el senador PPD Felipe Harboe sobre el proyecto de la oposición que otorga 25 escaños reservados a etnias indígenas y al pueblo tribal afrodescendiente, los que se agregan a los 155 ya estipulados para la convención constituyente.

En Twitter, el 30 de octubre el senador fue consultado para “explicar por qué ahora el parlamento quería aumentar el número de constituyentes” -puesto que, si se aprueba la iniciativa opositora, la convención tendría un total de 180 integrantes- y si no creía que “esto es burlarse del votante y de la ciudadanía”. Ante esto, Harboe respondió: “No puedo explicarlo porque no lo comparto, pregúntele a Francisco Huenchumilla, Alfonso De Urresti y Pedro Araya (senadores DC, PS e independiente que forman parte de la comisión de Constitución del Senado)”.

Sin embargo, ayer, 19 de noviembre, cuando el Senado rechazó la disposición de la reforma constitucional opositora, entre los votos que respaldaron la iniciativa se encontró el de Felipe Harboe.

2. Joaquín Lavín (UDI) y el segundo retiro del 10%

Durante el programa Bienvenidos del 4 de noviembre, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), señaló estar de acuerdo con el segundo retiro de pensiones. ”Si dependiera de mí, yo aprobaría el retiro del 10% y lo haría coincidir con la reforma previsional”, dijo esa vez la autoridad.

Sin embargo, no tenía la misma opinión el 27 de octubre, cuando declaró no ser partidario de la iniciativa en una entrevista para el medio Ex-Ante. “No estoy de acuerdo. Estuve de acuerdo con el retiro del primer 10%, pero en este momento creo que la situación es la siguiente: el primer 10%, y la razón por la cual estuve de acuerdo, fue porque significaba que las personas financiaran este momento difícil con sus propias pensiones futuras, lo cual es grave, pero claro, no había opción porque era un momento económico supercomplejo”, explicó el edil.

3. Ley Fármacos II: Elizalde y los medicamentos más caros del mundo

El 19 de noviembre, en la plataforma Twitter, los senadores Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Alvaro Elizalde (PS), subieron un video en el cual solicitan al Gobierno “cumplir su palabra en materia de medicamentos: ampliación de coberturas y regulación de precios. “En Chile tenemos los medicamentos más caros del mundo”, afirmó el senador Elizalde para finalizar el video. ¿Qué dicen diversos informes y organizaciones sobre esto?

“Es falso. No corresponde a la realidad”, afirma Jean Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed) que agrupan a los laboratorios: Saval- Laboratorio Chile/teva- Grunenthal/Andrómaco. En el marco de la discusión del proyecto Fármacos II, Prolmed entregó a la comisión un estudio sobre los precios de medicamentos en Chile. Allí establece que Chile tiene precios de medicamentos genéricos y genéricos de marca ( llamados también “similares”) que están bajo el promedio de valores de la región. “Estos representan casi el 90% de los medicamentos utilizados en Chile ( en unidades). O sea en el 90% de los casos los precios de medicamentos en Chile no son los más caros, sino al contrario”, asegura.

Duhart dice que “solo en el 10% restante , en medicamentos innovadores u originales , Chile efectivamente aparece con niveles de precios más altos comparativamente, pero es una fracción menor (10%)”.

A los dichos de Duhart se suma un reporte elaborado por IQVIA (empresa especializada en el manejo de datos del sector salud), que fue publicado por PULSO en octubre de 2019. En él se afirma que en el segmento de genéricos, Chile tiene el precio más bajo de los países de la región con apenas US$1 promedio por unidad, seguido de Perú con US$1,12.