Falta de insumos médicos de protección remece al sistema de salud de EE.UU.

A medida que los casos de personas contagiadas con el Covid-19 aumentan en Estados Unidos, con 216.768 personas contagiadas y 5.148 muertos, los funcionarios de gobierno advierten de la carencia de insumos médicos protectores (conocido como PEE) en los centros de salud, lo que supone un alto riesgo para el personal.

El diario The New York Times señala que el gobierno casi ha vaciado sus reservas de suministros médicos protectores como mascarillas, guantes y batas. El mismo Presidente Trump confirmó el miércoles que las reservas están casi agotadas y señaló que su gobierno ha enviado suministros “directamente a los hospitales”.

“Las reservas fueron diseñadas para responder a un puñado de ciudades. Nunca fue construido o diseñado para combatir una pandemia a 50 estados”, dijo un funcionario al diario The Washington Post.

El Empire State en Nueva York. FOTO: AFP

Uno de los mayores problemas es lo que ocurre con la falta de ventiladores. Esto pese a que el Trump ha dicho en varias oportunidades que el gobierno federal tiene 10 mil de estos aparatos en reserva para ser enviados a los hospitales que más lo necesiten en todo el país. Sin embargo, dice el diario The New York Times, lo que no se ha mencionado es que un adicional de 2.109 ventiladores no están disponibles, luego que el contrato para su mantención expirara el año pasado. Una nueva empresa comenzó a hacer mantenciones a fines de enero cuando ya se había extendido el número de personas contagiadas.

El Departamento de Servicios de Salud y Humanos reportó que los ventiladores que recibieron no estaban operativos. El diario The New York Times, dice que la gran batalla se ha enfocado en los ventiladores debido a que los estados han solicitado miles más de los 9.400 que los que el gobierno tiene en reserva. El departamento de Defensa está fabricando 1.065 ventiladores, aunque estos requieren entrenamiento especial y no se usan frecuentemente en hospitales.

Donald Trump en la Casa Blanca hoy. FOTO: AFP

Un ejemplo de la escasez se refleja en las siguientes cifras: funcionarios en el estado de Illinois pidieron 4 mil ventiladores y obtuvieron 450. Por su parte New Jersey pidió 2.300 y consiguió solo 300. Un caso similar vivió Nuevo Mexico que solo tiene 370, mientras que Virginia pidió 350 y no ha recibido ninguno hasta el momento.

La portavoz de FEMA, Lizzie Litzow, señaló que la agencia de emergencia sabía que las actuales reservas no cumplirían con las necesidades de los estados. El sábado, FEMA envió a los funcionarios de salud de todo el país 26 millones de mascarillas para cirugía y 12 millones de N95, junto con guantes y batas. Los funcionarios de la agencia están rastreando todo el equipamiento médico que encuentren disponible y se han contactado con proveedores en China y Malasia.

En este contexto diversos reportes han dado cuenta de una suerte de “ley de la selva” en el mercado de suministros médicos, que está dominado por intermediarios y acaparadores. El diario The Washington Post dice que una mascarilla N95 se encuentra entre los productos más apetecidos. En este sentido, la revista Forbes señaló que se han vendido 280 millones de estas mascarillas, especialmente fuera del país.

The Washington Post señala que existen pocas señales de que el gobierno de Trump está haciendo los esfuerzos para detener las exportaciones de cargamentos o para incautar los suministros para que sean usados en los hospitales en Estados Unidos. Esto pese a la advertencia que hizo la semana pasada el fiscal general William Barr a todos aquellos que estén acaparando mascarillas y otros suministros: “recibirán un golpe en su puerta”.